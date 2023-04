L’oroscopo del 24 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni rappresentano un invito a riflettere sul vostro futuro e come poter dare alla vostra vita delle basi stabili sia nel lavoro che nelle finanze. Il vostro è un segno che non si tira indietro, al riguardo, di fronte alle responsabilità ma alcune situazioni sono fuori dal tuo controllo. Meglio dunque, capire cosa vi aspetta nel percorso. Amore: in coppia, fate attenzione a un’eccessiva franchezza che potrebbe spiazzare il partner. Ed evitate inoltre la testardaggine: i pianeti vi vogliono felici! Soli: voglia di piacere, di flirtare ma occhio poiché Nettuno rischia di confondere le idee. Mettetevi al riparo dalle delusioni.

Oroscopo 24 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Se davvero credete in progetto o in un’idea troverete un modo per realizzarla, anche se chi vi circonda potrebbe criticare. In ogni caso con Mercurio nel vostro segno dovete preparare le basi e non dare nulla per scontato. Marte in Cancro vi esorta a procedere a piccoli passi così da apportare delle modifiche man mano andate avanti. Amore: in coppia, cercate di ascoltare ciò che vi dice il partner. Non trova sempre le parole giuste ma sono vere e toccanti. Soli: oggi preferirete stare in compagnia degli amici anziché cercare l’amore. Volete dare affetto a chi ti sostiene in tutti i vostri progetti. Il che tuttavia non esclude non incontro…

Oroscopo 24 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un ottimo lunedì per eliminare le cattive abitudini e sviluppare un programma quotidiano migliore. Potrebbe essere difficile stabilire dei limiti a voi stessi e forse al riguardo dovrete adottare un po’ di rigore. E’ un buon momento inoltre per sgombrare la casa da oggetti che non usate più e che occupano solo spazio! Amore: in coppia, se il partner ha manifestato gelosia o irritabilità non dovete fare lo stesso per vendetta. Entrereste in una spirale senza fine. Soli: se una persona vi corteggia, cercate di essere discreti ma soprattutto evitate di mostrare l’atteggiamento “so tutto io”!

Oroscopo 24 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La comunicazione oggi è importante! I passaggi odierni indicano che gli eventi, le opportunità e le amicizie che avete stretto potrebbero entrare a far parte del vostro percorso di lavoro. Mentre date il via ad alcuni contatti sentite che vi permetteranno di aprire la porta giusta, quella che vi permetterà di raggiungere i vostri obbiettivi! Amore: in coppia, date il via a una conversazione su un argomento che vi sta a cuore: sarete molto convincenti! Soli: telefonate, inviti o notizie che vi rendono felici. Oggi volete sentirvi liberi a vivere nuove esperienze, incontrare persone e godere l’amore e la vita sociale senza grandi implicazioni.

Oroscopo 24 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo alle vostre ambizioni professionali e la strada verso il successo oggi avrete belle soddisfazioni ma non solo, potrebbero aprirsi nuove porte! Riflettete attentamente sulla futura direzione da imboccare facendo piccoli ma significativi passi. Alcuni segnali potenti vi faranno capire che state andando bene, proseguite con entusiasmo! Amore: in coppia, potreste non essere d’accordo su alcuni punti di vista del partner e dimostrerete che avete ragione. La dolce metà, approverà. Soli: è possibile che gli appuntamenti recenti vi abbiano deluso. Ma provate ottimismo e non volete mollare! Ad accompagnarvi oggi c’è madama fortuna…

Oroscopo 24 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Raggiungerete un obiettivo e ciò vi farà sentire sicuri che otterrete la vittoria in un altro che avete a cuore. I pianeti vi dotano di coraggio, pensate positivo e siete pronti a lanciarvi in qualcosa anche se esula dal solito quotidiano. Avete la certezza, inoltre, che gli sforzi e l’impegno – compresi gli studi – non sono stati vani! Amore: in coppia, la relazione è solida, l’amore è presente ma alcune piccole difficoltà potrebbero destabilizzarvi. Spazzate via i dubbi, state andando verso il meglio! Soli: flirt e avventure amorose scandiranno i prossimi giorni. Non vi annoierete ma dovrete fare una scelta: potreste esitare tra due persone.

Oroscopo 24 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui le finanze sono al centro della vostra attenzione, si parla di prestiti, debiti, entrate o eredità. Se avete dei problemi risolverete tutto e proverete non solo sollievo ma al contempo grande sicurezza. Considerate i passaggi odierni come un segnale che nelle questioni di denaro potete rilassarvi! Amore: in coppia, sempre più desiderosi di baci, abbracci, carezze una più piccantina dell’altra. Se il partner sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda sarà una serata a tutto eros! Soli: se un’amicizia prende una piega “più intima” lasciate che la situazione si snodi naturalmente. Aspettate e vedete cosa accadrà.

Oroscopo 24 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riguardo a un problema con una persona, potreste provare emozioni forti ed essere tentati di chiarire, soprattutto se fino a oggi avete taciuto. Ma è saggio? Una volta che inizierete a parlare, visto che siete un fiume in piena potreste dire più di quanto vorreste. Eppure sarà la cosa giusta che vi permetterà di risolvere la situazione. Amore: in coppia, il partner potrebbe mettere in discussione alcune vostre decisioni riguardanti il budget. Moderate le vostre osservazioni. Soli: nella vita affettiva, non avete più voglia di fare compromessi e concessioni. Oggi ritaglierete del tempo solo per voi. Chiedete consiglio a un amico.

Oroscopo 24 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete il desiderio di migliorare il programma quotidiano, adottare uno stile di vita più sano oppure apporta dei cambiamenti positivi riguardanti il vostro benessere. Allora: organizzatevi e date pure il via, è la giornata ideale, ma senza mettervi sotto pressione. Quelli che sembrano piccoli passi porteranno a un grande risultato. Amore: in coppia, una piccola crisi di indipendenza ritarderà i progetti con il partner. E’ un fatto temporaneo, tutto si risolverà più facilmente e più velocemente di quanto pensaste. Soli: nonostante alcune delusioni, immaginate il vostro futuro romantico in modo positivo, non vi lasciate andare. Avete le idee chiare su chi o cosa volete.

Oroscopo 24 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sentite che nel lavoro è arrivato il momento di dare la priorità alle vostre idee, la creatività e il talento. Vi concentrerete su ciò che vi regala gioia e sicurezza. Iniziate dunque a lavorare su qualsiasi progetto avete a cuore poiché nel prossimo futuro potrebbe diventare parte integrante del vostro percorso professionale. Amore: in coppia, il vostro lato romantico è accentuato, il che renderà felice il partner. Vi aspetta una dolce serata. Soli: avete la possibilità di moltiplicare incontri e conversazioni ma non vi muovete. Poi non lamentatevi se siete soli, cercate di capire cosa volete!

Oroscopo 24 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste avere un’idea per dare il via a un’attività da casa o per guadagnare di più, anche attraverso un lavoro extra. Facendo leva sulla costanza e sulla pazienza, ci sono buone probabilità che raggiungerete i vostri obbiettivi finanziari – anche se non immediatamente – e sarete molto soddisfatti del risultato. Amore: in coppia, se avete avuto delle riserve riguardo a un progetto a due, svanirà e ritroverete la tranquillità. Il vostro è amore per sempre! Soli: flirt o storia importante? Negli affari di cuore non vi ponete domande, vi divertite e godete il momento. Vivere al massimo vi rende felici.

Oroscopo 24 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Parlare di lavoro con i contatti professionali, anche online, potrebbe portare a nuove opportunità. Tutto si snoderà in modo piacevole, capirete che i vostri commenti porteranno chi vi ascolta nella direzione da voi desiderata. Le persone vi aiutano, vi consigliano e potrebbero offrirvi la possibilità di collaborare a un progetto. Amore: in coppia, bei momenti di leggerezza, oggi lascerete alle spalle eventuali preoccupazioni e parlerete solo di ciò che vi fa sentire bene. Soli: la giornata non è favorevole agli incontri romantici. Potrebbe scattare un’attrazione ma sarà effimera.