L’oroscopo del 22 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 22 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Nettuno potreste provare esitazione, avere delle vaghe paure e dubitare delle vostre certezze riguardo a una questione. Ma in effetti, anche se questo stato d’animo vi mette a disagio, è essenziale e molto salutare. Fin quando non avrete la possibilità di verificare i fatti, evitate dunque di prendere decisioni importanti, Amore: in coppia, amate ancora il partner? La buona notizia è che nel profondo del vostro cuore siete sempre molto legati. Adesso sta a voi dimostrarlo con la missione riconquista. Soli: il comportamento di chi vi corteggia potrebbe farvi dubitare delle sue parole. Sentite che non è sincera…

Oroscopo 22 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La vita sociale promette di essere animata, arrivano inviti a parecchi eventi: accettate tutti quelli che desiderate ma tenete presente che gli amici di sempre non vanno trascurati. Non lasciatevi distrarre dalle nuove e brillanti conoscenze e ricordate di dedicare un po’ di tempo anche a chi vi è stato sempre accanto, pronto a sostenervi. Amore: in coppia, pronti a scendere a qualche compromesso con la dolce metà e accettare di dedicare meno tempo ad esempio a un hobby. È un approccio che darà buoni frutti. Soli: vi fate in quattro per rendere felici un amico/a. E’ un atteggiamento lodevole, ovviamente, ma avete un secondo fine (romantico)?

Oroscopo 22 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Rilassarvi e seguire la corrente vi permetterà di affrontare meglio questo venerdì. Anche se tutto non andrà nel verso da voi desiderato comunque funzionerà bene. Se proverete a insistere affinché vada come volete voi, sarà tempo sprecato poiché non accadrà. Lasciate fare al destino e potreste rimanere sorpresi. Amore: in coppia, state andando incontro a cambiamenti positivi. I pianeti vi invitano a riflettere sulle decisioni. Evitate tuttavia di perdervi in mille pensieri. Ricordate, vero?, che non potete controllare tutto! Soli: una persona non è indifferente al vostro fascino. Lanciatevi nell’avventura: invece di dubitare dovete agire!

Oroscopo 22 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Qualsiasi decisione che prenderete oggi potrebbe avere un impatto sul lavoro, sulla routine e sulla reputazione. Pertanto, cercate di scegliere saggiamente. La dissonanza Luna-Nettuno può rendere difficile vedere le cose come sono realmente. La cosa migliore è rimandare di qualche giorno così da avere maggiore chiarezza. Amore: in coppia, sognate di partire, preferibilmente in un posto lontano, in compagnia della dolce metà. Probabile deciderete di prenotare un viaggio: l’imbarco è imminente! Soli: è durante una serata a casa di amici che potrebbe esserci un incontro romantico. Dopo una lunga conversazione farete il passo per scambiare il primo bacio. Oroscopo 22 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Un’idea potrebbe sembrare fuori dalla vostra portata ma ciò non vi impedirà di pensarci e di immaginare modi in cui potreste realizzarla. L’odierna Luna in Sagittario rappresenta invece un invito a concretizzarla, a prendere più seriamente un progetto importante. Fare delle ricerche vi permetterà di scovare un modo più economico. Amore: in coppia, desiderate entrambi dare il meglio: sostegno incondizionato, solidarietà, attenzioni.. Più che mai, la relazione romantica è in cima alla lista delle priorità. Amore per sempre! Soli: capirete immediatamente di aver fatto colpo: uno sguardo intrigante, un sorriso accogliente, ecc. E nascerà l’amore, quello che dura nel tempo.

Oroscopo 22 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario potrebbe spingervi a fare passi avanti in un progetto riguardante la casa. Forse desiderate rinnovare l’arredamento o dare il via a una ristrutturazione. Dovrete dunque prendere alcune decisioni ma con la dissonanza Luna-Nettuno anche se avete le idee chiare, prima di spendere confrontate i vari prezzi. Amore: in coppia, forse vi siete offesi per una questione di poco conto e pur sapendo che tenere il broncio è sciocco è comunque l’unico modo per esprimere il disappunto. Stare per conto vostro è fondamentale, altrimenti rischiate che le emozioni negative prendano il sopravvento. Fareste bene a spiegarlo al partner. Soli: smettete di drammatizzare tutto e cercate di vivere con più leggerezza! Un atteggiamento più rilassato vi permetterà di fare incontri promettenti.

Oroscopo 22 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la dissonanza Luna-Nettuno, oggi è nel vostro interesse cercare di essere più scrupolosi del solito. Ricontrollate ad esempio, il conto bancario, con grande puntigliosità oppure inviate un messaggio a quell’amico per avere la conferma dell’incontro. Circola confusione e non dovete dare nulla per scontato ma potete evitare con un po’ di attenzione. Amore: in coppia, più attraenti del solito, non avrete problemi a ottenere dal partner ciò che desiderate. Sarà ai vostri piedi, pronti ad assecondarvi in tutto! Soli: vi troverete sotto i riflettori, al centro della scena: il vostro fascino catturerà il cuore di parecchie persone. A voi la scelta!

Oroscopo 22 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un venerdì in cui potreste avere numerosi impegni di lavoro ma qualunque cosa accada dovete mantenere la calma e la concentrazione. Temete di non farcela? E’ un errore! Alcune persone potrebbero inoltre sperare di vedervi in difficoltà ma non date loro questa soddisfazione. Ricordate che siete capaci e con una grande forza di volontà. Amore: in coppia, voler imporvi a tutti i costi o mantenere il controllo su tutto alla fine potrebbe destabilizzare la relazione. Crea solo tensioni con il partner. Cercate di ritrovare un equilibrio. Soli: negli affari di cuore oggi è calma piatta ma non ne farete un problema. Avrete molto da fare e in serata avrete voglia di stare per conto vostro, concentrarvi sul futuro.

Oroscopo 22 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno accentua la sicurezza in voi stessi, vi dota di splendide energie e rappresenta un’opportunità per dare il via con coraggio a un progetto che avete a cuore. Se vi sentite pronti, dovete provaci! Evitate in ogni caso che alcune persone, seppure con buone intenzioni, tentino di fermarvi. Andate avanti! Amore: in coppia, nella relazione potrebbero esserci delle tensioni e una totale mancanza di comunicazione. Di conseguenza, tutti i vostri tentativi di fare pace cadranno nel vuoto. Un venerdì un po’ tristanzuolo! Soli: la persona che vi attrae invece di dare il via a un gioco di seduzione vi parlerà di amicizia. Inutile aggiungere che proverete delusione.

Oroscopo 22 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Nettuno che crea confusione, potreste accorgervi che un progetto o un piano ha dei difetti rilevanti che non avevate notato. Il consiglio astrale è quello di aspettare qualche giorno e fare qualche ricerca in più. Una volta risolto, il progetto potrebbe rivelarsi un autentico successo e per voi motivo di orgoglio. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono alti e bassi avete la possibilità di far evolvere la situazione in modo positivo. Come? Condividendo semplici e bei momenti con il partner. Soli: negli affari di cuore essere troppo esigenti non è d’aiuto a conquistare. Ridimensionate dunque le aspettative, i desideri e farete vostro un cuore.

Oroscopo 22 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe accentuare la vostra immaginazione e pensare troppo in grande o che non abbiate limiti, soprattutto nel settore delle finanze. Il vostro è un segno molto generoso ma per oggi meglio non mettere mano al portafoglio e al contempo essere un po’ diffidenti: evitate di credere a tutto ciò che vi dicono. Amore: in coppia, potreste avere intenzione di chiarire una situazione che crea ansia. Proporrete al partner delle ottime soluzioni e sarà d’accordo con le vostri idee. Per il benessere e l’evoluzione della relazione siete pronti a fare di tutto! Soli: se stavate aspettando il momento giusto per dichiarare il vostro amore la strada oggi è libera, non ci sono ostacoli. A patto che non si tratti di una storia clandestina…

Oroscopo 22 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Nettuno cercate di mantenere leggerezza, non lasciatevi coinvolgere troppo dai dettagli, anche nelle questioni di lavoro. La tendenza potrebbe essere quella di preoccuparvi dei risultati ma tenete presente che una visione chiara dei vostri obbiettivi vi permetterà di risolvere eventuali problemi. Amore: in coppia, Il partner sarà sorpreso dal programma che avete in mente, potrebbe persino chiedersi se è un modo per farvi perdonare qualcosa che avete fatto. Ma no! Desiderate solo stare bene insieme e ritrovare la vostra intimità. Soli: che abbiate o meno dei dubbi o no su una nuova storia, comunque siete attratti da questa persona e non vi tirerete indietro!