L’oroscopo del 24 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Sole-Venere in Scorpione, sarete ancor più produttivi e guadagnerete, il che sarà esattamente ciò che speravate! In questo momento è più facile stringere degli accordi poiché avete un’idea chiara di ciò che è o meno fattibile. Inoltre, farete fronte alle responsabilità con grande slancio, vi occuperete di questioni lasciate in sospeso e andrete avanti. Amore: in coppia, gustate pienamente questa nuova ondata di amore che provi l’uno per l’altro. Lasciatevi travolgere dalle emozioni. Soli: una persona che inizialmente potrebbe sembrare molto diversa da voi, vi conquisterà. A prevalere sarà la curiosità.

Oroscopo 24 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui potreste ricevere informazioni interessanti, forse anche partecipando a una riunione di gruppo online. Avrete inoltre conversazioni stimolanti, che vi permetteranno di sviluppare nuove idee nella professione. Sarà una giornata molto produttiva: l’importante è che guardiate avanti al futuro e non indietro al passato! Amore: in coppia, la relazione va bene ma voi provate tensioni interiori. Fate attenzione al comportamento geloso e godetevi i bei momenti a due! Soli: gli affari di cuore oggi sono al centro delle vostre preoccupazioni. Se volete conquistare, siate voi stessi e tutto funzionerà.

Oroscopo 24 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni vi rendono ottimisti e mettono in luce la vostra capacità imprenditoriale e creativa. E’ tempo di pensare fuori dagli schemi e scoprire dove vi porta la curiosità. Potete ampliare le diverse aree di interesse, ma cercate di non esagerare. Puntate l’attenzione su qualcosa che davvero vi entusiasma! Amore: in coppia, l’atmosfera è dolce e serena. Fate nuovi progetti pensando al futuro e costruirete su basi solide! Soli: nella vita affettiva c’è un risveglio e siete pronti a lanciarvi nella conquista. Vi ritroverete tra le braccia di una persona speciale!

Oroscopo 24 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Eliminate qualsiasi tipo di distrazione, così da poter riflettere: risolvere una questione complicata vi porterà a una svolta e andrete avanti a tutto gas! Di solito entrate in sintonia con le situazioni ma ci sono dei momenti in cui siete ipersensibili e non avete sufficiente chiarezza. Fate leva sulla razionalità, sulla logica e risolverete alla grande! Amore: in coppia, momenti di gioia in compagnia della dolce metà! Ancora meglio se mostrerete il vostro amore con sincerità ed entusiasmo. Soli: siete particolarmente attraenti, affascinanti! Sarà veramente difficile resistere al vostro magnetismo…

Oroscopo 24 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui avere conversazioni sincere e aperte con i colleghi, anche su argomenti spensierati e non solo di lavoro, soprattutto se desiderate rafforzare i rapporti. Al contempo è il momento di ampliare, anche online, la cerchia dei contatti professionali. Potrebbero arrivare nuove e sorprendenti opportunità da fare vostre. Amore: in coppia, organizzate una cenetta speciale o coccolatevi reciprocamente a lume di candela. Soli: il passato torna e potreste innamorarvi di nuovo di un/a ex. Ma non è escluso che riceverete un invito molto intrigante.

Oroscopo 24 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete bisogno di aiuto riguardo a un obiettivo o un problema nella carriera, alcune persone fidate anche attraverso dei consigli, potrebbero mettervi sulla strada giusta per aumentare le entrate o offrire un’opportunità. Sul fronte denaro se temete di aver speso in modo esagerato, potreste essere preoccupati per le conseguenze: tranquilli, sistemerete tutto! Amore: in coppia, la felicità si conquista con pazienza, facendo delle concessioni e tenendo conto dei desideri e delle aspirazioni del partner. Soli: è probabile che cambierete status! Una persona molto affascinante potrebbe entrare a sorpresa nella vostra vita.

Oroscopo 24 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui avrete voglia di premere l’acceleratore e fare ciò che vi piace di più, ovvero stare in compagnia. Potreste essere voi a organizzare qualcosa, ad esempio un evento o chiamare gli amici per una chiacchierata, una cena o un incontro. Se inoltre siete pronti a collaborare su un’idea è un buon lunedì per parlarne. Amore: in coppia, i pianeti vi offrono la possibilità di concretizzare i progetti. Cambiare casa, avere un figlio o altro vi apriranno nuove prospettive! Soli: siete intenzionati a prendere l’iniziativa e il vostro fascino farà colpo! Potreste conquistare una persona con cui sentite di avere già un forte legame.

Oroscopo 24 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Venere nel vostro segno vi regala buonumore e ottimismo! Se in vista avete un colloquio di lavoro non rimandate: andrà a vostro vantaggio, il contratto sarà a lungo termine e redditizio. Se arriva un’offerta e vi interessa, acchiappatela al volo! Mostrate entusiasmo, ora ne avete parecchio, e sarà vostra. Amore: in coppia, Sole e Venere sono i guardiani del vostro amore, circolano grande passione e romanticismo che scalderanno il cuore di entrambi! Soli: è un meraviglioso periodo per conoscere nuove persone e incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 24 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I metodi abituali vanno tutti bene ma i passaggi odierni rappresentano un invito ad accogliere nuove idee. Per oggi a imprimere una svolta tuttavia sarà l’istinto: fidatevi se vi suggerirà di provare qualcosa di diverso che vi porta fuori dalla vostra zona di comfort. Una volta che vedrete i risultati, vi renderete conto che ne è valsa la pena. Amore: in coppia, la relazione si rafforza. In caso di problemi sarete in grado di analizzare meglio le cause e trovare delle soluzioni. Soli: negli affari di cuore farete un passo indietro rispetto agli appuntamenti o a nuovi incontri. Avvertite il bisogno di sognare a occhi aperti su ciò che vi aspetta.

Oroscopo 24 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Venere in Scorpione vi spinge a socializzare, a contattare amici, colleghi e parenti. Saprete farvi apprezzare per la lealtà e la sincerità! Al contempo altri transiti sono d’aiuto a far progredire un progetto, prendere una decisione così da poter fare passi avanti nella carriera o assumere delle responsabilità. Amore: in coppia, il desiderio è quello di amare con passione! Farete di tutto per sfruttare al meglio la giornata o riaccendere la fiamma. Soli: è un momento meraviglioso per incontrare una nuova persona attraverso gli amici oppure grazie ai social o le app di incontri. L’amore vi aspetta!

Oroscopo 24 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La presenza di Sole e Venere in Scorpione è un ottimo transito se avete un obiettivo professionale da raggiungere o concludere una trattativa d’affari o di lavoro. Ora sarà più facile. Vi sentirete inoltre apprezzati o sarete contenti di vedere che uno dei vostri progetti riceverà un consenso unanime e potrà dunque essere concretizzato. Amore: In coppia, dimenticate le piccole seccature e/o gli impegni quotidiani e trascorrete del tempo con il partner. Date priorità alla relazione! Soli: giornata ricca di colpi di scena! Il vostro sogno di trovare la persona ideale, affettuosa e affidabile, oggi potrebbe diventare realtà!

Oroscopo 24 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non avete voglia di voltarvi indietro, dunque non dovete sentirvi in colpa per aver stabilito – o lo farete ora – dei limiti con persone o situazioni del passato. I passaggi astrali al vostro segno chiedono di mettere il vostro benessere mentale prima di ogni altra cosa. E’ un buon momento per mollare ciò che vi ha appesantito! Vi sentirete liberi. Amore: in coppia, pianificare un viaggio con il partner, vi permetterà di vivere un momento magico in cui imparerete di più su te stessi e l’altro/a, Soli: prendete in considerazione la possibilità di uscire con qualcuno diverso dal solito tipo che vi attrae. Scoprirete che possiede la magia che state cercando.