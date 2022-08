Oroscopo 23 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 23 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 23 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’obiettivo dovrebbe anche essere quello di migliorare le abitudini nella cura del corpo, l’organizzazione e gli impegni di lavoro. In generale il movimento vi farà bene: che facciate una passeggiata quotidiana o pratichiate esercizio fisico, l’introduzione di qualcosa di nuovo manterrà alta la motivazione. Tenete presente che qualsiasi consiglio potrebbe rivelarsi utile e prezioso. Amore: in coppia desiderate stabilire una buona intesa e armonia, gustare insieme al partner i piccoli piaceri che offre la vita. Soli: avete voglia di stare per conto vostro, esaminare la situazione affettiva.

Oroscopo 23 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Riuscite a sfruttare al meglio il talento, le qualità, l’abilità e mostrare inoltre l’affetto che provate per le persone a cui volete bene. E’ una fase importante in cui sarete spinti a creare, fare, mostrare agli altri di che stoffa siete fatti, sperimentare e lanciarvi in cose nuove. C’è anche la spinta per realizzare un progetto ambizioso. Il che sia chiaro, non impedirà che gustiate pienamente le cose belle e buone che offre la vita. Amore: in coppia potreste pensare che il partner non vi capisca, alcuni commenti o critiche vi faranno innervosire. Soli: il vostro atteggiamento prudente potrebbe raffreddare chi vorrebbe conoscervi.

Oroscopo 23 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Cercate di valutare delle nuove prospettive che vi mettano in grado di allentare l’ansia, l’angoscia e forniscano delle soluzioni creative. Su un altro piano: potreste essere attratti da una nuova offerta e al contempo desiderosi di andare avanti con il lavoro di sempre. La scelta è semplice: dite sì a chi vi offre di più facendo attenzione che tutto sia in regola e in seguito venga rispettato quanto concordato. Amore: in coppia evitate di vedere problemi dove non ci sono: finireste col rovinare la giornata a voi e al partner. Soli: di fronte a un invito, bando all’esitazione e accettate.

Oroscopo 23 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbero arrivare notizie inaspettate riguardo un progetto personale o di lavoro su cui state lavorando da un po’ di tempo: cercate di non farvi prendere dall’ansia né provare frustrazione. Sebbene un’informazione potrebbe cogliervi di sorpresa non significa che dovrete ripartire da zero, ricominciare da capo. Anzi, potrebbe persino dare il via a idee che porteranno a nuovi ed entusiasmanti sviluppi. Amore: in coppia: sincerità, fedeltà rassicurano voi e il partner. Sfruttate al meglio questo promettente periodo. Soli: voglia di fare qualche follia, vivere un’avventura passionale.

Oroscopo 23 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

I prossimi giorni rappresenteranno un’ottima opportunità per concludere un accordo o per formalizzare un accordo commerciale. Sebbene non sia un aspetto tra i più spensierati e leggeri, può essere un aiuto per assicurarvi che tutto sia in ordine e che un accordo o la firma di un contratto possano andare in porto nel migliore dei modi. Potrete anche sviluppare un’idea che varrà la pena di approfondire. Amore: in coppia evitate argomenti spinosi, ma in ogni caso date prova di elasticità. Soli: è un mese positivo negli affari di cuore, favorevole agli incontri. Sfruttate qualsiasi opportunità.

Oroscopo 23 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Puntate sempre alla perfezione ma in questo momento mettete un stop, concedetevi una pausa. E’ un atteggiamento molto più stressante rispetto al fatto di commettere qualche errore. La tendenza potrebbe essere quella di voler controllare tutto. Evitate di esaminare i dettagli con la lente d’ingrandimento e rilassatevi. Tenete presente infine che avete la possibilità di dare il via a quei cambiamenti che miglioreranno davvero la vostra vita. Amore: in coppia qualche piccolo rimprovero del partner potrebbe rovinare la vostra giornata. Soli: preferite osservare, analizzare l’atteggiamento delle persone anziché vivere delle emozioni.

Oroscopo 23 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Non rimuginate sui vostri – eventuali – errori. In questo momento infatti potreste concentrare l’attenzione su questioni che scatenano intense emozioni. Un autentico dispendio di energie. Non pensate al passato, quel che è stato è stato. Guardate al futuro, avete più di un motivo per essere ottimisti. Evitate dunque di immergervi nell’autoanalisi: in questo sarà d’aiuto a distrarvi una bella vacanza al mare. Amore: in coppia se per qualche ragione oggi non vi sentite al top, il partner saprà come farvi ritrovare il sorriso. Soli: decisi a conquistare, non vi fermerà nessuno! E se una persona non dovesse ricambiare le vostre attenzioni, guarderete altrove…

Oroscopo 23 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avete intenzione di incontrare nella vita sociale persone che contano. Inizialmente potreste sentirvi a disagio ma una volta rotto il ghiaccio con una conversazione sarete più spontanei. Non stiamo dicendo che diventeranno immediatamente i vostri migliori amici ma farete comunque un’ottima impressione. Fatto che conterà molto nel prosieguo della frequentazione. Amore: in coppia nella relazione c’è perfetta intesa, sapete bene che siete fatti l’uno per l’altro. Soli: oggi non vi ferma nessuno: anche il/la più timido/a avrà voglia di osare e fare il primo passo.

Oroscopo 23 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riuscirete a tenere sotto controllo le emozioni e ad essere più formali nelle interazioni con chi vi circonda. Se avete intenzione, anche nei prossimi giorni, di progredire cercate di svolgere responsabilità e impegni al meglio al meglio delle vostre capacità ed evitare di disperdere le energie inutilmente. Nelle prossime settimane, avrete la possibilità di raggiungere il picco più alto dell’anno riguardo la carriera o la reputazione. Amore: in coppia siete sempre alla ricerca di novità, oggi dovreste fermarvi e gustare con il partner i piaceri del quotidiano. Soli: energie da vendere e nella conquista vi darete un gran da fare.

Oroscopo 23 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete esaminato i vari aspetti e dettagli di un progetto nei minimi particolari, non ha senso scavare più del necessario. E’ il momento di mettere in atto quanto avete progettato mentalmente. E’ solo così che sarà possibile progredire. Tenete infine presente che attualmente nel lavoro avete una particolare influenza sugli altri ma non solo: le persone riconoscono e apprezzano il vostro talento. Amore: in coppia per ragioni professionali o personali potrebbe esserci una sorta di competizione. Soli: se volete conquistare una persona che vi attrae, dosate le parole, esprimetevi con un po’ di dolcezza.

Oroscopo 23 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una persona cara potrebbe dare dei preziosi consigli, utili a cambiare in meglio la vostra situazione finanziaria o un problema personale che va avanti da tempo. Potreste mettere in dubbio i suoi suggerimenti, pensare persino che siano poco realistici ma fareste bene a rifletterci e se riterrete che siano validi eventualmente dare seguito. Su un altro piano: avete un surplus di energie che vanno tuttavia impegnate in qualche attività. Amore: in coppia un piccolo battibecco potrebbe trasformarsi in una lite importante. Soli: non è giornata di incontri, non avete lo stato d’animo giusto e nessuno sembra essere all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 23 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra visione rispetto alle relazioni, a voi stessi e alle attuali situazioni è eccezionalmente realistica e potete dunque prendere le decisioni giuste. Nel vostro settore delle relazioni nelle prossime settimane sarete molto socievoli, sarete coinvolti in parecchi inviti e incontri piacevoli. Al contempo, tenete presente, che è un periodo in cui trarrete vantaggio scendendo a qualche compromesso. Amore: in coppia nella relazione c’è reciproca sincerità, la devozione nei confronti del partner è senza limiti. Soli: curiosi, aperti, con incredibili energie. In vacanza o meno, aprite gli occhi…