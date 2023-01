L’oroscopo del 23 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Urano in Toro ha ripreso il moto diretto e riguardo alle finanze avrete belle idee imprenditoriali o mirate a guadagnare di più. Siete pronti per apportare delle modifiche così da risolvere eventuali problemi di denaro e a impegnarvi duramente per promuovere i vostri obbiettivi. E con Giove nel vostro segno in arrivo c’è un concreto progresso. Amore: è una bella giornata in cui non vi annoierete. Sarete ben felici di condividere le vostre idee e attività con il partner. Soli: da un incontro inaspettato nascerà un amore. Vivrete una relazione profonda e sincera.

Oroscopo 23 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Urano nel vostro segno, dopo cinque mesi è tornato in moto diretto: nelle prossime settimane il coraggio sarà accentuato, il desiderio di indipendenza sarà una potente spinta che vi motiverà. Il transito potrebbe riaccendere l’interesse per il lavoro o indicare una fase di progresso relativo alla vita personale o ai vostri obbiettivi professionali. Amor e: in coppia, gli sbalzi d’umore saranno numerosi e potrebbero portare a discussioni e a un’atmosfera freddina. Moderate le parole … Soli: le conversazioni e gli incontri vi sembreranno uno più noioso dell’altro. E avete ragione.

Oroscopo 23 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Urano in Toro alle spalle del vostro segno, ha ripreso il moto diretto e questo cambio di direzione può farvi sentire pronti a mollare gli atteggiamenti negativi e a lasciare alle spalle il passato. Al contempo possono esserci dei progressi relativi a progetti, studi o obiettivi a lungo termine ma che vi permetteranno di migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, il partner approverà un vostro progetto e ne trarrete entrambi vantaggio poiché migliorerà il comfort. Soli: negli affari di cuore, per oggi fate un passo indietro ed evitate di esporvi. Occhio a chi potrebbe approfittare della vostra temporanea fragilità.

Oroscopo 23 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Grazie a Urano in Toro, tornato in moto diretto avrete voglia di stringere nuove amicizie, anche online, movimentare piacevolmente la vita sociale, apportare dei cambiamenti! Ma le amicizie potrebbero essere preziose anche se c’è un problema da risolvere. Saranno d’aiuto a vedere la situazione in una prospettiva diversa. Amore: in coppia, i pianeti hanno un consiglio: accettate la dolce metà così com’è, apprezzate tutte le sue sfaccettature. Soli: intraprendenti, negli affari di cuore vi garantite piccole sorprese. Oggi sfrutterete i social per fissare appuntamenti e incontrare gli amici in posti nuovi.

Oroscopo 23 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Urano in Toro ha ripreso il moto diretto: potrebbero esserci dei cambiamenti imposti dagli altri e che vostro malgrado ovviamente sarete costretti a subire oppure potreste avere la sensazione che qualcuno stia cercando di bloccare la vostra crescita personale. Sembra che la vita voglia testare il vostro grado di adattabilità. Amore: in coppia, è una giornata un po’ tesa, ci sono incomprensioni e dubbi. Non vedete le cose con lucidità e rischiate di essere molto sospettosi… Soli: un incontro è possibile ma occhio a rovinare tutto premendo l’acceleratore. Non dovete avere fretta di concludere.

Oroscopo 23 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Urano in Toro ha appena il moto diretto: torna la fiducia nella vita, è più facile apportare dei cambiamenti significativi. Vi libererete di uno schema mentale che vi ha impedito di fare passi avanti nel lavoro o nella vita personale. Avrete belle opportunità da cogliere così da cambiare il vostro percorso e renderlo più stabile. Amore: in coppia, se avete attraversato una fase difficile ora tornerà l’armonia. Siete meno agitati, affrontate con calma qualsiasi eventuale problema con il partner. Soli: è una giornata in cui vivere un dolce flirt ma andrà preso per ciò che è, ovvero passeggero.

Oroscopo 23 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Urano in Toro che ha ripreso il moto diretto, avrete la possibilità di risolvere eventuali problemi riguardanti debiti, prestiti o assistenza finanziaria, che hanno subito dei ritardi. Le entrate di denaro potrebbero aver avuto alti e bassi ma pian piano la situazione migliorerà. Siate aperti a nuove possibilità poiché potrebbero portare a una maggiore sicurezza finanziaria. Amore: in coppia, con il fascino di cui siete dotati, non avrete problemi a ottenere dal partner ciò che desiderate. Soli: siete sotto i riflettori! Attraenti, carismatici, oggi conquisterete numerosi cuori.

Oroscopo 23 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Urano in Toro è entrato in moto diretto e finalmente torna la chiarezza nelle questioni riguardanti le relazioni, comprese quelle con i familiari. I ritardi svaniscono e ci sono soluzioni, sbocchi inaspettati che vi consentiranno di progredire. E’ pur vero che avete imparato che spesso è meglio cavalcare l’onda anziché cotrastarla così da non perdere l’equilibrio. Amore: in coppia, se state cercando dei modi per riaccendere la fiamma oggi non funzionerebbero. Aspettate qualche giorno e tornerà il sereno. Soli: cercate di sfruttare al meglio la libertà, di trarre dei vantaggi dal vostro status.

Oroscopo 23 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Urano in Toro in moto diretto, avrete idee innovative che introdurrete nel lavoro, nella routine riguardante la salute e il benessere. Nei mesi recenti il programma della giornata potrebbe essere stato caotico ma è arrivato il momento di cambiare la situazione e farla funzionare, ovvero vivere diversamente il lavoro e il quotidiano. Amore: in coppia, totale armonia con il partner, farete di tutto per renderlo/a felice! L’amore tra voi è sempre forte e vi aspetta una serata bollente. Soli: siete consapevoli delle vostre potenzialità. Le vostre iniziative si distingueranno da quelle degli altri. E farete centro: l’amore è nel programma di questo lunedì.

Oroscopo 23 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Urano in Toro ha ripreso il moto diretto: il transito rappresenta un cambiamento positivo nelle questioni di denaro, commerciali e finanziarie. Anche perché siete più dinamici, vivaci e pronti a liberarvi da vecchi schemi! Ora le situazioni di soldi riprendono ad andare avanti e al riguardo vi sarà molto più semplice prendere delle decisioni. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere un po’ teso, sono presenti alcune divergenze di opinione. Cercate di trovare un compromesso che vada bene a entrambi. Soli: se ostentate le vostre finanze per rafforzare il potere di conquista, rischiate di attirare solo persone venali.

Oroscopo 23 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Urano in Toro è entrato in modo diretto e ritrovate la fiducia in voi stessi. Per quando riguarda la casa o la famiglia ci saranno dei cambiamenti ma li accoglierete volentieri e, quando necessario, sarete proprio voi a metterli in atto. Dopo un periodo di insicurezza o incertezza torna il coraggio che vi permetterà di progredire! Amore: in coppia, nella relazione c’è la felicità, è una giornata romantica in cui riscoprire il piacere di vivere con il partner. Sentimenti al top! Soli: anziché lamentarvi del vostro status oggi vi godrete la vita! Accetterete un invito e vi concederete dei momenti sensuali. Al futuro della storia ci penserete in seguito…

Oroscopo 23 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Urano in Toro ha ripreso il moto diretto, se avete intenzione di dare il via a un’attività autonoma potete star certi che avrete successo! In questo momento vi state aprendo a nuovi mondi e opportunità. Avete maggiore sicurezza in voi stessi, siete determinati e avete le idee chiare! Vi sentite pronti a fare nella vostra vita i cambiamenti necessari. Amore: in coppia,come far durare l’amore in un quotidiano a volte pesante? E’ una giornata in cui riflettere e trovare delle soluzioni! Soli: la possibilità di incontrare nuove persone c’è tutta ma avrete difficoltà a entrare in sintonia…