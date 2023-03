L’oroscopo del 24 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Venere in Toro potreste ricevere una somma extra di denaro o che vi è dovuta o, ancora, un’opportunità finanziaria. Non è escluso un regalo che vi riempirà di gioia. Con questo transito sarete spinti a trovare nuovi modi per aumentare le entrate e a promuovere, anche online, i vostri talenti e le competenze. Amore: in coppia, premurosi con il partner oggi moltiplicate le attenzioni, i gesti di di tenerezza. Non esiterete a prendere l’iniziativa e preparerete una dolce una sorpresa. Soli: scatterà un’attrazione e vorrete vivere il momento per capire se si tratta di un fuoco di paglia o qualcosa di più importante.

Oroscopo 24 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Venere nel vostro segno annuncia una bella giornata! Vi sentirete apprezzati, ovunque ben accolti e in effetti il transito vi dota di grande fascino! Ma non solo: potreste ricevere un regalo o essere voi ad acquistare qualcosa che desiderate, oppure concludere un buon affare che vi farà ottenere un ottimo guadagno. Amore: in coppia, siete spensierati, leggeri, pronti a tutto pur di trascorrere il resto della vostra vita con la dolce metà! Stasera niente amici, una serata romantica a due! Soli: grande potere di seduzione! Fatevi belli/e e uscite! Se avete un appuntamento, sarà un successo.

Oroscopo 24 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Più veloci della luce! Di fronte a una situazione, soprattutto complicata o di tipo finanziario, saprete come intervenire, vi muoverete immediatamente, con efficienza e coraggio. E se doveste incontrare qualche ostacolo, intorno a voi ci saranno persone pronte a dare un aiuto concreto. Il che vi farà sentire più forti! Amore: in coppia, che si tratti di mancanza di comunicazione o di un malinteso, l’atmosfera sarà poco serena. Preferirete uscire a prendere una boccata d’aria fresca… Soli: potreste ricevere sms o telefonate da una persona che vi corteggia ma quando chiederete di fare un passo avanti, l’altro/a vi lascerà a bocca asciutta.

Oroscopo 24 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Luna-Venere in Toro in programma c’è un venerdì eccellente, qualsiasi incontro con gli amici di sempre si rivelerà divertente. Sfoggiate un bel sorriso, siate aperti, simpatici poiché nella vita sociale potreste stringere nuove e stimolanti relazioni con persone che hanno i vostri stessi interessi. Amore: in coppia, per movimentare la routine, il partner può contare sulle vostro idee. Le conversazioni con il partner saranno inoltre all’insegna della sincerità. Soli: potreste innamorarvi di qualcuno che incontrate per la prima volta. Tutto si snoderà molto velocemente e perderete entrambi la testa!

Oroscopo 24 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Venere in Toro nel lavoro, a sorpresa oggi potreste trovarvi sotto i riflettori, potrebbero ad esempio arrivare dei complimenti – o un bonus – per il vostro impegno e proverete grande soddisfazione. Qualunque cosa accada, dopo tanto duro lavoro sarete orgogliosi di questo meritato ​​riconoscimento. Amore: in coppia, vi farete belli per affascinare il partner. Oggi l’atmosfera è festosa, organizzate una cena romantica e insieme parlerete del vostro futuro. Soli: in vista c’è una dichiarazione d’amore totalmente inaspettata da una persona vicina alla vostra cerchia di amici.

Oroscopo 24 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un bel venerdì, la congiunzione Luna-Venere in Toro al vostro segno invia ottime vibrazioni! Siete soddisfatti, positivi e gli altri avranno lo stesso atteggiamento nei vostri confronti. Trasmettete quel non so che in grado di attirare chi vi circonda… Nel lavoro, potrebbero arrivare dei complimenti per i risultati che avete ottenuto. Amore: in coppia, i sentimenti sono sinceri e li esprimete in modo molto più rilassato del solito. Siete pronti ad assecondate i desideri della dolce metà e ricambierà. Soli: affascinanti, rilassati: è lo stato d’animo perfetto per incontrare l’amore. E di sicuro farete una conquista!

Oroscopo 24 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Venere in Toro al vostro segno parla di denaro: potreste, ad esempio, dare il via a un’attività o cogliere al volo delle opportunità e in entrambi i casi ciò vi farà guadagnare di più oppure riuscirete a saldare un debito con vostro grande sollievo o, infine, potrebbe arrivare una somma che vi devono. Amore: in coppia, con il partner è una giornata magica! Le dichiarazioni d’amore sono dolci come il primo giorno. Il che stimola il desiderio reciproco. Serata bollente! Soli: riuscirete a conquistare una persona che attira la vostra attenzione. Splendido: vivrete momenti di coccole e altro…

Oroscopo 24 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’armonia Luna-Venere in Toro rappresenta un invito a esprimere l’affetto: cercate di dimostrarlo alle persone che per voi contano di più! Al contempo, smettete di soffermarvi su vecchi progetti di lavoro. E’ un buon momento per esaminare vostra situazione e mollare ciò che non vi serve più. Andate avanti con coraggio senza esitare. Amore: in coppia, atmosfera armoniosa, i progetti a due si concretizzano più velocemente di quanto vi aspettavate. Proverete una bella sensazione di leggerezza, sarete più innamorati che mai! Soli: le occasioni di incontro sono numerose e nel programma della giornata c’è un’attrazione esplosiva!

Oroscopo 24 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Vi sentite più forti e avete la sensazione che nel raggiungimento dei vostri obbiettivi farete enormi progressi! Non ultimo anche grazie al sostegno di chi vi circonda. Non bloccate questo splendido slancio! Tutto ciò a cui darete il via ora, lavoro o vita personale, avrà un incredibile effetto positivo che continuerà ad aumentare nel tempo. Amore: in coppia, con la dolce metà state entrando in una fase più positiva. Mostrate più reciproco rispetto, moltiplicate le attenzioni. Siete felici e lo dimostrate! Soli: La situazione cambia. Buone notizie: Venere ti offre l’opportunità di realizzare un sogno. Con una persona che vi corteggia i contatti diventano numerosi. C’è grande intesa!

Oroscopo 24 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Venere in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: oggi starete bene in compagnia delle persone care, amici che considerate dei familiari, nel comfort della vostra casa e proverete una bella sensazione di sicurezza. Con questo transito potreste anche apportare delle modifiche in casa. Amore: in coppia, l’atmosfera odierna è ideale per confrontare le vostre idee e per un chiarimento. Cercate eventualmente di fare delle concessioni, siate tolleranti. Soli: con una persona che vi corteggia online prenderete tempo, non ultimo per il timore di sbagliare. Ma è giusto così, vi conoscerete a poco a poco e in seguito ci sarà un appuntamento romantico.

Oroscopo 24 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Oroscopo 24 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per apprendere argomenti nuovi a livello tecnologico: ciò vi permetterà di aprire la porta a nuove opportunità. E’ il momento di esplorare delle idee che hanno qualcosa di fresco e all’avanguardia che vi porteranno a imboccare un percorso completamente nuovo e stimolante. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per perfezionare nuovi progetti. L”amore con il partner è una vera boccata d’aria fresca. Soli: volete la stabilità e un flirt nato di recente oggi avrà bella svolta. I vostri desideri si trasformano in realtà.