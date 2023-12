L’oroscopo del 23 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 23 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Capricorno dal 13 dicembre in moto retrogrado, oggi rientra in Sagittario e sarete tentati di dire la vostra verità, parlare senza filtri, rischiando di ferire una persona: andateci piano con i commenti un po’ aggressivi. Se avete in mente di partire per una vacanza, pianificate a partire da oggi fino al 1 gennaio. Il lato positivo del transito è che potrebbe offrire la possibilità di una pausa tanto necessaria di totale relax. Amore: in coppia, evitate litigi con il partner, non avreste la meglio: fate un respiro profondo e sotterrate l’ascia di guerra. Soli: avrete la sensazione che ciò che desiderate e e ciò che invece effettivamente vivete sia insoddisfacente. Non entrate nella spirale del pessimismo!

Oroscopo 23 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 1 gennaio, evitate di esprimere giudizi non richiesti poiché potrebbe essere interpretato come un’ingerenza nella vita delle persone, anche se pensate di farlo a fin di bene. Su chi vi circonda avete un certo potere, per cui prima di esprimere un’opinione riflettete se è compatibile con quella degli altri e se ciò che direte non sconvolgerà le certezze di chi avete di fronte che sarà destabilizzato. Amore: in coppia, nella relazione regnano l’amore e complicità. Il partner vi affascina con la pazienza, la tenerezza accentua il vostro desiderio!Soli: l’aria profuma di passione e siete in vena di trovare una nuova conquista romantica. Vestitevi per fare colpo e flirtate a tutto campo, incontrerete chi fa per voi.

Oroscopo 23 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ probabile che alcune paure vi hanno bloccato, abbiano impedito di progredire ma ora è il momento di guardare avanti, scegliere il vostro obbiettivo e raggiungerlo. Con l’atteggiamento timoroso non state aiutando né proteggendo voi stessi ma vi state soltanto legando le mani. Accettate il fatto che qualcosa possa andare nel verso sbagliato con la consapevolezza che ne trarrete un insegnamento. Amore: in coppia, mostrerete tutta la passione che provate ma il partner dovrà ricambiare e parecchio. Sarete accontentati: la felicità è a portata di mano. Soli: in splendida forma, allegri, simpatici. E’ evidente che non passerete inosservati. Vi seguiranno con lo sguardo decine di cuori pronti a conquistare il vostro.

Oroscopo 23 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 1 gennaio, con Mercurio retrogrado in Sagittario, evitate di fare paragoni con gli standard di altre persone. Fate il vostro ingresso nel 2024 senza imporre a voi stessi ritmi e richieste irragionevoli Affrontare eventuali problemi e questioni tutti in una volta non è realistico e vi ritrovereste sotto stress. Stabilite le priorità: ciò che va affrontato per primo e ciò che potete risolvere in un secondo momento. Amore: in coppia, giornata di grande amore. Sarete entrambi altruisti, romantici, comprensivi. L’intesa è al top! Soli: vi innamorerete, all’altro/a mostrerete pienamente la passione ma attenzione: in pubblico, solo per il momento, sarà preferibile adottare un atteggiamento più riservato e discreto.

Oroscopo 23 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se non siete riusciti a raggiungere un obbiettivo è comprensibile che in questo momento proviate un po’ di frustrazione ma pensarci continuamente può essere un errore. Cercate invece di esaminare la situazione con calma, razionalità così da avere una nuova prospettiva e fare un primo passo, senza timore di fallire di nuovo, per provare a ribaltare la situazione. Andate avanti e otterrete i risultati desiderati! Amore: in coppia, è tempo di parlare con il partner di nuovi progetti a due, la felicità è garantita! La dolce metà è dell’umore giusto per viziarvi: non c’è nulla di male a chiedere ciò che desiderate. Soli: avete uno splendido sorriso e il motivo è una nuova storia d’amore! Vi sembrerà di vivere un sogno a occhi aperti.

Oroscopo 23 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 1 gennaio, momento in cui Mercurio retrogrado tornerà in Capricorno, cercate di essere meno esigenti con voi stessi. Durante le festività natalizie evitate di mettervi sotto pressione, assumere più compiti e responsabilità di quelli che sapete di poter gestire. Ritagliare del tempo per ricaricare le batterie, facendo ciò che più vi piace e vi rilassa non va considerato un lusso ma una priorità! Amore: in coppia, potrebbero esserci delle piccole discussioni sulla gestione delle finanze, seguite da una riconciliazione. La stabilità della relazione non sarà comunque messa in discussione. Soli: l’atmosfera è positiva, perfetta flirtare. Il fascino è al top: sfruttatelo per attirare una persona degna di voi!

Oroscopo 23 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio retrogrado in Capricorno torna in Sagittario: fino al 1 gennaio cautela riguardo a chi rivelate alcune informazioni e se siete dubbiosi sulle intenzioni di una persona, chiedete chiarimenti finché non arriverete al nocciolo della questione. Questo transito è ideale per le riunioni divertenti con vecchi amici: la risata è la migliore medicina per risollevare l’umore a patto evitare battute a spese degli altri. Amore: in coppia, cercate di movimentare piacevolmente l’atmosfera, renderla piccantina! Tra le lenzuola, date il via a una rivoluzione erotica! Soli: il vostro fascino spingerà una persona sensibile a corteggiarvi. Una storia d’amore è possibile, a voi decidere se lasciarvi andare oppure rifiutare.

Oroscopo 23 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio retrogrado fino al 1 gennaio torna in Sagittario: se avete avuto problemi di comunicazione nel lavoro o nella vita personale ora tornerà la comprensione. Al contempo, in questo periodo la vostra attenzione sarà focalizzata sulle finanze: potrebbe essere necessario tenere d’occhio il conto in banca così da evitare, nel prossimo futuro, potenziali problemi con il vostro budget. Amore: in coppia, le conversazioni a due saranno all’insegna della dolcezza, della tenerezza: quando volete sapete molto bene come affascinare la dolce metà! Soli: un’avventura che pensavate fosse effimera, un flirt senza futuro, potrebbe invece diventare una relazione seria, piena d’amore e passione!

Oroscopo 23 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio retrogrado torna nel vostro segno – fino al 1 gennaio – ed è in dissonanza con Nettuno. Il transito rappresenta un invito a riflettere prima di esprimervi, evitare di voler convincere a tutti i costi chi avete di fronte e, al contempo, a fare attenzione a chi fa delle promesse. Il rischio è che nascondano un inganno. A voi scoprirlo ma in caso di dubbio meglio prendere le distanze. Amore: in coppia, affinché tutto vada per il meglio vi impegnerete a fondo: con il partner non avete intenzione di ripetere gli stessi errori. Tuttavia fate attenzione ai malintesi. Soli: Marte nel vostro segno fa emergere il vostro lato passionale e se una persona vi attrae non esiterete a lanciarvi. Non avrete delusioni!

Oroscopo 23 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 1 gennaio, Mercurio retrogrado nel vostro segno sosterà in Sagittario: probabile che in questo periodo abbiate bisogno di rimanere un po’ per conto vostro, di rimanere dietro le quinte, se non fosse che nel frattempo ci sono le festività. Ma è comunque possibile ritagliare del tempo solo per voi così da ricaricare le batterie. Amici e familiari vi capiranno e saranno consapevoli che tornerete da loro. Amore: in coppia, lascerete alle spalle i conflitti e dissapori con il partner, è una giornata che somiglia a una nuova luna di miele: non ci sono ostacoli! Soli: un incontro romantico scalderà il vostro cuore, vi regalerà gioia! E stavolta non c’è alcun dubbio che farete tesoro degli errori commessi in passato.

Oroscopo 23 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio retrogrado in Capricorno oggi torna in Sagittario ed è in dissonanza con Nettuno: il transito potrebbe scatenare problemi di comunicazione, probabilmente circolerà confusione, in particolare con un amico o un familiare. Avrete la sensazione che stia mentendo, nascondendo qualcosa d’importante (e potreste sbagliare) ma non è escluso che potreste essere proprio voi a non dire la verità. Amore: in coppia, è una dolce giornata per riaccendere la fiamma della passione, dedicarvi a effusioni sensuali e giurare eterno amore. Soli: i nuovi incontri non mancano, dovete solo scegliere chi conquistare, evitando di ripetere lo stesso schema che fino a oggi, a quanto pare, non ha dato i risultati desiderati.

Oroscopo 23 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in moto retrogrado in Capricorno, rientra in Sagittario: fino al 1 gennaio mettete in conto un rallentamento di progetti e obbiettivi di lavoro. Anche se avete studiato tutto nei minimi dettagli, finché il pianeta non tornerà in Capricorno qualcosa potrebbe andare nel verso sbagliato. Rimandate dunque qualsiasi iniziativa. Nel frattempo continuate a perfezionare, a fare delle ricerche. Amore: in coppia, le belle vibrazioni di Venere in Scorpione vi regalano una giornata totalmente appagante. E nell’eros sarete entrambi al top, liberi da qualsiasi inibizione. Soli: a presentarvi una persona speciale, affascinante, potrebbero essere gli amici e con l’altro/a vi ritroverete stretti in un dolce abbraccio.