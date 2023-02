L’oroscopo del 23 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un giovedì positivo in cui potreste concretizzare un’idea che avete in mente da tempo oppure veder arrivare delle belle opportunità che accenderanno il vostro entusiasmo. Potrebbero dunque aprirsi delle porte e qualcosa in cui speravate inizierà a manifestarsi. E’ un momento di grandi possibilità e a suon di concentrazione realizzerete ottime cose! Amore: in coppia, siete di buonumore, la fusione con il partner è totale. L’armonia che circola nella relazione renderà alcune persone invidiose… Soli: per scovare l’altra metà della mela oggi punterete sui social. E la speranza rinascerà grazie all’arrivo di un messaggio.

Oroscopo 23 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un momento in cui siete particolarmente sensibili al giudizio di chi vi circonda o alle critiche. Ma anziché parlarne, rimuginate per conto vostro. Forse siete arrabbiati con una persona che tuttavia ignora le emozioni negative che provate. Fareste dunque bene a dire quello che pensate, tanto più che oggi ne avrete la possibilità. Amore: in coppia, vivrete con il partner momenti di infinita tenerezza e il vostro desiderio al top non lascerà indifferente la dolce metà. Soli: in modalità conquista ma con dolcezza e sensualità. Atteggiamento che funzionerà alla grande, farete grandi progressi.

Oroscopo 23 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La vita sociale brilla, siete più estroversi del solito e pronti ad accettare gli inviti di amici e conoscenti mirati al divertimento, soprattutto se arrivano da persone che come voi amano l’avventura. Al contempo è un ottimo momento per condividere le vostre idee, mostrare il vostro talento, le competenze: non passeranno inosservati. Amore: in coppia, un progetto a due è il benvenuto! Sfruttate i bei passaggi per dare il via ai reciproci desideri. Tuttavia, per fare spazio al nuovo, sarà necessario rinunciare a qualcosa del passato. Soli: la giornata segna l’inizio di una nuova storia d’amore, organizzerete un incontro in un posto inedito.

Oroscopo 23 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Andare d’accordo con chi vi circonda oggi potrebbe essere un po’ complicato. Siete impazienti, irritabili e dunque preferirete rimanere dietro le quinte per conto vostro. Se è una cosa fattibile e vi fa stare meglio, procedete. In caso contrario, tenete sotto controllo la vena polemica. Cercate di essere pazienti ed evitate di discutere. Amore: in coppia, occhio a criticare il partner, incolparlo/a: state pur certi che la prenderà abbastanza male. Calma… Soli: una persona che ha attirato la vostra attenzione potrebbe deludervi ma, tranquilli, domani vi sentirete decisamente meglio.

Oroscopo 23 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Ariete è il momento di essere ottimisti e avere la convinzione che dietro l’angolo ci siano solo situazioni positive! Di sicuro arriveranno…Ma prima, dovrete risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Una volta lasciate alle spalle avrete più energia e gioia di vivere, sarete in grado di prendere iniziative incredibili! Amore: in coppia, sulla relazione splende il sole, avete voglia di novità, di avventure. La vostra leggerezza non può che conquistare la dolce metà. Soli: con una persona, il feeling sarà immediato. Non ci sarà bisogno di belle frasi o smancerie: l’intesa sarà facile come se vi conosceste da molto tempo.

Oroscopo 23 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avercela con una persona e con la Luna in Ariete oggi sarete pronti a sfogarvi. I buoni aspetti con Marte e Mercurio indicano che avrete molto da dire, soprattutto se avete tenuto tutto dentro. Dovete solo chiarire la vostra posizione: non è il momento di portare rancore. Una volta che avrete chiarito lanciate un invito per un caffè e una chiacchierata. Amore: in coppia, l’atmosfera della giornata invita alla passione, all’eros, all’espressione spontanea dei sentimenti. Lasciatevi andare e con la dolce metà vivrete momenti indimenticabili. Soli: se doveste mantenere tutte le promesse che farete oggi a persone diverse, vi ritrovereste in un pasticcio: matrimonio, luna di miele, bebè ecc. Per un momento appassionato, sarete pronti a promettere di tutto e di più…

Oroscopo 23 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giovedì in cui dovete evitare di agire impulsivamente, prima di prendere delle decisioni riguardanti un progetto o un contratto, riflettete attentamente, leggete più di una volta anche le scritte in minuscolo. Non fidatevi ciecamente poiché in seguito c’è l’alta possibilità che potreste pentirvi. E all’occorrenza chiedete un consiglio. Amore: in coppia, i problemi non spariranno, ma non li vedrete allo stesso modo. Riuscirete a evitare conversazioni rischiose poiché non cadrete nella trappola della provocazione. Soli: la solitudine a volte vi pesa. Oggi farete il punto sulla vostra vita amorosa e uscirete puntando su un nuovo incontro!

Oroscopo 23 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se pensate di essere persone forti, coraggiose e indipendenti, non potete fare sempre tutto da soli. Ci sono alcune questioni che richiedono il parere di un esperto dunque evitate di agire impulsivamente e fare di testa vostra poiché potreste commettere degli errori che in seguito vi costeranno parecchio, anche in termini di denaro. Amore: in coppia, se la situazione finanziaria è stata problematica, i transiti annunciano la fine delle preoccupazioni, di notti agitate per entrambi. Sarete felici e rassicurati. Soli: non aspetterete gli inviti degli amici ma sarete voi a organizzare le uscite. Siete sicuri che ciò prima o poi vi garantirà l’incontro con l’anima gemella.

Oroscopo 23 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dedicherete del tempo, e vi divertirete, a socializzare e stringere nuove relazioni. Una nuova amicizia per voi rappresenta un momento di scoperta e avrete voglia di approfondire la conoscenza. Potrebbero esserci alcune cose su cui andrete d’accordo e problemi se avete punti di vista opposti. Ma nella fase iniziale questi ultimi vanno ignorati. Amore: in coppia, voglia di vivere i sentimenti e l’eros con intensità. Insieme al partner siete una sorta di bomba atomica che nell’intimità esplode all’infinito… Soli: l’atmosfera è magica, con il vostro buonumore attirate l’amore. Una persona che vi corteggia si sta avvicinando velocemente.

Oroscopo 23 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto tra la Luna in Ariete con Mercurio e Marte indica che potreste essere interiormente agitati. Forse vi devono una somma di denaro e voi giustamente vorreste riceverla a tamburo battente poiché ne avete bisogno., Ma prima di ottenere ciò che è nel vostro diritto probabilmente dovete ancora aspettare un po’. Amore: in coppia, assaporate entrambi il piacere di una vita stabile ma sia chiaro, non monotona! E’ una giornata all’insegna della reciproca tenerezza. Soli: esplorerete l’amore in tutte le sue sfaccettature e con una persona che attirato la vostra attenzione all’inizio del mese. Lui o lei oggi cederà cedere alle vostre avances.

Oroscopo 23 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Ariete è in buon aspetto a Mercurio e Marte: il transito vi dota di una splendida forma e farete un’ottima impressione su chiunque incontrerete. Se volete chiedere qualcosa, potrete ottenere ciò che desiderate ma con un pizzico di insistenza. Fate leva sulla sicurezza in voi stessi e nessuno vi dirà “no”, ne uscirete vincenti! Amore: in coppia, alcuni progetti a due si concretizzano. Siete entrambi felici, euforici, il che potrebbe rendere l’atmosfera bollente… Soli: durante un’uscita con gli amici avrete un incontro interessante. L’altro/a attirerà la vostra attenzione e deciderete di farvi avanti senza porvi problemi.

Oroscopo 23 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ciò che realizzerete nelle prossime settimane rappresenterà le basi per il successo futuro. Puntate in alto con ottimismo e coraggio, andate oltre le paure e le insicurezze, le ansie e non sbaglierete! Al contempo è un momento eccellente per aumentare le entrate: potreste, ad esempio, dare il via a un secondo lavoro. Amore: in coppia,perché non sorprendere piacevolmente il partner? Da quanto tempo non uscite per una cena romantica o non scrivete messaggi d’amore? Non dovete dare nulla per scontato! Soli: il potere di seduzione è al top, in programma potrebbe esserci un incontro. Buttate nel cassonetto il timore di non essere all’altezza.