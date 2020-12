Oroscopo 24 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 24 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (meritate una pausa di tranquillità) e Scorpione (cercate di mantenere la pace).

Oroscopo del 24 dicembre, gli astri dicono al Cancro di rilassarsi e godere dei bei momenti della serata e allo Scorpione di evitare che le conversazioni prendano una piega accesa.

Oroscopo 24 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): meritate una pausa di tranquillità

Oroscopo Cancro umore

Rilassatevi e godete dei bei momenti della serata anche se potreste essere un po’ ansiosi per qualche compito di lavoro lasciato in sospeso, oppure porvi delle domande su alcune questioni senza tuttavia trovare delle risposte.

Meritate una pausa di tranquillità per cui non siate troppo esigenti con voi stessi. In programma c’è una vigilia che vi piacerà, l’atmosfera sarà affettuosa e dovete evitare che l’ansia prenda il sopravvento. Tenete presente che qualsiasi prossimo cambiamento non sarà negativo e potrebbe aprire le porte ad altre e migliori opportunità.

Oroscopo Cancro 24 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: qualcosa che ha deciso il partner non vi piacerà ma per non discutere, chiuderete un occhio.

Soli: una recente conquista vi deluderà. Non avete intenzione di avere il ruolo di psicologo!

Oroscopo 24 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cercate di mantenere la pace

Oroscopo Scorpione umore

La Luna e Urano in Toro sostano nel vostro settore delle relazioni. Il che non promette uno stato d’animo sereno. E’ probabile che la vigilia abbiate organizzato una serata con i familiari, o siete stati invitati ma qualcosa stona. Forse, annuncia l’oroscopo, non avrete voglia di vedere certe persone che non vi sono simpatiche o da cui vorreste persino prendere le distanze.

Evitate, in ogni caso, che le conversazioni prendano una piega accesa. Perché rovinarvi proprio la notte di Natale?

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: la passione è più che mai presente e con il partner mostrerete pienamente l’ardore che provate!

Soli: prima di impegnarvi, valuterete attentamente i pro e i contro di una potenziale relazione.

Oroscopo 24 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: conversazioni divertenti e interessanti

Oroscopo Pesci umore

E’ una giornata punteggiata dai piaceri che regala la vita. A patto di non esagerare poiché l’eccesso nuoce. Di sicuro, annuncia l’oroscopo, trascorrerete una vigilia simpatica e forse perché all’ultimo momento si aggiungerà un gradito ospite e avrete conversazioni divertenti e interessanti.

La curiosità oggi è accentuata e vi fa attirare nuove esperienze: un cambio di ritmo sarà una ventata d’aria fresca. Più in generale, in una relazione potrebbe esserci una svolta che consentirà a entrambi di lavorare insieme a un obbiettivo importante.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: farete di tutto affinché la giornata sia all’insegna della serenità! Soprattutto se capirete che il partner non è di buonumore.

Soli: aprite gli occhi poiché oggi potreste incontrare una persona amabile che vorrà rapire il vostro cuore.

