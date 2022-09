Oroscopo 22 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 22 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 22 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 22 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni vi rendono ostinati ma un atteggiamento testardo avrebbe un effetto boomerang. Anche se vi è difficile trovare un compromesso tenete presente che è possibile. Muovetevi dunque quando sarete più flessibili e pronti a trovare una via di mezzo che vada bene a voi e all’altro/a. E’ pur vero che alcune questioni non sono negoziabili ma vale la pena di litigare? Amore: in coppia, il partner vi sembrerà distante. Invece di porvi domande, chiedete direttamente qual è il motivo! Soli: in conflitto tra il desiderio di flirtare senza impegno e quello di avere una storia seria. Cosa sceglierete?

Oroscopo 22 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì in cui potreste sentirvi mentalmente poco in forma ma nel corso della mattinata la nebbia si allontanerà. Arriveranno notizie positive da un amico o da un parente riguardanti una situazione difficile che finalmente viene risolta. Vi sentirete al top! Potreste anche sentire che è il momento di mollare qualcosa: sarà l’inizio di una fase completamente nuova. Amore: in coppia, consolidate il legame con il partner e guarderete al futuro con serenità. Soli: potreste approfondire un flirt fino a oggi senza impegno: ora diventerà una storia seria!

Oroscopo 22 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se è vero raccogliamo ciò che seminiamo, per quanto vi riguarda nei prossimi mesi è previsto un ottimo raccolto. Il duro impegno sarà ripagato, non è esclusa una promozione: arriverà proprio quando potreste aver rinunciato a un riconoscimento per tutto ciò che fate. Mantenete alta l’energia, l’entusiasmo: le porte stanno per aprirsi e dovrete essere pronti a entrare! Amore: in coppia, circolano emozioni forti, siete come un fiume in piena! Ma per non scatenare tensioni riuscirete a controllarvi. Soli: una persona potrebbe conquistare immediatamente il vostro cuore e di tanto in tanto è così bello…

Oroscopo 22 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro siete molto stimati per la capacità di risolvere in modo pratico i problemi. I recenti successi vi permetteranno di fare un balzo in avanti nella carriera. Se non avete un impiego, siate aperti alle opportunità che si presentano su Internet. Lasciate che a guidarvi sia l’intuito: a voi decidere se accettare una proposta o rifiutare. Amore: in coppia, siete entrambi ottimisti, provate belle emozioni. Di sicuro non vi annoierete: l’amore è intenso e profondo! Soli: oggi potreste decidere di chiudere un flirt oppure dare a una persona un’altra possibilità!

Oroscopo 22 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

A chi credere? Potreste essere circondati da persone le cui opinioni vi confondono. Alcune potrebbero minimizzare le vostre possibilità di successo, mentre altre mettono in luce le vostre qualità e spingervi a cogliere una sfida. Fidatevi delle vostre capacità e delle esperienze passate. Avete bisogno di una svolta, e arriverà solo se ci proverete! Amore: in coppia, attraverso gesti o attenzioni metterete in atto un gioco di seduzione che accenderà la fantasia del partner. Serata bollente! Soli: il desiderio di conoscere meglio una persona che vi attrae vi spingerà a dedicargli/le più tempo. Non resterete soli ancora a lungo…

Oroscopo 22 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza della Luna con Urano e Saturno, rappresenta un invito a non premere l’acceleratore per ottenere un risultato e a tenere sotto controllo lo stress. Cercate di lavorare in modo più intelligente, ovvero sapere quando fermarvi e concedervi una pausa. E oggi è uno di quei giorni in cui rallentare il ritmo, placare la mente farà miracoli. Amore: in coppia, nessuna nuvola sulla relazione. I passaggi odierni vi permetteranno di risolvere insieme una questione finanziaria o familiare. Soli: più affascinanti, disponibili e più aperti ai nuovi incontri. Conquista in programma!

Oroscopo 22 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un momento in cui raccoglierete i frutti di tutto l’impegno profuso nel passato. Nelle prossime settimane farete importanti passi avanti nel lavoro e nei progetti personali. Non solo toccherete con mano dei progressi significativi nella vita lavorativa ma proverete maggiore felicità personale. Avete un grande slancio e realizzerete i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, il vostro obbiettivo è quello di rendere felice il partner e lo raggiungerete! Giornata di progetti, guarderete al futuro. Soli: se di recente c’è stato un incontro, la vostra gentilezza e le vostre attenzioni conquisteranno il cuore dell’altro/a!

Oroscopo 22 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste avere una conversazione accesa che comporterà il miglioramento o la chiusura di una relazione. Che abbiate preso una decisione o vi chiediate se state facendo la cosa giusta, comunque sarete pronti a fare ciò che occorre per lasciare la situazione alle spalle. E una volta fatto, potreste dire a voi stessi perché non ci avevate pensato prima. Amore: in coppia, a causa del lavoro rischiate di trascurare il partner ma sarà conciliante, intelligente e soprattutto amorevole. Capirà le vostre priorità. Soli: può essere il momento di contattare una persona del passato. Chi non risica…

Oroscopo 22 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete difficoltà a uscire da una situazione complicata, la cosa migliore per risolvere il problema è adottare un approccio diverso. La dissonanza della Luna con Saturno e Urano indica che esaminare la questione da una nuova prospettiva può essere d’aiuto a vedere soluzioni a cui altrimenti non avreste mai pensato. Amore: in coppia, c’è il grande ritorno della complicità e siete entrambi intenzionati a mantenerla! Riguardo a un progetto, non mettete pressione al partner. Soli: voglia di continuare a frequentare una persona conosciuta da poco. Non siete ancora innamorati ma sicuramente molto intrigati…

Oroscopo 22 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o vita personale, oggi sarete particolarmente diffidenti nei confronti di una persona ma tenete presente che l’intuito potrebbe farvi prendere un abbaglio. I sospetti che avete, se non si basano su fatti concreti potrebbero scatenare discussioni accese. Prima di fare accuse non comprovate, meglio darvi una calmata. Amore: in coppia, l’atmosfera è magica! Il vostro modo di comprendervi e sostenervi a vicenda fa invidia a molti… Soli: forse l’umore non è al top ma gli inviti aumentano. Non lontano da casa vi aspetta una sorpresa: aprite gli occhi!

Oroscopo 22 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste averne abbastanza dell’atteggiamento di altre persone, familiari compresi, o avere punti di vista contrastanti riguardo a un problema. Con La Luna in Leone che sosta nel vostro settore delle relazioni oggi potreste decidere di parlare chiaramente e vi sentirete sollevati. Su un altro piano: controllate attentamente gli accordi finanziari così da evitare delusioni. Amore: in coppia, vi capite al volo, basta uno sguardo… L’amore tra voi è più forte che mai! Serata all’insegna della tenerezza. Soli: seppure lentamente, consoliderete una storia con una persona conosciuta il mese scorso. Vi vedete sempre più spesso e sempre più a lungo

Oroscopo 21 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Prendete cura di voi stessi! L’eventuale mancanza di concentrazione, la sensazione di pesantezza e l’apatia indicano che è il momento di dare la priorità al vostro benessere, dunque quello di fare delle scelte sane. Domani il Sole entrerà in Bilancia – ne riparleremo – e rappresenta un invito a esaminare la vostra vita e mollare tutto ciò che per voi non funziona. Amore: in coppia, qualsiasi osservazione del partner vi sembrerà aggressiva e frenerà le manifestazioni d’affetto. Siete troppo permalosi! Soli: sarete attratti da una persona che vi corteggia e lo direte. Ma l’altro interpreterà il vostro messaggio come un invito esclusivamente erotico.