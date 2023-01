L’oroscopo del 24 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Un incontro di lavoro o nella vita sociale scatenerà il vostro ottimismo: capirete di essere sulla stessa lunghezza d’onda, vi capirete al volo! E’ possibile che arrivi un’offerta difficile da rifiutare. Per voi sarà ottima, andrà più che bene ma prima di accettare, da parte vostra sarebbe saggio porre alcune domande mirate. Amore: in coppia, desiderate dare alla relazione un nuovo slancio. E accanto al partner, troverete la fantasia e i momenti piccantini di cui avete davvero bisogno. Soli: in programma c’è un incontro ricco di passione! Un flirt, inoltre, che non era destinato a diventare serio, prenderà una piega più che coinvolgente. E’ la sorpresa del giorno

Oroscopo 24 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel lavoro oggi non siete concentrati ma è pur vero che l’intuito è al top e dovreste sfruttarlo a vostro vantaggio, anche se siete in cerca di un impiego controllate le offerte e scoverete quella giusta. Più in generale mantenete la speranza, soprattutto se desiderate ricevere un aiuto: amici e contatti professionali vi daranno un sostegno concreto! Amore: in coppia, spezzate la routine aggiungendo un po’ di romanticismo. Risveglierà ricordi ed emozioni, cercate di reinventare la relazione. Soli: abbiate fiducia in voi stessi, nel vostro fascino! Non dovete rimanere dietro le quinte: lanciatevi nella conquista.

Oroscopo 24 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Guardatevi intorno: ci sono tante opportunità da esplorare e ampliare se sapete a chi rivolgervi. E’ il momento di contattare, anche online, persone che possono essere d’aiuto nel lavoro oppure partecipare a eventi che vi daranno la possibilità di scovare nuove possibilità e progredire nel vostro percorso professionale. Amore: in coppia, dopo una giornata movimentata, in serata deciderete di stare in intimità con il partner, e rifiuterete tutti gli inviti… Soli: grande fascino, ottimismo, siete travolgenti: è il martedì ideale per conquistare chi volete!

Oroscopo 24 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Incontri inaspettati oggi potrebbero portare a stringere nuove amicizie: assicuratevi dunque di affrontare la giornata con ottimismo e disponibilità. Anche se non stringerete legami che dureranno tutta la vita, scambiare complimenti sarà positivo! E se dovesse presentarsi l’opportunità, offrite pure dei consigli: saranno graditi. Amore: in coppia, oscillerete tra il bisogno di più affetto e il bisogno di più libertà. Per il partner non sarà facile starvi accanto. Soli: non vi ponete domande su una futura anima gemella: il vostro status oggi vi calza perfettamente!

Oroscopo 24 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Un progetto a cui avete dato il via con entusiasmo forse segna il passo e sebbene possa scatenare frustrazione non dovete mollare! La situazione è ferma forse per motivi di denaro – che entrerà – ma mettere in discussione il progetto sarebbe un errore. Avete splendide possibilità di realizzarlo con successo. Amore: in coppia, decisi a mantenere il comfort e rafforzare la relazione. Riuscirete a coniugare amore e progetti, complicità e divertimento. Soli: avrete la splendida sensazione che tra voi e una persona stia nascendo qualcosa di magico. Oggi sarà più facile approfondire la conoscenza!

Oroscopo 24 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’aiuto di un amico o di un familiare arriverà al momento giusto: accettatelo senza sentirvi in colpa o porvi domande inutili. Quando ne avrà bisogno, sarete voi a dare una mano! La solidarietà è alla base delle relazioni. Per quanto riguarda le finanze, lanciatevi pure in un piccolo investimento: in seguito avrete un buon ritorno. Amore: in coppia, c’è comprensione, tenerezza.. Alcuni momenti magici non hanno bisogno di essere spiegati ma solo vissuti e entrambi lo avete capito. Soli: è ora di chiarire una situazione. Giocate il ruolo di amico/a sempre presente, pieno di consigli e attenzioni ma, in realtà, siete innamorati. Perché non parlarne? Qualunque sia la risposta smetterete di soffrire in silenzio.

Oroscopo 24 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Forse siete stanchi, avete parecchi impegni di lavoro e la tendenza odierna è di girare a vuoto o mettere tutto in discussione. Calma, non stressatevi: procedete seguendo le priorità, in modo rigoroso e porterete a termine quanto dovete. Al limite, concentratevi su cose semplici che possono essere completate facilmente. Amore: in coppia, insieme state bene anche se non tutto è perfetto. Per non rompere questa armonia, chiuderete gli occhi su alcuni dettagli che in precedenza vi avrebbero fatto innervosire… Soli: un incontro durante un’uscita esaudirà il vostro desiderio di avere un partner al vostro fianco. All’inizio sarete entrambi timidi ma in seguito…

Oroscopo 24 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Complimenti inaspettati o gesti cortesi oggi riscalderanno il vostro cuore, ricambiate queste gentilezze con attenzioni gentili nei confronti di familiari e amici. Per quanto riguarda le finanze, è tempo di ripartire da zero, gestire il budget su basi completamente diverse. Il che vi permetterà di sistemare alcune questioni di denaro. Amore: in coppia, i sentimenti reciproci sono profondi e oggi sarete disponibili ad ascoltare il partner, attenti alle sue esigenze. Soli: se gli amici non sono d’accordo con le vostre scelte amorose, fingete di ascoltare e poi fate come meglio credete. Eviterete discussioni. Siete solo voi a decidere con chi condividere la vostra vita!

Oroscopo 24 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avreste bisogno di rallentare il ritmo e staccare mentalmente per allontanare lo stress e il nervosismo. Andate avanti con determinazione e placate l’impazienza. Anche perché è il momento perfetto per condividere le vostre idee con gli altri: avrete la possibilità di cogliere nuove opportunità. Le conversazioni avranno sviluppi positivi. Amore: in coppia, se ammetterete che il partner ha tutto il diritto di avere difetti come gli altri, farete già un passo avanti. Eliminerete infatti un buon numero di argomenti motivo di discussione. Soli: cercate di definire il tipo di uomo o di donna che volete avere accanto. Ciò dovrebbe limitare in modo significativo il numero delle delusioni.

Oroscopo 24 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La giornata sarà abbastanza movimentata. È probabile che improvvisamente vi sentirete costretti a risolvere definitivamente una questione complicata che potrebbe riguardare la vita domestica. E visto che oggi siete parecchio perfezionisti, non vi fermerete fino a quando non avrete terminato. Nulla avrà il potere di distrarvi! Amore: in coppia, non esitate a parlare delle piccole cose che non vanno. Il partner è comprensivo e attento a ciò che direte, la conversazione avrà un esito favorevole. Soli: in programma c’è un incontro inaspettato e scatterà l’attrazione ma qualcosa potrebbe agitarvi. Dov’è la magagna? Non ce n’è, amate e non rovinate tutto con inutili paure.

Oroscopo 24 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Ritagliate del tempo per godere delle cose belle e buone della vita! Al contempo è una giornata favorevole ai progetti di lavoro o personali, per fare passi avanti in una negoziazione un po’ complessa: sta arrivando il successo! Negli affari o nel lavoro, sfruttate a vostro vantaggio la sicurezza e l’entusiasmo di cui siete dotati. Amore: in coppia, se il partner si aspetta dimostrazioni d’amore appassionate e momenti hot, lo capirete al volo e avrete mille attenzioni: Soli: se una persona vi attrae non esitate a lanciare chiari segnali! E se state vivendo un flirt, c’è la possibilità che diventi una storia seria.

Oroscopo 24 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni vi danno spinta nella giusta direzione. Il successo è vostro ma dovete avere più fiducia in voi stessi, nel lavoro mostrare le vostre qualità. Se siete desiderosi di aumentare le entrate, non sprecate eventuali idee brillanti che avete in mente e cercate invece di concretizzarle: non commetterete errori! Amore: in coppia, alcuni tra voi parleranno di progetti importanti mentre altri avranno semplicemente voglia di organizzare una dolce cenetta romantica. Soli: gli incontri d’amore sono possibili ma affinché accadano è indispensabile uscire di casa…