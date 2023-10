L’oroscopo del 24 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 24 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Se, al contrario del solito, non vi sentite pronti a entrare velocemente in azione e provate confusione, tutto sembra andare per il verso sbagliato, rallentate il ritmo. È un buon momento per guardare ai fatti, soprattutto se i confini sono sfumati e nulla sembra avere senso. Evitate di dare eccessiva importanza ai dettagli e se vi accorgete che vi state innervosendo, uscite e fate una passeggiata. Con il buon aspetto Sole-Saturno dovete essere pratici e fare il punto della situazione. Amore: in coppia, consolidate la relazione, parlate di progetti importanti, ad esempio il matrimonio o un figlio. Il partner ammira il vostro impegno. Soli: aperti, disponibili, più socievoli del solito. È il momento perfetto per uscire e conquistare. Il vostro fascino non lascia indifferenti. Oroscopo 24 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Il buon aspetto Sole-Saturno è d’aiuto al vostro segno a gestire qualsiasi problema emotivo, dunque ideale per partecipare a eventi formali, riunioni di lavoro e occasioni in cui è necessario affrontare questioni importanti con un certo distacco. Il transito infatti, vi permette di canalizzare le emozioni, mantenere equilibrio e ottenere uno splendido risultato. Se vi trovate di fronte a una scelta, avrete ottime intuizioni oppure un amico vi darà un ottimo consiglio che dovreste seguire. Amore: in coppia, è una giornata particolarmente romantica in cui esprimere al partner amore e gratitudine. Parlate con tenerezza e sincerità per allentare eventuali tensioni. Soli: un incontro inaspettato ed emozionante. Amore e romanticismo sono all’ordine del giorno! Oroscopo 24 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Cercate di capire se gli ostacoli che pensate di dover affrontare in questo momento, siano reali o immaginari. Gli aspetti odierni della Luna in Pesci possono distorcere la vostra prospettiva. Esaminando alcune questioni vorrete essere realistici ma forse varrà la pena chiedere una seconda opinione. Una persona con esperienza potrebbe avere una visione più pratica della vostra. Se siete disposti ad accettare dei consigli e una valida guida, andrete avanti senza problemi. Amore: in coppia, oggi siete spinti a esprimere ciò che provate e a condividere eventuali preoccupazioni. Per andare avanti avvertite il ​​bisogno di chiarire: in questo momento le incertezze vi fanno sentire frustrati. Soli: i pianeti accendono il desiderio ma attenzione a cacciarvi in situazioni complicate.

Oroscopo 24 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Accantonate l’umiltà, mettetevi in gioco! Con gli splendidi passaggi astrali odierni avete la possibilità di brillare in tutto ciò che farete. Probabilmente di recente avete ottenuto un buon risultato di cui siete giustamente orgogliosi e che vi spinge a progredire ancora di più! Se ancora non è accaduto, tenete presente che dedicando attenzione a un progetto o a un obbiettivo che avete a cuore, otterrete i risultati desiderati. La vostra dedizione e l’impegno saranno apprezzati. Amore: in coppia, empatia e i sentimenti oggi sono al top! Questa energia renderà il dialogo con il partner più profondo e sensuale. Soli: nuovi incontri pieni di passione. Non esitate dunque a prendere l’iniziativa! Siate aperti e potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Oroscopo 24 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Con i passaggi odierni vi sentirete meglio rimanendo dietro le quinte. E’ un ottimo atteggiamento soprattutto considerando la lunga lista delle attività e impegni che dovete portare a termine. Sarete infatti più produttivi. In generale, considerate questi transiti come un’opportunità per riflettere sulle vostre scelte, sugli obiettivi, sulle eventuali difficoltà finanziarie, sulle relazioni e chiedervi se potete apportare dei miglioramenti o, ancora meglio, puntare a un rinnovamento! Amore: in coppia, non parlate molto con il partner o i vostri discorsi sono poco chiari? E’ arrivato il momento di reagire, di prendere delle iniziative, di sapere cosa volete veramente. Soli: potreste provare gelosia nei confronti di chi attrae, pensare che sia interessato/a a un altro/a ma potreste sbagliare.

Oroscopo 24 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una bella giornata, nella vita sociale potreste ricevere un invito, oppure potrebbero farvi una proposta di lavoro o, ancora, se la relazione con una persona ha preso una brutta piega, avrete la possibilità di avere un chiarimento e dire senza timore tutto ciò che vi pesa sul cuore. Fate bene, non dovete tenere tutto dentro. Con tre pianeti in Scorpione avete un approccio concreto e potete discutere di questioni importanti, anche nel caso abbiate in corso una trattativa. Amore: in coppia, vi aspettano momenti teneri, pieni di complicità. I vostri desideri saranno esauditi. Ricordate che a volte uno sguardo vale più di mille parole. Soli: giornata promettente potrebbe esserci un incontro che metterà fine alla solitudine. Sempre che non abbiate aspettative troppo alte.

Oroscopo 24 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Entrate in azione per concretizzare un’idea che vi permetterà di far lievitare le entrate e non ve ne pentirete! Guadagnerete il denaro di cui avete bisogno proprio nel momento giusto. Anche se non dovesse trattarsi di un’idea geniale la cosa importante è portarla a termine. Fermezza e sarete felici di aver preso l’iniziativa. Potrebbe persino trasformarsi in qualcosa di più importante a cui non avevate mai pensato ma che vi permetterà di migliorare notevolmente le vostre finanze! Amore: in coppia, è un martedì pieno di sentimenti profondi nei confronti del partner, il dialogo sarà romantico e farete reciproche confidenze. Soli: giornata favorevole alla conquista! Sfruttate il fascino per attirare l’attenzione. Non dovete temere il giudizio degli altri, la carta vincente è essere voi stessi!

Oroscopo 24 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Tre pianeti nel vostro segno in buon aspetto con la Luna e Saturno in Pesci, rappresentano un invito ad aprirvi al mondo circostante, anche nel lavoro mettervi al centro della scena, mostrare le vostre capacità. L’aspetto positivo, inoltre, tra Sole e Saturno indica che potreste avvertire una potente spinta a uscire dalla vostra zona di comfort, distinguervi da colleghi e concorrenti e promuovere qualcosa in cui sapete di eccellere. E’ il momento perfetto per progredire! Amore: in coppia, il trio Marte-Mercurio-Sole introduce un’energia seducente e intrigante, utile a ravvivare la relazione. Una sorpresa del partner scalderà il vostro cuore. Soli: siete consapevoli del vostro potere di seduzione? L’amore è a portata di mano, dovete solo partire alla conquista!

Oroscopo 24 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’umore non è al top, siete più vulnerabili e sensibili del solito e alcune cose potrebbero andare in modo diverso da quello desiderato ma è inutile cercare di capire il motivo. Non c’è. Non siete messi alla prova né puniti. Tuttavia se le cose dovessero diventare complicate, sentirvi come sulle montagne russe emotive, per provare un po’ di serenità fate affidamento su amici e familiari: solitamente sono in grado di tirarvi su di morale e a ricordarvi quanto siete speciali. Amore: in coppia, è una giornata è propizia a prendere un impegno, fare una promessa, ad assumere delle responsabilità. Con la dolce metà, la sintonia è praticamente perfetta. Soli: le possibilità di incontrare l’anima gemella sono alte. Non esitate a mostrare il vostro lato appassionato.

Oroscopo 24 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una delle vostre qualità è la capacità di accettare ciò che non potete cambiare nella vostra vita e oggi vi sarà molto utile. Forse stanno accadendo alcune situazioni che sfuggono al vostro controllo e non ha senso provare frustrazione. La soluzione migliore è tenervi occupati con le poche cose che potete controllare come il vostro atteggiamento, la sicurezza e la concentrazione. Se dovete firmare qualcosa d’importante, siate chiari anche sul minimo dettaglio. Amore: in coppia, oggi il posto d’onore spetta alla fantasia! Direte stop alle cose pratiche e noiose della vita e avete intenzione di ri-conquistare il partner, accendere il suo desiderio. Soli: in amore avete alti ideali e non siete disposti ad accontentarvi di una relazione ordinaria, desiderate una storia profonda e appassionata. E’ dunque necessaria un po’ di pazienza!

Oroscopo 24 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un ottimo periodo per stabilire quali obbiettivi volete raggiungere e lavorare sodo per concretizzarli. Sicuramente vi sentite pronti a prendere l’iniziativa e ansiosi di vedere dove ti porterà. Il buon aspetto Sole-Saturno odierno rappresenta un invito a stabilire anche degli obiettivi finanziari e a renderli realizzabili tenendo conto ovviamente dei vostri limiti e a muovervi dunque in modo razionale. Il che vi permetterà di pensare eventualmente a soluzioni alternative. Amore: in coppia, siete più consapevoli delle vostre esigenze e, al contempo, di quelle della dolce metà. E’ possibile che sia necessario cambiare qualcosa ma fatelo con gentilezza e rispetto reciproco. Soli: negli affari di cuore, oggi tutto vi è permesso. Il cuore batte forte quando incontrate chi vi attrae? Ditelo con parole romantiche e sincere!

Oroscopo 24 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dovete credere in voi stessi! Qualunque cosa deciderete di intraprendere impegnatevi a essere i migliori. È tempo di andare oltre i vostri soliti limiti, dai percorsi che avete fatto anche nel recente passato. Anche se chi vi circonda pensa in modo convenzionale, date voce alla creatività, all’immaginazione. State pur certi che impressionerete favorevolmente le persone e nel lavoro ottenere il meritato riconoscimento, nonché rispetto e ammirazione. Amore: in coppia, isolatevi nell’intimità del dolce nido, è una giornata tranquilla e serena, il dialogo profondo. Siate voi stessi, sinceri. Soli: esprimete le emozioni, siate autentici con le persone che incontrerete. È una giornata ideale per mostrare la vostra sensibilità e attirare l’attenzione.