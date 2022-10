L’oroscopo del 23 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 23 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 23 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Sole e Venere in Scorpione sostano in un vostro settore delle finanze. Potreste avere difficoltà a ricevere del denaro che vi devono. Ad esempio, aver promesso un aumento di stipendio o un bonus ma con la dissonanza Marte-Nettuno, sia rimasto lettera morta. Per cui, deciderete di prendere in mano la situazione e farete in modo di risolvere il problema! Amore: in coppia, un vento di rinnovato desiderio soffia sulla relazione! Avrete voglia di pensare meno al lavoro e di più all’amore. Soli: tirate fuori la sensibilità, non la nascondete. E’ così che attirerete un’anima gemella.

Oroscopo 23 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Sole e Venere in Scorpione le relazioni personali o di lavoro, gli accordi e disaccordi sono al centro della scena. Cercate di essere elastici! Se capite che in determinate circostanze non state ottenendo nulla, evitate di puntare i piedi e se necessario concedete qualcosa, anche se si tratterà di poco. Ma ciò vi porterà alla vittoria. Amore: in coppia, non dormite sugli allori. La dolce metà vuole che siate intraprendenti. Mostrate un po’ di attenzione. Soli: siete molto esigenti, i vostri desideri sembrano difficili da soddisfare. L’amore c’è, ma dovete saperlo riconoscere.

Oroscopo 23 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Marte-Nettuno se in ballo avete una proposta di lavoro o di affari, cercate di esaminarla attentamente. Potrebbe anche trattarsi di un’ottima opportunità, ma quando c’è di mezzo il denaro, la chiarezza è fondamentale. Al contempo, con Sole e Venere in Scorpione le prossime settimane sono perfette per migliorare il quotidiano, mollare alcune abitudini nocive. Amore: in coppia, la cosa importante è appianare le tensioni. Organizzate una gita romantica, parlate guardandovi negli occhi. Soli: l’amore arriverà, è certo, ma al momento giusto! Per il momento, pazientate.

Oroscopo 23 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sole e Venere sbarcano in Scorpione e per il vostro segno sono due transiti eccellenti. Vi sentirete apprezzati da familiari, amici o colleghi e riceverete parecchi complimenti! In generale sarà un mese entusiasmante, avrete la possibilità di rafforzare le amicizie, uscire più del solito e pensare anche al divertimento! Amore: in coppia, non è necessario dire sempre tutta la verità. Non si tratta di mentire, ma di mostrare diplomazia e tatto. Soli: è una buona giornata per esprimere ciò che provate a chi vi attrae. In ogni caso, soppesate le parole.

Oroscopo 23 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Sole e Venere in Scorpione sostano nel vostro settore della casa, della famiglia: le prossime settimane potrebbero essere un momento di riposo e rigenerazione. Nel lavoro sarete ovviamente impegnati ma quando potrete ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi, coccolarvi. Non è escluso che deciderete di rinnovare qualcosa in casa. Amore: in coppia, evitate scontri poiché non avreste l’ultima parola. Gli astri vi offrono dei momenti idilliaci da vivere con la dolce metà: sfruttateli! Soli: gli affari di cuore oggi saranno una priorità: non ve ne pentirete, in vista c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 23 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sole e Venere in Scorpione, transitano nel vostro settore della comunicazione: vi troverete sotto i riflettori, le persone vi noteranno e cercheranno la vostra compagnia! E’ il momento di brillare, di ampliare la cerchia delle conoscenze, divertirvi ma non solo: tenete presente che le vostre parole avranno un particolare potere da sfruttare anche sul posto di lavoro. Amore: in coppia, la relazione è sempre più forte, c’è una bella intesa e la serata sarà particolarmente sensuale. Soli: accettate un invito senza esitare e uscite! Il periodo è molto favorevole agli incontri d’amore.

Oroscopo 23 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Sole e Venere lasciano il vostro segno ed entrano in Scorpione: sarà un mese in cui punterete al comfort, al benessere psicofisico nonché alla stabilità finanziaria, a costruire basi solide. Tenete d’occhio dunque, persone e situazioni che vi abbattono: è un mese che in alcune aree della vostra vita chiederà una seria revisione. Amore: in coppia, ormai avete capito entrambi che per vivere serenamente la relazione, dovete fare delle concessioni. Avete superato un traguardo! Soli: se state cercando l’amore, uscite, siate disponibili e attenti a ogni incontro, a ogni conversazione. L’anima gemella è a portata di mano, di sorriso…

Oroscopo 23 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Sole e Venere nel vostro segno sarete entusiasti, euforici! I due transiti sono splendidi e d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Vi state risvegliando dopo un periodo per così dire di ibernazione ed è il vostro momento per splendere come diamanti: siete affascinanti e più magnetici che mai! Nel lavoro, sfruttate questo mese per fare passi avanti, tutto vi riuscirà. Amore: in coppia, entrambi non potete fare a meno delle carezze e ancor meno della dolcezza dei baci. Intesa perfetta anche nell’eros. Soli: riuscirete a conquistare la perla rara, con la quale formerete una coppia inseparabile!

Oroscopo 23 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere e il Sole in Scorpione per un mese sosteranno alle spalle del vostro segno: date un’occhiata sincera sugli atteggiamenti situazioni e zavorre che dovete mollare. Cercate, inoltre, di ritagliare del tempo per il riposo extra, la meditazione e la riflessione: è importante anche per avere una maggiore comprensione riguardo agli eventi recenti. Amore: in coppia, una messa a punto riguarda entrambi, dovete accettare il principio dei reciproci torti. Nessuno è perfetto. Soli: per avere un incontro soddisfacente, dovete essere pronti a dare amore senza creare una dipendenza emotiva.

Oroscopo 23 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro siete pronti ad assumere nuove responsabilità ma al contempo il Sole e Venere in Scorpione rappresentano un invito a essere aperti, disponibili e a lanciarvi nella vita sociale, stringere nuove amicizie o rafforzare quelle che già avete! Questi transiti inoltre vi mettono in grado di sviluppare nuove idee, sogni e progetti. Amore: in coppia, nel lavoro a volte pensate di essere supereroi, convinti di poter farvi carico di tutto. E’ un errore: godetevi questa giornata romantica e dimenticate tutto il resto. Soli: lasciatevi andare alle emozioni, i pianeti vi danno la possibilità di farlo! L’amore vi tende le braccia, andate a prenderlo!

Oroscopo 23 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Sole e Venere in Scorpione avrete la possibilità di fare passi avanti nel lavoro, nella carriera e soprattutto di raggiungere i vostri obbiettivi! Nell’aria c’è profumo di successo. È un buon momento anche per chiedere una promozione o mostrare le vostre competenze. Al contempo, Saturno nel vostro segno riprende il moto diretto: non ci saranno ostacoli! Amore: in coppia, prendete la vita come viene, ciò che conta è essere felici con la dolce metà. Soli: se lo stato d’animo vi spinge a flirtare, fate pure e divertitevi! Una storia d’amore seria, arriverà in seguito.

Oroscopo 23 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere e il Sole entrano in Scorpione e avete via libera per cercare nuove opportunità. Il che potrebbe comportare viaggi, studio o lavoro all’estero. Avete un commercio online? Potreste attirare parecchi clienti di altri paesi. E se ne avete la possibilità viaggiare in un bel posto, evadere, vi rilasserà e tornerete pieni di energie! Amore: in coppia, vivete liberamente le belle emozioni forti, hanno il pregio di accendere la fiamma della passione e della complicità. Soli: evitate di confondere la flessibilità con la debolezza. Ogni tanto fa bene essere una canna di bambù e altre volte una quercia.