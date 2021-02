Oroscopo 24 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 24 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di mercoledì 24 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (ultimi ritocchi a un accordo) e Scorpione (un cambiamento positivo).

Oroscopo 24 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ultimi ritocchi a un accordo

Oroscopo Cancro 24 febbraio: umore

Potrebbe essere necessario dare gli ultimi ritocchi a un contratto o un accordo rimandato per lungo tempo. Venere è all’ultimo grado dell’Acquario e qualcuno potrebbe essere interessato a investire su una vostra idea oppure potrebbe trattarsi della fase finale di una nuova trattativa contrattuale.

In ogni caso, prestate attenzione ai dettagli. Ma oggi, annuncia l’oroscopo potreste provare senso di solitudine. Cercate di trovare rifugio nell’amicizia, non contate su una persona per ottenere ciò di cui avete bisogno ma anche su voi stessi.

Oroscopo Cancro 24 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: forse il partner non vi darà le attenzioni che desiderate, vi sembrerà un po’ freddo, distante.

Soli: come detto sopra, è dalle amicizie che oggi potete avere sostegno, calore e affetto.

Oroscopo 24 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un cambiamento positivo

Oroscopo Scorpione 24 febbraio: umore

L’armonia Marte-Plutone scatena forti emozioni e sarete spinti ad affrontare conversazioni importanti, nel lavoro o nella vita personale. Al contempo, la Luna in Leone fa spostare la vostra attenzione sulla carriera e ci sarà un cambiamento: vietato stressarvi, sarà positivo. Tuttavia, visto che la Luna forma una serie di dissonanze con altri pianeti, può far emergere problemi che avete ignorato nel settore familiare.

Su un altro piano: nei prossimi giorni avrete la splendida opportunità per entrare in contatto con una persona che conta e approfondire la conoscenza potrebbe esservi utile.

Oroscopo Scorpione 24 febbraio: amore

In coppia: il partner potrebbe aver preparato una sorpresa che non vi aspettate. Quanto amore…

Soli: aprite gli occhi: un colpo di fulmine potrebbe portare gioia nella vostra vita.

Oroscopo 24 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una scossa alla routine

Oroscopo Pesci 24 febbraio: umore

E’ il momento di tracciare, pianificare e realizzare il futuro che desiderate. Inseguite i vostri obbiettivi di lavoro, della carriera e potrete trasformarli in realtà. E’ un’opportunità per tendere l’arco e mirare, così da poter colpire il bersaglio.

I transiti odierni sono particolarmente utili in quanto aiutano a distaccarvi quel tanto che basta per capire quali situazioni vi impediscono di progredire. Potete fare miglioramenti, ritocchi e modifiche poiché saranno quelli giusti. E’ un’ottima giornata, inoltre, per dare una scossa alla routine!

Oroscopo Pesci 24 febbraio: amore

In coppia: splendida armonia con il partner, desiderate rafforzare la vostra complicità!

Soli: un incontro importante vi regalerà felicità, andrà avanti nel tempo e farete progetti costruttivi.

