L’oroscopo del 24 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 24 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Da oggi e fino al 4 gennaio, Marte – governatore del vostro segno – sosterà in Sagittario: è il transito ideale per fare un viaggio in paesi lontani, iscrivervi a un costo di formazione o dare in via a un’attività in proprio. Avete le energie e l’entusiasmo per raggiungere i vostri obbiettivi! Certo, potrebbe comportare allontanarvi dalla vostra zona di comfort, ma è lì che troverete il successo. Avrete la sensazione che ora sia più facile realizzare ciò che avete a cuore e prendere in mano con determinazione il timone della vostra vita. Amore: in coppia, con Marte è passione sl top! E’ la prova che la relazione con il partner va sempre a gonfie vele. Soli: al centro della scena, il vostro fascino è irresistibile! Conquiste a gogo. puntate su persone diverse da quelle che scegliete di solito. Oroscopo 24 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Marte in Sagittario – fino al 4 gennaio – rappresenta un invito ad andare oltre le apparenze, non prendere per oro colato ciò che vi diranno. Se state per dare il via a una società o sul punto di prendere un’iniziativa di lavoro o d’affari, tenete presente che con questo transito avrà conseguenze durature. Fate dunque molta attenzione. Avrete comunque alcune grandi opportunità per cambiare alcune situazioni: se nella vostra vita c’è qualcosa che non funziona, ora avete la possibilità di cambiarlo. Senza per questo prendere decisioni affrettate. Amore: in coppia, se il partner è di cattivo umore o ha un atteggiamento spiacevole, avrete difficoltà a mantenere la calma. Ma a conti fatti, non è nulla di grave. Soli: le notizie che aspettate forse non arriveranno… Oroscopo 24 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Fino al 4 gennaio Marte in Sagittario nel vostro settore delle relazioni. che si tratti di lavoro o di vita personale, sebbene sia normale di tanto in tanto non essere d’accordo è comunque necessario condividere i valori fondamentali. In questo periodo potreste avere delle discussioni accese ma evitate di gettare olio sul fuoco e adottate un atteggiamento conciliante. Soprattutto perché a voi non dispiacciono le polemiche: fate pure con gli avversari ma non con le persone care. L’atmosfera sarà molto competitiva ma dovrete collaborare. Amore: in coppia, la routine e le preoccupazioni per il denaro potrebbero causare qualche bisticcio. Riprendetevi, l’amore del partner è sincero. Soli: negli affari di cuore per oggi non ci sono novità, non arriva la gioia che aspettate. Pazientate…

Oroscopo 24 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte in Sagittario, fino al 4 gennaio, rappresenta un’opportunità per prendere più cura di voi stessi e del vostro benessere. A volte avete difficoltà a praticare esercizio fisico o uno sport con costanza ma più sarete attivi e più vi sentirete al top! In generale se desiderate che la vostra vita sia diversa, dovreste cambiare le abitudini, il quotidiano così da raggiungere il vostro obbiettivo e dare il meglio di voi! Il lavoro richiederà qualche sforzo in più ma avrete delle soddisfazioni! Amore: in coppia, affascinare il partner vi metterà in grado di riaccendere la fiamma che stava iniziando a indebolirsi. Il calore del reciproco amore, riscalda l’atmosfera. Soli: se una persona vi attrae oggi mostrerete chiaramente le vostre intenzioni. Sarete voi stessi ed è un’ottima cosa. Oroscopo 24 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Marte sbarca in Sagittario, sosterà fino al 4 gennaio, e al vostro segno annuncia che questo sarà il periodo più bello dell’anno! Belle energie, ottimismo e gioia di vivere saranno i vostri compagni di viaggio: prendete in mano le situazioni e l’iniziativa poiché avete tutto da guadagnare. Il transito rappresenta un invito a imporvi: sarete orgogliosi di voi stessi!. Il vostro segno è già dotato di una buona dose di coraggio ma ora ne avrete di più e se rimboccherete le maniche, lavorerete sodo, sarete vincenti su tutta la linea. Amore: in coppia, sensualità, complicità e magnetismo. La giornata è bollente e il partner non smette mai di sorprendervi. Soli: con un/a collega potrebbe esserci un gioco di seduzione e con Marte in Sagittario utilizzerete l’artiglieria pesante!

Oroscopo 24 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Marte in Sagittario fino al 4 gennaio, avete semaforo verde per ristrutturare l’abitazione o cambiare arredamento oppure traslocare in una nuova casa. Tuttavia, poiché il transito scatena irrequietezza e genera stress con i familiari, assicuratevi di essere d’accordo sulle iniziative di cui sopra. Se avete punti di vista diversi, evitate di arrabbiarvi, di impuntarvi e trovate un terreno d’intesa. In questo periodo con le persone care sarete pronti a discutere, esplodere e dire cose spiacevoli. Salvo poi chiedere scusa ma in seguito sbottare nuovamente…Amore: in coppia, l’amore reciproco si rafforza, complicità, belle emozioni: siete entrambi felici. Soli: la sicurezza in voi stessi nonché il fascino vi permetteranno di conquistare una persona speciale e l’intesa sarà eccellente!

Oroscopo 24 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Marte entra in Sagittario, fino al 4 gennaio sosterà nel vostro settore della comunicazione: dire che avrete il dono della parlantina sarebbe un eufemismo. Di sicuro direte quello che pensate, senza preoccuparvi di ciò che pensa di voi chi vi circonda. Avrete belle energie, sarete molto convincenti il che vi sarà utile se in costo avrete una trattativa. E’ un transito perfetto per concretizzare le vostre idee, se vi sentite pronti per lanciare un progetto o cimentarvi nella creazione di un sito web o di un blog, avrete l’energia per realizzarlo. Amore: in coppia, grazie a qualche compromesso e al fatto che ammetterete sinceramente i vostri difetti, con il partner sistemerete le cose in un modo che andrà bene a entrambi. Soli: un vecchio flirt è ancora presente nei vostri pensieri. Per avere la possibilità di ricominciare, fate il primo passo. Non è troppo tardi per riaccendere l’interesse.

Oroscopo 24 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Sagittario, raggiunge il Sole e Mercurio in questo segno nel vostro settore delle finanze: fino al 4 gennaio sarete ultra motivati a farlo funzionare al meglio, pronti a concentrarvi e a rimboccare le maniche. Che siate in cerca di nuovi clienti o di un nuovo lavoro o desiderate ottenere un incarico di prestigio contattate chi può dare una mano poiché vi troverete in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza! Unica accortezza: occhio al richiamo dello shopping, alle spese impulsive di cui in seguito pentirvi, soprattutto in vista delle festività. Amore: in coppia, potreste gettare le basi di un progetto, come comprare una casa o partire per un viaggio. Soli: se volete chiarire una situazione ambigua, l’istinto vi permetterà di trovare le parole giuste.

Oroscopo 24 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio, il Sole e da oggi Marte nel vostro segno niente e nessuno potrà fermarvi! Il pianeta rosso sosterà fino al 4 gennaio, accende la motivazione e visto che sosta in Sagittario solo ogni due anni, date un colpo d’acceleratore ai progetti, alle attività, alle ambizioni. Nelle prossime settimane sarete più determinati che mai, tuttavia fate attenzione a mettervi sotto pressione iniziando dieci cose contemporaneamente: impegnate le super energie nell’esercizio fisico. Amore: in coppia, con il partner l’intesa è a tutto campo. Non avete bisogno di parlare, vi capite con un solo sguardo. Soli: deciderete di dire addio alla solitudine e sarete molto attivi sia sul fronte incontri che sulle app di appuntamenti. Vi piacerà conquistare ed essere conquistati. Sex appeal al top.

Oroscopo 24 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non c’è nulla di sbagliato a impegnarvi a tutto campo nel lavoro ma non deve essere l’unica priorità dimenticando di assecondare il vostro bisogno di concedervi una pausa, riposare e riflettere. Con l’arrivo di Marte in Sagittario in sosta alle spalle del vostro segno fino al 4 gennaio, dovete seguire un programma quotidiano più equilibrato. Il rischio infatti è che inserirete il pilota automatico senza pensare molto, per non dire affatto, al vostro benessere. Prima che diventi un problema mollate un po’ la presa e rilassatevi! Amore: in coppia, un po’ più emotivi ma in senso positivo e sarete più sensibili a ciò che dirà il partner. Soli: potreste essere tentati di vivere una relazione segreta: non giocate con il fuoco o potreste bruciarvi.

Oroscopo 24 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 4 gennaio, Marte in Sagittario vi dota di una super dose di motivazione, utile a raggiungere i vostri obbiettivi personali o di lavoro ma, attenzione, cercate di coinvolgere persone che potrebbero dare una mano. Non dovete fare tutto da soli, chiedete senza esitare la loro collaborazione. Sarete molto convincenti e potrete ottenere più facilmente ciò che avete in mente. In ogni caso, con le persone care evitate di voler imporre a tutti i costi le vostre idee: è un atteggiamento che scatenerà inutili polemiche e creare delle tensioni. Amore: in coppia, è possibile un disaccordo ma una battuta umoristica vi metterà in grado di alleggerire l’atmosfera. Soli: un innamoramento potrebbe destabilizzarvi. Ascoltate l’intuito poiché la ragione vi farà perdere tempo. Non è il momento di esitare.

Oroscopo 24 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte in Sagittario fino al 4 gennaio punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è il momento di raggiungere gli obbiettivi! Non abbiate timore di superare i soliti limiti: è tempo di puntare in alto con maggiore determinazione. L’unico problema? Il pianeta rosso potrebbe aumentare le richieste sul posto di lavoro – da parte del boss o dei colleghi – e spingervi a dire “sì” a tutto senza esitare: fate attenzione, evitate di mettervi sotto pressione! Amore: in coppia, dedicherete parecchio tempo al lavoro rischiando di trascurare il partner e creare degli attriti. Soli: gli impegni professionali saranno parecchi, avrete poco tempo da dedicare all’amore e ciò rendere difficile avere incontri romantici.