L’oroscopo del 22 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 22 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Marte siete agitati e potreste arrabbiarvi per una questione riguardante l’organizzazione, peraltro poco importante. I familiari faranno di tutto per farvi ragionare e per fortuna alla fine li ascolterete. Alla fine della giornata ci riderete sopra… Su un altro piano: se dovete cogliere un’opportunità che fa gola ad altri, fidatevi dell’istinto e sarete vincenti. Amore: in coppia, la congiunzione Sole-Venere porta nella relazione gioia, magia, armonia e bellezza! Soli: il transito potrebbe favorire un incontro con l’anima gemella, una relazione che porterà al matrimonio! Utilizzate queste vibrazioni a vostro vantaggio!

Oroscopo 22 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se dovete agire riguardo una questione di denaro o di lavoro, i passaggi odierni vi metteranno in grado di trovare una via d’uscita. Se in precedenza c’è stata un po’ di confusione ora le cose si sistemeranno, la conclusione sarà positiva. Al contempo, da domani sarete pronti a stringere nuove amicizie e a trascorrere del tempo di qualità con le persone care. Amore: in coppia, giornata molto romantica, dunque pianificate qualcosa di speciale con la dolce metà, godetevi le belle vibrazioni piene d’amore. Soli: evitate di concentrarvi sulla routine e sulle responsabilità. E’ tempo di socializzare e divertirvi!

Oroscopo 22 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Marte annuncia un sabato in cui, in mattinata, proverete emozioni poco piacevoli. E quando siete arrabbiati fate in modo che gli altri lo capiscano! A darvi sui nervi potrebbe essere l’atteggiamento di un familiare ma non è escluso che potreste avercela con voi stessi per aver fatto qualcosa di sciocco o per non essere all’altezza di una situazione. Amore: in coppia, la vita è bella! Lasciatevi andare. La dolce metà si prende cura di voi, fatevi trasportare dalle sue tenere attenzioni. Soli: fidatevi dei pianeti. La vostra vita sentimentale sta per ricominciare da capo, una storia d’amore che durerà per sempre!

Oroscopo 22 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Alcuni errori commessi nei giorni scorsi, oggi potrebbero tormentarvi. Forse ritenete di essere stati troppo frettolosi o troppo negligenti e avreste invece potuto fare meglio. Non deve diventare un’ossessione! Scoprite cosa è andato storto, imparate la lezione e poi mollate. Troppa negatività nei vostri confronti rischia di minare la vostra autostima. Amore: in coppia, è il momento di mettere in atto qualche fantasia, anche sul fronte eros. Il partner vi seguirà. Soli: è una giornata ultra favorevole agli incontri d’amore! Contattate gli amici e uscite: potrebbe arrivare una romantica sorpresa.

Oroscopo 22 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Marte, se qualcosa nel programma della giornata dovesse saltare, evitate di prenderla sul personale e offendervi. Con queste vibrazioni astrali è possibile che chi vi circonda sia meno socievole del solito, il che significa che se un amico rimanda un appuntamento non è perché ce l’ha con voi o non ha voglia di incontrarvi… Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di puntare il dito sui difetti del partner. E se invece sottolineaste le sue qualità e cosa vi piace particolarmente di lui (lei)? Soli: uscite con gli amici, divertitevi, ridete e socializzate! Non è escluso infatti qualche incontro esplosivo (passione).

Oroscopo 22 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno si scontra con Marte in Gemelli e potrebbe scatenare un’arrabbiatura. Ma non è detto che esprimerete queste emozioni negative anche se a conti fatti dovreste. Tenere tutto dentro, fa male alla salute e ne siete consapevoli. E’ un veleno che consuma le energie. Se una persona ha un atteggiamento che non vi piace sfogatevi e vi sentirete meglio. Amore: in coppia, avete entrambi voglia di vivere qualcosa di insolito che vi regali momenti di felicità, piacere e armonia. Soli: da un incontro potrebbe nascere una relazione importante, ricca di passione e belle emozioni. Partirete con il piede giusto!

Oroscopo 22 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Troppa pressione sul lavoro potrebbe accendere la voglia di mollare tutto e andare da qualche parte da soli. Potreste essere tentati di lanciarvi in una spesa costosa o di esagerare con cibo o bevande. Ma ciò avrebbe un impatto sulle relazioni personali, rischiate di entrare in rotta di collisione! Meglio stare da soli per qualche ora unicamente per schiarire le idee. Amore: in coppia, il fine settimana è romantico, circola passione! Guarderete al futuro e pianificherete bei progetti a due. Soli: con la congiunzione Sole-Venere nel vostro segno, l’amore entra nella vostra vita. Siete irresistibili, magnetici e con una persona voleranno baci e passione!

Oroscopo 22 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’approccio che avete riguardo ai rapporti di lavoro può scatenare stress soprattutto se con alcuni colleghi non riuscite ad andare d’accordo. Cambiando atteggiamento, ovvero il modo in cui affrontate i fattori di stress e i colleghi passivo-aggressivi, troverete la pace interiore. Vale dunque la pena risolvere quei problemi che vanno avanti da tempo. Amore: in coppia, la giornata favorisce l’espressione sincera dei vostri sentimenti. Non dovete esagerare ma manifestare l’amore meraviglioso che vi unisce alla dolce metà. Soli: cosa avete imparato dalle relazioni del passato? Tenetelo presente se oggi ci sarà un incontro con una nuova persona.

Oroscopo 22 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Anche se la vostra situazione finanziaria sembra essere in ripresa, potreste comunque essere pessimisti e al contempo noncuranti riguardo al denaro e alla vita in generale. Il che vuol dire che per diminuire l’insoddisfazione rischiate di spendere troppo o darci dentro con il cibo o le bevande o entrambi. La cosa migliore è concedervi una gratificazione ma senza esagerare! Amore: in coppia, con la dolce metà organizzate un incontro con gli amici, gustate insieme dei bei momenti di divertimento. Soli: è una giornata a cinque stelle per incontrare qualcuno di nuovo attraverso la cerchia sociale o navigare su un sito di appuntamenti online. Un momento così magico non è frequente.

Oroscopo 22 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se siete in competizione con altre persone per fare vostra un’opportunità di lavoro o un passo avanti nella carriera, la situazione potrebbe diventare parecchio impegnativa. La tentazione di andare avanti potrebbe essere forte e causare stress. Un approccio più tranquillo e razionale potrebbe farvi ottenere un risultato migliore. Amore: in coppia, placate il nervosismo, bando ai comportamenti a volte spiacevoli e assecondate la voglia di amare! Soli: grande fascino, magnetismo: incontri o appuntamenti avranno successo, a patto che sorriderete…

Oroscopo 22 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sfruttate le belle vibrazioni della congiunzione Sole-Venere in Bilancia: nel lavoro e negli affari avete la possibilità di affermarvi e mostrare di che stoffa siete fatti! Di sicuro sarete vincenti e riceverete molti complimenti. Oggi, tuttavia, è presente anche la dissonanza Luna-Marte: un dettaglio, seppure di poco conto, potrebbe comunque scatenare un’arrabbiatura. Ne vale la pena? Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, con il partner ci sono reciproche e tenere attenzioni. Soli: è possibile che vi troverete in un vortice di incontri o avventure di una notte. Ma a quanto pare, per ora, vi sta bene così. E vi divertirete parecchio…

Oroscopo 22 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Marte, oggi è importante scegliere saggiamente le persone con cui stare in compagnia. Trascorrere del tempo con chi vi appesantisce sarebbe disastroso per il vostro stato d’animo per cui uscite con amici positivi, che vi sostengono! In caso di necessità, non dovete aver timore di stabilire dei limiti! Amore: in coppia, l’eros oggi sarà dolce come il miele! Con il partner concedetevi lunghi e bei momenti di intimità. Soli: con una persona sarà attrazione al primo sguardo, scatterà la magia d’amore che coinvolge cuore, mente e corpo.