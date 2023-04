L’oroscopo del 23 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli crea un’atmosfera all’insegna della dolcezza. E’ la giornata ideale per manifestare il vostro affetto e fare bei complimenti agli amici, ai familiari. Al contempo avete la sensazione di poter apportare dei miglioramenti nella vostra vita: si tratta solo di lavorare sodo ed essere pazienti. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è eccellente, è una giornata piena di piaceri condivisi e vi lasciate andare volentieri alla leggerezza. Soli: di buon umore, più motivati che mai. Andate a 100 all’ora come se aveste poco tempo per conquistare. Ma un nuovo incontro vi farà rallentare.

Oroscopo 23 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete spinti a lavorare parecchio per realizzare le vostre ambizioni e potrebbe in effetti accadere qualcosa che accende la vostra speranza e quel punto rimboccherete le maniche ancora di più. Nelle prossime settimane potreste incontrare alcuni ostacoli ma vi sproneranno e renderanno ancora più forte il desiderio di ottenere il successo. Amore: in coppia, i passaggi odierni potrebbero farvi sentire al settimo cielo ma dovete evitare di criticare tutto: rischiate di rovinare la bella giornata. Soli: non lasciatevi abbagliare dalle apparenze. Lasciate che il tempo lavori per voi e mentre andate avanti chiarisca la situazione.

Oroscopo 23 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Venere nel vostro segno rende questa domenica armoniosa ed è perfetta per prendere cura di voi stessi e riconoscere i vostri bisogni. In famiglia, coinvolgerete le persone care nella ricerca di soluzioni per ottimizzare il quotidiano. Con gli amici pianificherete alcuni fine settimana o attività! Amore: in coppia, circola grande passione, con il partner parlerete di matrimonio o di una seconda luna di miele. Insieme, siete felici! Soli: sarete pure molto selettivi ma questa domenica non potrete sfuggire all’amore… Romanticismo, brividi passione, innamoramento arriveranno senza preavviso. Il vostro cuore batterà forte.

Oroscopo 23 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da oggi e nei prossimi giorni avete la possibilità di progredire e realizzare qualsiasi cosa abbiate in mente (ovviamente di realistico). La vostra forza di volontà è al massimo nonché il rigore. È tempo di cogliere le opportunità che vi offrono! Fate il grande passo verso un futuro più luminoso e abbiate fiducia nel fatto che avrete successo. Amore: in coppia, atmosfera gioiosa, battute e risate sono in programma. Quanto tempo è passato dall’ultima volta che avete riso con il partner? Soli: è una domenica all’insegna del divertimento. Eviterete conversazione profonde, avete bisogno di stare in compagnia di una persona ben disposta come voi alla distrazione e alla gioia di vivere.

Oroscopo 23 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Mettetevi al centro della scena! In qualsiasi circostanza avete la grande opportunità di fare una buona impressione! E’ una giornata in cui siete circondati dall’affetto degli amici ma potete stringere anche nuove relazioni. Al contempo, in mente potreste avere dei progetti promettenti e oggi ci penserete parecchio. Amore: in coppia, con la congiunzione Luna-Venere circola leggerezza e vi piace lasciarvi andare, rilassarvi in compagnia della dolce metà. Vorreste che fosse così tutti i giorni… Soli: avete l’effetto calamita, conquistate e c’è la possibilità di dare il via a una bella storia!

Oroscopo 23 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Gemelli pensate positivo e inoltre potrebbero aprirsi nuove porte. Nei prossimi giorni valuterete un’opportunità e vi chiederete se esaminarla ulteriormente. Se l’istinto vi suggerisce di andare avanti, seguitelo! Le vostre speranze non saranno vane: vi troverete nel posto giusto, nel momento giusto. Amore: in coppia, l’intesa è splendida, avete tante reciproche, tenere attenzioni e il desiderio di entrambi accende la passione. Berrete insieme l’elisir della felicità. Soli: è possibile un incontro che aspettate da tempo. Rappresenterà una svolta che cambierà la vostra vita!

Oroscopo 23 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli annuncia una bella domenica, ideale per distrarvi e godere senza sensi di colpa delle cose buone e belle che offre la vita. Qualsiasi cosa deciderete di fare deve regalarvi piacere! Prendete l’iniziativa e uscite con i familiari, gli amici e concedetevi una splendida pausa di divertimento. Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Venere in Gemelli annuncia momenti felici e sensuali con la dolce metà! Soli: avete voglia di stare con gli amici, mostrare l’affetto a chi vi sostiene sempre. Il che non impedisce tuttavia di fare un incontro d’amore…

Oroscopo 23 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni accentuano la vostra forza di volontà, già molto presente, e oggi potreste fare nuovi progetti, decidere un futuro percorso di lavoro: siete in una fase di grande trasformazione e anche se ci vorrà un po’ di tempo, andrà tutto alla grande! E troverete anche chi sarà disposto a dare un aiuto di tipo finanziario. Amore: in coppia, è una domenica speciale in cui può accadere di tutto, ovviamente di positivo. Guardate la relazione sotto una nuova luce e accogliete a braccia aperte nuove idee piccantine. Soli: siete aperti, dinamici e ciò vi rende irresistibili! Gli amici vi presenteranno una persona che da voi si aspetterà solo un romantico segnale…

Oroscopo 23 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Gemelli nel vostro settore delle relazioni rischiate di confondere fantasia e realtà: potreste mettere un’amicizia su un piedistallo e in seguito rivelarsi un errore. Tutti abbiamo dei difetti e prima o poi li noterete, il che potrebbe provocare una delusione. A voi decidere se andare o meno avanti. Amore: in coppia, giornata spensierata, avete solo una cosa in mente, cedere a tutti i desideri! E la dolce metà approva, non nasconde la sua felicità. Magnifica complicità. Soli: l’amore può arrivare all’improvviso! Sprigionate una tale leggerezza che vi mette in grado di conquistare in un batter di ciglia!

Oroscopo 23 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli rappresenta un invito a rallentare il ritmo, rilassarvi e ricaricare le batterie prima che inizi un’altra settimana di lavoro. E’ la domenica ideale per godere del comfort della vostra casa e, volendo, riesaminare qualsiasi vecchio progetto che avete chiuso in un cassetto. Amore: in coppia, la vita è fatta di imprevisti, dovete accettarli, vi daranno lo slancio giusto per mettervi in discussione e andare avanti con amore! Soli: un bellissimo incontro vi regala la sensazione di pace, di benessere. Fate solo attenzione a non dormire sugli allori.

Oroscopo 23 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Venere in Gemelli potrebbe essere una splendida giornata ma una preoccupazione probabilmente non vi farà sentire sereni. Forse state aspettando una notizia o un progetto non procede velocemente come vorreste. Presto otterrete ciò che desiderate ma con Mercurio retrogrado tutto rallenta, presenta dei ritardi. Amore: in coppia, evitate di prendervela eccessivamente per alcune critiche del partner. Parlare è meglio che tacere. Per cui ascoltate ciò che dice e date il via a una conversazione costruttiva. Soli: se avete un flirt, qualcosa ha scatenato incomprensioni. Potrebbe trattarsi solo di un malinteso. Cercate di scoprirlo.

Oroscopo 23 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Concedetevi il permesso di prendere tutto con calma, godete della dolcezza, della tenerezza che vi offriranno le persone care. Vi regalerà un senso di sicurezza e benessere. Al contempo, cercate di apprezzare quanto avete realizzato fino a oggi e cercate di coccolarvi, di gratificarvi (senza spendere un occhio della testa). Amore: in coppia, con il partner, nessun rischio di conflitto all’orizzonte. Oggi fate leva sulla sincerità, tra di voi niente più segreti. Soli: avete intenzione di cogliere al volo le opportunità. La vostra spontaneità affascina, vi lanciate in nuove avventure con grande leggerezza!