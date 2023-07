L’oroscopo del 23 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vi trovate in una fase importante, in cui è indispensabile mollare alcuni aspetti del passato e muovervi con sicurezza verso il futuro. Potreste avvertire la necessità di lasciare alle spalle qualcosa o qualcuno che ormai ha fatto il suo tempo. E con il Sole in Leone tutto ciò che fate, lavoro o vita personale, attirerà l’attenzione su di voi. Amore: in coppia, la giornata è propizia per dare una scossa alle abitudini e introdurre qualche cambiamento nella vita a due. Siete in grado di contrastare la sensazione di annegare nella routine. Soli: i passaggi odierni favoriscono gli incontri, soprattutto quelli che avvengono tramite i social o app di appuntamenti.

Oroscopo 23 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e oggi avvertirete il forte bisogno di rimanere nel comfort della vostra abitazione. Cercate di trascorrere le prossime settimane prendendo cura di voi stessi. E’ un sabato in cui potrebbero riemergere problemi rimasti irrisolti e ora sarete pronti a fare qualcosa. Amore: in coppia, non chiudetevi nelle idee fisse e apritevi ad altre prospettive, anche se cambiano le abitudini. Provate a praticare una nuova attività con il tuo partner, uscite e andate in posti diversi. Soli: potere di seduzione al top, una persona vi noterà, vi corteggerà. Se siete attratti, mostrate interesse, è il momento di vivere un piacevole amore estivo.

Oroscopo 23 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste rendervi conto che per evolvere dovreste frequentare meno alcune amicizie e stringere nuove relazioni con chi è sulla vostra lunghezza d’onda. Tanto più che con l’entrata del Sole in Leone sarete voi stessi, allegri spontanei, curiosi della vita e degli altri. E dunque totalmente in sintonia con il mondo circostante. Amore: in coppia. gli aspetti planetari sono un po’ insidiosi ma non insormontabili. La relazione presenta dei problemi? E’ solo un passaggio necessario che vi permetterà di separare il positivo dal negativo. Soli: avete le idee chiare e rifiuterete, giustamente, il confronto con una persona che è uscita dalla vostra vita.

Oroscopo 23 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Leone per quattro settimane sosta nel vostro settore delle finanze: se volete garantirvi la sicurezza e stabilità o appagare le vostre esigenze dovrete muovervi ma è probabile che avrete la spinta e la perseveranza necessarie per farlo. E’ un ottimo momento, inoltre, per dare il via a un secondo lavoro così da aumentare le entrate. Amore: in coppia, organizzerete una gita romantica, piccoli momenti di relax solo per voi due. Com’è bello condividere il desiderio di essere soli al mondo, dove non conta nient’altro! Soli: siete stanchi di appuntamenti che finiscono con una delusione, è ora di ampliare il vostro raggio d’azione. Un amico potrebbe presentarvi qualcuno. Avanti tutta!

Oroscopo 23 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Buon compleanno! Il Sole oggi entra nel vostro segno e brillerete! E’ un ottimo momento per concentrarvi su voi stessi e fare ciò che è meglio per voi. Con questo transito avete maggiori possibilità di raggiungere i vostri obbiettivi! Lavoro o vita personale mettete in mostra il vostro talento e sarete notati! Amore: in coppia, proporrete un’idea insolita al partner, così da poter uscire dal solito quotidiano. Alla dolce metà piacerà e vi seguirà! Soli:le tentazioni fanno parte del gioco e voi decidete di giocare. Attenti a non prenderci gusto! Per il momento non desiderate una relazione stabile, preferite divertirvi.

Oroscopo 23 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole entra in Leone, alle spalle del vostro segno: per quattro settimane pensate a voi stessi, privilegiate la vita interiore rispetto alla vita sociale. Il che non vuol dire trasformarvi in orsi o trascurare l’aspetto fisico ma solo che dovete essere voi stessi, mostrare la vostra personalità, Non c’è bisogno di indossare maschere. Amore: in coppia, reprimete le emozioni perché pensate che il partner possa interpretare male alcuni dei vostri comportamenti quando invece non è così! Vi ama in modo incondizionato. Soli: dopo giorni passati a lamentarvi della vostra situazione, riprendete in mano il timone della vostra vita affettiva e coglierete l’occasione per fare nuove conoscenze!

Oroscopo 23 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Leone rappresenta sempre un periodo di quattro settimane propizio al cambiamento, alle novità, alle scoperte nonché il momento migliore per viaggiare, recarvi in posti nuovi. Al contempo, il transito rappresenta un’opportunità per stringere nuove relazioni, avere nuove idee che metterete in pratica al rientro. Amore: in coppia, è indispensabile trovare un equilibrio nella vita a due e se non ci mettete buona volontà, se siete negligenti, rischiate di rompere l’armonia, deludere il partner. Soli: se rimanete in un angolino a rimuginare in attesa che il fascino venga notato, rischiate di passare una serata frustrante! Apritevi, siate disponibili.

Oroscopo 23 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Leone per quattro settimane sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Cercate di dare la priorità a tutto ciò che vi permetta di brillare, lasciate che a parlare sia il vostro lavoro senza usare trucchi e scorciatoie. Ciò vi renderà ancora più interessanti agli occhi degli altri poiché capiranno che siete voi stessi. Amore: in coppia, occhio a ciò che direte, le vostre parole potrebbero sconcertare il partner che pure vi conosce molto bene. Evitate inutili tensioni. Soli: la mancanza di flessibilità, l’intransigenza, impediscono buone relazioni e lo sapete. Ma accetterete comunque un invito senza sapere veramente dove vi porterà. Provate ma cercate di sorridere, è la chiave che apre molte porte.

Oroscopo 23 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole in Leone è un momento per viaggiare, lanciarvi in nuove avventure, recarvi in posti che non conoscete. Le prossime quattro settimane rappresentano un’opportunità per ampliare i vostri orizzonti, anche per quanto riguarda le relazioni sociali. E’ il momento di mollare tutto ciò che è vecchio e accogliere il nuovo. Amore: in coppia, avvertite il ​​bisogno di creare un’atmosfera migliore con il partner. E’ tempo di apportare alcune modifiche e liberarvi delle paure. Attenzione alle litigate. Evitate. Soli: il buon gusto e la piacevole conversazione rendono ricercata la vostra compagnia. Eppure non ne siete consapevoli e spesso vi manca la fiducia in te stessi.

Oroscopo 23 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole entra in Leone nel vostro settore della trasformazione e annuncia grandi cambiamenti. Nelle prossime quattro settimane vi sentirete come l’araba fenice che rinasce dalle sue ceneri Sfruttate il transito per ricaricare le batterie, rigenerare le energie e spazzare via tutto ciò che di negativo ci può essere stato negli ultimi mesi. Amore: in coppia, è una bella domenica, tuttavia se dovessero esserci alcune incomprensioni con il partner, il dialogo sarà la chiave per la riconciliazione. Soli: desiderate momenti di leggerezza e complicità. Non sarà necessariamente un rapporto destinato a durare ma vi permetterà di lasciare alle spalle il passato.

Oroscopo 23 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Sole in Leone nelle prossime quattro settimane le relazioni di lavoro o persona diventeranno ancora più importanti. Emergeranno tutte le crepe presenti nei legami ed è il momento di risolvere eventuali problemi e andare verso un rinnovamento. Al contempo alcune importanti riflessioni potrebbero portare a decisioni fondamentali. Amore: in coppia, volete sentirvi sulla stessa lunghezza d’onda del partner, in perfetta osmosi e raggiungerete questo obbiettivo. Bella complicità e splendidi momenti di intimità. Soli: nella vita affettiva state entrando in una fase fondamentale: chiuderete quelle relazioni che vi impediscono di evolvere, di vivere una storia d’amore stabile!

Oroscopo 23 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole entra in Leone e per quattro settimane sosta nel vostro settore del lavoro, del benessere. Avrete parecchie cose da fare non soltanto nella vita quotidiana ma al contempo nella vostra vita interiore. Prendete cura di voi stessi lavorando sull’auto-miglioramento. Cos’è che volete migliorare? Date una risposta e iniziate a dare il via. Amore: in coppia, l’ascolto è fondamentale e sembra che l’abbiate capito. Captate i bisogni del partner, ciò migliora e rafforza la relazione, potete fare nuovamente progetti a due. Soli: se di recente non avete avuto voglia o tempo di incontrare le persone, oggi metterete il turbo, pronti alla ricerca dell’anima gemella.