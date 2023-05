L’oroscopo del 23 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Gli aspetti odierni vi spingono a rallentare il ritmo, a dedicarvi a qualcosa che vi entusiasma e sarete anche felici di trascorrere del tempo in casa, con le persone care e potrebbe accadere un evento piacevole. Non è escluso che entri una somma di denaro, forse un bonus oppure vi concederete l’acquisto di un oggetto che vi piace. Amore: in coppia, con il partner l’intesa è buona ma forse le telefonate numerose dei colleghi su una questione che vi preoccupa, in serata vi impedirà di avere dei momenti di intimità. Soli: immersi nel lavoro, l’amore oggi non è una priorità. Eppure lavorare fuori orario potrebbe farvi incontrare una persona intrigante.

Oroscopo 23 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

È una bella giornata per apprezzare le cose semplici della vita. Amici o familiari vi circonderanno d’affetto, all’occorrenza saranno pronti a dare il loro sostegno, Al contempo, c’è da dire che anche voi sarete più affettuosi del solito, generosi e disponibili con chi vi circonda e gli altri avvertiranno pienamente queste calde vibrazioni. Amore: in coppia, sulla relazione splende il sole, insieme al partner avete intenzione di fare ulteriori passi avanti e parlerete di nuovi progetti a due. Soli: siete finalmente pronti a vivere una nuova storia d’amore. Oggi ci saranno incontri romantici ma non è escluso che dichiarerete ciò che provate a chi vi attrae!

Oroscopo 23 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui una persona potrebbe tentare di convincervi a cambiare idea riguardo a una situazione ma voi sarete certi che stia bluffando. E più insisterà e tanto più ciò che dice vi sembrerà mirato ad abbindolarvi. A quel punto, seguendo a occhi chiusi l’istinto farete di testa vostra sapendo che per voi è la cosa migliore. Amore: in coppia, con il partner c’è un’ottima intesa che vi mette di buonumore. Tuttavia, l’agitazione può essere una cattiva consigliera:. Rallentate, anche la dolce metà fa fatica a tenere il passo! Soli: negli affari di cuore oggi non avete aspettative anzi, il vostro status vi piacerà. Pur di chiudere con la solitudine non siete pronti a tutto.

Oroscopo 23 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbe entrare una somma extra di denaro, probabilmente dal lavoro, oppure sarete pronti a correre un rischio per investire su qualcosa, certi che vi ripagherà con ottimi risultati. Per farcela avrete bisogno di credere in voi stessi ma forse per capire che volete davvero raggiungere questo obbiettivo avevate necessità di questa scossa. Amore: in coppia, un po’ di pepe nella relazione favorirà il dialogo, tornerà la complicità soprattutto se ultimamente avete attraversato momenti difficili. Soli: potreste pensare a un/a ex e avete intenzione di richiamarlo. Scacciate questa – pessima – idea e guardate al futuro!

Oroscopo 23 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Più che negli impegni di lavoro, oggi sarete interessati a esprimere e mostrare la vostra creatività, il che è ottimo soprattutto se svolgete un’attività nel settore artistico. In generale tenete presente che potete sfruttare il lato creativo per avere un nuovo approccio a vecchi problemi o prendere l’iniziativa per promuovere le vostre idee. Amore: in coppia, è una giornata in cui potrebbero esserci delle discussioni ma vi permetteranno di apportare i cambiamenti necessari per sentirvi più in sintonia. Un dialogo dolce e sincero riporterà la pace. Soli: se volete incontrare una persona radicalmente diversa dai vostri/e ex, dovete semplicemente cambiare approccio. Ma lo sapete…

Oroscopo 23 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete splendide energie che vorreste sfruttare al meglio, forse il lavoro o lo stile di vita attuali iniziano a pesarvi parecchio. Con la dissonanza Marte-Giove siete pronti a imboccare un nuovo e invitante percorso che vi permetterà di ampliare i vostri orizzonti. Avete bisogno di un cambiamento e può essere quello giusto per voi. Amore: in coppia, con il partner parlerete di progetti, di obbiettivi, di argomenti importanti. Darete meno spazio alla passione ma a volte è indispensabile affrontare cose serie ed è anche un modo per rassicurarvi. Soli: rifletterete sulla vostra situazione affettiva e capirete cosa volete veramente. E’ indispensabile per ripartire su nuove basi.

Oroscopo 23 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni vi dotano di grande fascino che utilizzerete a piene mani nella vita sociale e sarà piacevolmente movimentata, potrebbe arrivare un invito imprevisto. Ma volendo potete sfruttarlo nel lavoro così da fare passi avanti nella carriera e guadagnare di più, Avete la possibilità inoltre di raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia, voglia di un rinnovamento, di far parlare il vostro cuore. L’atmosfera è molto romantica e con il partner c’è totale armonia! Soli: volete piacere, amare ed essere amati! Il potere di seduzione è al top e sentite che potrebbe accadere qualcosa di importante. E sarà così: fate la scelta giusta e godetevi la vita.

Oroscopo 23 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Marte-Giove, pur essendo un po’ impegnativa, vi farà toccare con mano che il duro impegno nel lavoro sta dando i suoi frutti. Tutte le energie che avete impegnato non sono state vane e otterrete belle gratificazioni. Potreste, ad esempio, ricevere un meritato aumento di stipendio oppure una promozione. Amore: in coppia, entrambi siete disposti a impegnarvi per accettare i piccoli reciproci difetti. E’ importante che il partner si fidi di voi: avete bisogno di questa certezza per investire completamente nella relazione. Soli: gli amori a distanza non fanno per voi dunque direte no a un persona che vi corteggia. Una volta chiarita la situazione nascerà, forse, un’amicizia.

Oroscopo 23 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Vi sentite pronti a dare una scossa alla vostra vita, a prendere delle iniziative coraggiose. Con la dissonanza Marte-Giove avete ambizioni maggiori di quelle che vi permette la routine attuale. È tempo di uscire dalla vostra zona di comfort e sperimentare cose nuove! In ogni caso evitate di eliminare quelle abitudini che funzionano. Amore: in coppia, desiderate un dialogo romantico, appassionato ma il partner si concentrerà sulle responsabilità frenando il vostro ardore… Soli: negli affari di cuore, qualsiasi iniziativa avrà successo. Non restate dunque chiusi in casa a sognare ma uscite: l’amore vi aspetta! Un incontro sarà sincero e andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 23 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro potete avere tutto: successo, guadagni e soddisfazioni. Ma per ottenere ciò, dovrete fare passi avanti, anche se non sapete se sia giusto o andrà a buon fine. Con la dissonanza Marte-Giove potrebbe essere inizialmente un po’ stressante ma avrete la possibilità di introdurre crescita – anche finanziaria – e gioia! Amore: in coppia, pronti a esaudire i desideri della dolce metà! L’atmosfera è leggera e vi concentrate nuovamente sulla relazione: è una priorità. Soli: se volete, un’amicizia potrebbe trasformarsi in una vera storia d’amore! Navigando sui social, aumentano inoltre le possibilità di incontro.

Oroscopo 23 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Marte-Giove se in una relazione di lavoro, d’affari o vita privata, circolano sempre più tensioni e sarà inevitabile provare un po’ di stress. Al contempo, altri transiti più morbidi e positivi indicano che sono in arrivo situazioni, eventi molto positivi e potrebbero essere ben prima di quanto pensiate! Amore: in coppia, è una giornata all’insegna della fantasia, dell’eros! Con il partner la passione sarà avvolgente, vivrete momenti indimenticabili. Soli: potrebbe esserci un incontro che scatenerà forti emozioni e nascere una storia importante. Dite no alla tentazione di rimanere in casa e uscite, mettetevi in gioco!

Oroscopo 23 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, è il momento di correre un rischio e chiedere ciò che desiderate, soprattutto se vi state assumendo maggiori responsabilità o avete messo gli occhi su una posizione per cui vi sentite pronti. Intavolate una conversazione con determinazione e guardate che piega prenderà, probabilmente sarà positiva! Amore: in coppia, le vostre priorità ruoteranno attorno al comfort del partner e ad un’armonia che vorrete preservare e arricchire con mille piccole attenzioni. Forse a scapito del vostro benessere, ma non ci penserete. Soli: pur avendo il timore di sbagliare nella scelta di un partner, correrete il rischio. Direte di sì a un appuntamento e questo incontro sarà magico per entrambi.