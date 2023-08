L’oroscopo del 24 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 24 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Oggi vi è difficile vedere chiaramente le situazioni di lavoro, concentrarvi sulla realtà. Con i colleghi, inoltre, potrebbero esserci dei problemi di comunicazione. La vostra intenzione sarebbe quella di portare a termine gli impegni ma la mente potrebbe vagare, sognerete ad occhi aperti, vi distrarrete e distoglierete l’attenzione da questioni importanti. Potrebbe accadere soprattutto quando il lavoro vi sembrerà un po’ noioso se non ripetitivo. Per rimanere produttivi, scrivete una lista di cose da fare che vi consenta di concedervi piccole pause. Amore: in coppia, avrete difficoltà a esprimere le emozioni al partner, vorreste che le capisca senza parlare. Attenzione, rischiate di scatenare malintesi. Soli: è un po’ lo stesso discorso di cui sopra: non potete sperare che gli altri capiscano cosa frulla nella vostra mente.

Oroscopo 24 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Non è il momento di preoccuparvi eccessivamente di ciò che gli altri potrebbero pensare di voi. E’ invece il momento di fare una buona impressione al boss o un cliente importante: non passerete inosservati. Vale la pena investire le energie per svolgere un ottimo lavoro e riscuotere ancora più complimenti. Infine, potreste approfondire un’interessante nuova amicizia. Amore: in coppia, far ingoiare qualche rospo al partner potrebbe essere pericoloso. Siate tolleranti, rispettate le sue idee. Soli: rischiate di nascondervi dietro un’immagine che non vi somiglia, siate voi stessi.

Oroscopo 24 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le opportunità nella vita sociale sono sempre presenti eppure siete inquieti, confusi, forse provate incertezza per quanto riguarda il lavoro e ciò influenzare le vostre decisioni. Siete in grado di ritrovare un equilibrio emotivo? In questo modo avrete più energie, sarete più concentrati e dedicherete attenzione a questioni importanti. Prima di parlare meglio riflettere: ciò che direte potrebbe essere interpretato nel modo sbagliato. Se avete infine bisogno di un consiglio per una questione di tipo pratico, chiedete solo a persone di cui vi fidate a occhi chiusi. Amore: in coppia, evitate che l’emotività, la sensibilità prendano il sopravvento. L’atteggiamento che avete chiedendo qualcosa al partner potrebbe scatenare incomprensioni. Soli: vietato piangervi addosso, pensare di non essere affascinanti. Rilassatevi e pensate alle cose positive che vi piacerebbe vivere!

Oroscopo 24 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’immaginazione oggi prenderà il sopravvento, proprio quando ne avrete più bisogno la concentrazione sarà assente. Vi sarà difficile dunque arrivare a ottenere delle certezze o giungere a delle conclusioni. Sognate pure ad occhi aperti ma nel momento e nel posto giusto… Non è la giornata ideale per esaminare dettagli che richiedono la massima attenzione o dare il via a iniziative totalmente nuove. Infine, quando vi esprimete cercate di parlare chiaramente: potrebbero scatenarsi facilmente dei malintesi. Amore: in coppia, un po’ lunatici, per fortuna il partner saprà come tirare su il morale e a farvi tornare in carreggiata! Soli: perduti nei vostri sogni, in attesa del grande amore. L’importante è che sappiate che non hanno nulla a che vedere con la realtà.

Oroscopo 24 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Attenzione a come spendete il denaro: oggi potreste fare un acquisto e successivamente accorgervi che non è soddisfacente. Potreste essere spinti a largheggiare nelle spese e, forse, per compensare una mancanza. Occhio al budget. Su un altro piano, fate in modo di impegnare al meglio le energie. Potreste premere l’acceleratore, ad esempio, per rispettare una scadenza o soddisfare le vostre aspettative. Potreste infine sentirvi esausti. Perché vi sentite obbligati ad agire in questo modo? Amore: in coppia, volete più complicità con il partner e sarete dunque meno critici. Atteggiamento che vi ripagherà ampiamente. Soli: se una persona vi attrae da un po’, oggi potrete finalmente porre la domanda che desiderate fare da tempo…

Oroscopo 24 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La vostra percezione della realtà potrebbe essere alterata. Sarete un po’ confusi, esitanti, eccessivamente idealisti oppure con idee poco chiare riguardo alle relazioni. Nel lavoro, potrebbero nascere dei problemi con un collega, scoprire che vi ha mentito. Qualunque sia il motivo della discussione cercate di stabilire un dialogo disteso. Più in generale, chi vi circonda oggi vi sembrerà insensibile, indifferente o estremamente vago. Probabilmente in parte non sbaglierete e dunque sarà inutile cercare di ottenere risposte precise. Amore: in coppia, potete parlare di ciò che non va nella relazione ma non dimenticate di sottolineare i lati positivi. Ne avete bisogno sia voi che il partner. Soli: se capite che una persona non è affidabile a voi scegliere se chiudere o continuare, a vostro rischio e pericolo, a frequentarla.

Oroscopo 24 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Anche per il vostro segno potrebbe essere difficile distinguere tra fantasia e realtà, rischiate di voler credere a cose che non esistono. Il quotidiano oggi sarà un po’ caotico. E ciò anche nel settore del lavoro, dove sarete sicuramente poco concentrati. Inoltre, anziché perdere tempo in inutili battibecchi con i colleghi o dire la vostra su questioni che non vi riguardano, fate appello alla discrezione, cercate di riflettere in silenzio. Sarete sicuramente più produttivi, cosa che inoltre desiderate. Amore: in coppia, emozioni forti, oggi desiderate la presenza del partner più di ogni altra cosa. Cercate di non essere soffocanti, lasciatelo/a respirare! Soli: potreste avvertire la mancanza d’affetto, il peso della solitudine, ma facendo un piccolo sforzo potreste incontrare chi colmerà il vuoto.

Oroscopo 24 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro è tempo di rivedere i vostri sogni, le speranze. Chiedetevi se l’attuale percorso lavorativo vi ispira, vi piace ciò che svolgete. Se è un “no” tenete presente che potete cambiarlo: dovete solo riflettere in modo approfondito su quale direzione imboccare. Eventualmente parlando con una persona di cui vi fidate. Per oggi non prendete decisioni, prima di arrivare a conclusioni definitive concedetevi del tempo. Amore: in coppia, oggi siete irritabili, sopporterete a fatica il partner e non avrete alcun problema a comunicarlo. Soli: state per conto vostro: non siete dell’umore giusto per conquistare, vi sentite poco attraenti o delle persone vedete soltanto i loro difetti.

Oroscopo 24 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Di recente potreste aver focalizzato l’attenzione sul lavoro, la vostra intenzione è quella di progredire nella carriera. Il che, probabilmente, vi ha un po’ allontanato dai familiari. E’ il momento di tornare all'”ovile”, ritrovare un equilibrio con le persone care, all’occorrenza avere delle conversazioni mirate ad allentare le tensioni, a chiarire i malintesi. Oltretutto, saranno le persone a cui volete bene le prime a supportarvi nel percorso verso il successo. Amore: in coppia, le emozioni sono altalenanti e il partner avrà difficoltà a starvi dietro. Per timore di sbagliare, non dirà una parola. Evitate di giudicare. Soli: non saprete bene come interpretare l’atteggiamento di una persona che vi corteggia e metterete tutto in discussione.

Oroscopo 24 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Le energie odierne non sono al top. Anziché impegnarvi a tutti i costi, cercate di rimanere in un ambiente tranquillo e rilassato che non richieda grandi azioni. Concedetevi una pausa, concentrate l’attenzione su questioni poco impegnative. In caso contrario, nel giro di qualche giorno le batterie saranno scariche. Leggete dunque un buon libro o guardate un film che vi trasporteranno in un’altra dimensione. La breve pausa, permetterà di far brillare nuovamente i neuroni e avere le idee chiare. Amore: in coppia, vorrete delle risposte dal partner ma è difficile che oggi arriveranno. E voi insisterete ma siete sicuri sia l’atteggiamento migliore? Soli: un po’ pessimisti, oggi penserete che nella vita affettiva non accadrà mai niente. Tiratevi su! In vista ci sono nuovi incontri.

Oroscopo 24 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

State alla larga da chi semina dubbi e vi impedisce di agire, tenta di mettere i bastoni tra le ruote. Occhi aperti e in qualsiasi circostanza vigilate. Il transito potrebbe far arrivare, inoltre, delle spese impreviste oppure, più semplicemente, essere voi a provare incertezza rispetto alle entrate di denaro. Potrebbe trasformarsi in un chiodo fisso e rendervi meno produttivi. E’ arrivato il momento di pensare a come poter modificare contratti e accordi, relazioni d’affari, a beneficio delle vostre finanze. Amore: in coppia, non è una giornata romantica: nei confronti del partner siete rigidi, la critica è sempre in agguato! Soli: una persona potrebbe corteggiarvi ma a voi non farà né caldo né freddo. Anzi, diciamo che farete di tutto per evitare qualsiasi tipo di conversazione.

Oroscopo 24 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo a un’amicizia potreste avere la sensazione che le cose non stiano andando per il verso giusto, che da un po’ di tempo non vi comprendete e sarete incerti su come muovervi. La cosa migliore è essere pazienti, evitate di saltare alle conclusioni e ancor meno prendere delle iniziative. La voglia di capire, approfondire, dare un senso potrebbe essere forte ma per ora, visto che oggi circola parecchia confusione, seguire la corrente è la scelta meno stressante. Amore: in coppia, voglia di rifugiarvi nel vostro mondo ideale dove il partner avrà un posto d’onore. Esprimerete al meglio i sentimenti, circolerà serenità. Soli: desiderio di conquistare ed essere conquistati! Preparatevi a vivere emozioni intense, un incontro sarà molto passionale.