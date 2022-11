L’oroscopo del 23 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Novilunio in Sagittario accentua la vostra autostima e l’ottimismo sono accentuati! Lavoro o vita personale, avrete buoni motivi per essere orgogliosi di voi stessi, chi vi circonda dimostrerà fiducia e rispetto nei vostri confronti. Non è escluso che per le prossime festività natalizie abbiate organizzato un viaggio e ne siete entusiasti! Amore: in coppia, l’intesa è al top il che vi permette di parlare di progetti a due, dei sogni e delle reciproche aspettative. Soli: semaforo verde per la conquista! Un incontro farà battere forte il cuore, circolerà grande passione!

Oroscopo 23 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Sagittario rappresenta il momento ideale per lasciare alle spalle qualsiasi cosa che ha fatto il suo tempo così da poter accogliere nuove opportunità. Al contempo, avrete la possibilità di risolvere un vecchio problema riguardante il denaro. E con Giove che riprende il moto diretto, potreste stringere un’amicizia che vi darà un grande sostegno! Amore: in coppia, l’aria profuma di rinnovamento, appianate eventuali contrasti e siete più uniti che mai! Soli: socievoli e pronti a incontrare persone provenienti da ambienti e/o background totalmente diversi dai vostri. Si profila un bellissimo incontro.

Oroscopo 23 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nuova in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Potrebbe arrivare una splendida proposta, impossibile da rifiutare! È il momento di aprire il vostro cuore a nuove possibilità, in particolare per quanto riguarda il percorso di vita, la carriera o lo status. I tempi sono maturi per un cambiamento e imboccare una direzione diversa. Amore: in coppia, circola entusiasmo e buonumore, la relazione migliora in modo significativo. Soli. cercate di trovare il coraggio di esprimere i sentimenti a chi vi attrae! Ricordate: chi non risica non rosica…

Oroscopo 23 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna Nuova in Sagittario, potrebbero farvi un’ottima proposta e accettandola vi metterà in grado di aprire nuove porte. Ma non solo, oggi Giove riprende il moto diretto: indica che potrete fare vostre alcune opportunità che fino a ieri vi sono state negate! Se nel lavoro avete vissuto momenti difficili, ora potrete ripartire da zero. Amore: in coppia, l’amore con la dolce metà fa rima con viaggio e desiderio. Insieme parlerete di un nuovo inizio: forse un cambiamento di casa? Soli: L’attrazione per una persona potrebbe turbarvi. Fate un passo indietro per ritrovare sicurezza. Nel frattempo, uscite con gli amici, saranno d’aiuto a vedere chiaramente la situazione.

Oroscopo 23 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna Nuova in Sagittario nei prossimi giorni e settimane potrebbe esserci un cambiamento, nuovi e positivi sviluppi! Un successo ottenuto in qualcosa vi metterà al centro della scena, vi regalerà un senso di realizzazione! Se state aspettando con impazienza di poter lanciare un progetto o aprire una piccola impresa, è il momento giusto! Amore: in coppia, c’è amore e conversazioni armoniose. Siete sulla stessa lunghezza d’onda, la vostra generosità è pari solo al vostro buon umore. Soli: bella giornata, ricca di opportunità di incontri! C’è la possibilità di conoscere l’anima gemella!

Oroscopo 23 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia e con questo transito acquisirà maggiore importanza. Avrete voglia di realizzare alcuni progetti importanti, ad esempio cambiare casa o apportare dei miglioramenti in quella dove vivete attualmente. Ma non solo, il desiderio sarà quello di rendere armoniose le relazioni con le persone care. Amore: in coppia, dovreste accettare il fatto che il partner abbia idee e opinioni diverse dalle vostre! In questo modo non avrete problemi. Soli: Giove riprende il moto diretto: se una storia d’amore è lenta a decollare, da oggi ci saranno chiari segnali che la situazione cambierà!

Oroscopo 23 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Novilunio in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione: potrebbero arrivare notizie o informazioni in grado di allontanare lo stress e tirare su il morale. Potrebbe trattarsi di qualcosa che stavate aspettando oppure di una decisione a vostro favore. Volete trovare un nuovo lavoro? Giove in moto diretto vi darà una mano… Amore: in coppia, che felicità! Qualunque sia la situazione oggi nella vita a due diventa tutto più facile. E’ una ventata d’aria fresca. Soli: è il vostro momento! Lanciatevi senza timore nella conquista: col fascino che avete e che sfruttate con maestria, farete colpo.

Oroscopo 23 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Sagittario al vostro segno annuncia che la situazione finanziaria potrebbe cambiare in meglio. Potrebbero arrivare delle opportunità per aumentare le entrate oppure penserete a nuovi modi per guadagnare di più. Con Giove in Pesci che oggi riprende il moto diretto sarete più ottimisti e motivati! Amore: in coppia, raggiungerete un accordo sulla gestione del denaro. Ma non solo questioni di tipo pratico: in programma c’è anche passione e dolci abbracci. Soli: nel lavoro, una persona potrebbe affascinarvi e sperate vi lanci un invito. Perché aspettare? Fate il primo passo.

Oroscopo 23 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova nel vostro segno accentua il coraggio, il dinamismo e l’ottimismo! Darete il via a un cambiamento positivo, fare un grande passo avanti su un progetto, un’idea o un obbiettivo su cui state lavorando da un po’ di tempo. E con Giove che riprende il moto diretto, anche un progetto familiare farà dei progressi. Amore: in coppia, se avete intenzione di pianificare un fine settimana romantico, andrà alla grande! Ma lascerete l’organizzazione alla dolce metà… Soli: potrebbe arrivare il tanto atteso messaggio dalla persona che vi attrae oppure ci sarà una dichiarazione d’amore a sorpresa…

Oroscopo 23 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Novilunio in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno, rappresenta un invito a pensare a voi stessi, ridurre lo stress, prendere cura del vostro benessere mentale ed emotivo. Al contempo, Giove riprende il moto diretto: notizie o conversazioni potrebbero cambiare in meglio il vostro futuro. Preparatevi: sta arrivando qualcosa di buono. Amore: in coppia: circolano alcune tensioni, una decisione potrebbe scatenare dei conflitti. Sarà difficile trovare un terreno d’intesa. Soli: non avete la testa per relazioni o impegni seri. Preferite la libertà! Ma quando vi sentirete pronti/e si presenterà un’opportunità.

Oroscopo 23 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova si unisce agli altri tre pianeti in Sagittario: in primo piano ci sono i vostri progetti, le relazioni di amicizia o professionali. Se avete bisogno di un aiuto questa Luna Nuova è fantastica, una persona sarà pronta a sostenervi in modo concreto! Al contempo, Giove riprende il moto diretto: nelle finanze arrivano buone notizie, i ritardi svaniranno. Amore: in coppia, i progetti a due prendono forma, potreste parlare di un’attività di lavoro da fare insieme. Soli: il fascino è innegabile, potete permettervi di tutto! Un incontro o un appuntamento parte su ottime basi: avrete di fronte la persona giusta.

Oroscopo 23 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Sagittario sosta con altri tre pianeti nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e del successo. Non è escluso che arrivi una promozione oppure si presenti un’opportunità che vi farà imboccare una nuova direzione. E con Giove nel vostro segno che riprende il moto diretto sarete motivati e pieni di speranza! Amore: in coppia, l’intesa è al top! Vi capite con solo sguardo, non c’è bisogno di parlare. Soli: c’è chi vi corteggia ma voi dovreste essere più tolleranti e meno esigenti. Forse nella vostra mente il passato è ancora troppo presente?