Oroscopo 23 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 23 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di martedì 23 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (creatività al top) e Scorpione (conversazioni sincere).

Oroscopo del 23 febbraio, gli astri dicono allo Scorpione che avrà conversazioni sincere con i familiari e al Cancro che la creatività è al top.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 23 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): creatività al top

Oroscopo Cancro 23 febbraio: umore

Anche voi avete potere e dovete mostrarlo. Lasciando che un’altra persona prenda delle decisioni al posto vostro, potreste sentirvi inutilmente messi sotto pressione. Se siete circondati da personalità dominanti, mantenete la vostra posizione e non cedete, a meno che non siate convinti della bontà delle idee di qualcuno.

Detto questo, la creatività oggi è al centro della scena: sul fronte lavoro potreste avere un’improvvisa intuizione, una nuova prospettiva. Non andranno accantonate! Sono idee potenti che in seguito si riveleranno fruttuose.

Oroscopo Cancro 23 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: nella relazione circola complicità, tenerezza, passione… Momenti di grande serenità.

Soli: potreste incontrare una vecchia conoscenza e farvi sentire dolcemente euforici. Riproverete le stesse belle sensazioni.

Oroscopo 23 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): conversazioni sincere

Oroscopo Scorpione 23 febbraio: umore

La Luna in Cancro è in aspetto con Marte e Plutone, il che fa pensare che riguardo a qualcosa nel lavoro, che per voi significa molto avrete alcune opinioni forti e decise. Se qualcuno non sarà d’accordo con voi, tuttavia potreste mettervi sulla difensiva oppure potrebbero riaccendersi vecchi disaccordi.

Se siete convinti di ciò che dite, non preoccupatevi di ciò che pensano gli altri. Restate calmi, professionali e schieratevi con chi vi capisce! In serata con i familiari avrete conversazioni insolitamente sincere.

Oroscopo Scorpione 23 febbraio: amore

In coppia: il barometro dell’amore è sul bello stabile, insieme fate progetti e guardate nella stessa direzione: quella della felicità a due.

Soli: aspettatevi incontri che escono dall’ordinario. Può essere che il vostro status cambi improvvisamente.

Oroscopo 23 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): nuove esperienze

Oroscopo Pesci 23 febbraio: umore

Se di recente siete entrati in rotta di collisione con un familiare o un amico oppure in conflitto con voi stessi riguardo a una scelta, nel giro di pochi giorni risolverete tutto e passerete ad altro. Venere, giovedì, entrerà nel vostro segno e appianerà qualsiasi difficoltà nelle relazioni.

Più in generale, l’atmosfera odierna è dinamica e impegnerete tutte le energie per portare a termine gli impegni di lavoro e raggiungere i vostri obbiettivi. Avrete voglia, inoltre, di ampliare gli orizzonti e vivere nuove esperienze.

Oroscopo Pesci 23 febbraio: amore

In coppia: potrebbero esserci delle diversità di opinioni. Cercate di tacere anziché attizzare il fuoco.

Soli: se sentite che tra voi e un’altra persona non scatta nulla di speciale evitate di insistere!

Per tutti gli altri segni clicca qui.