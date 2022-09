Oroscopo 24 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 24 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 24 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avrete parecchie cose da fare e vi sentirete sotto pressione, non saprete da che parte iniziare. Nel pomeriggio tornerà la chiarezza, il buon aspetto Luna-Marte vi spingerà a trovare soluzioni ingegnose a tutti quei problemi che di recente sono stati motivo di preoccupazione. In serata, cercate di dare la priorità alla salute e al vostro benessere. Amore: in coppia, alcuni obblighi della convivenza potrebbero rendervi tesi. Per ritrovare la serenità sono necessarie alcune concessioni. Soli: potreste dare il via a una storia ma evitate di accelerare. L’altro/a per aprirsi potrebbe aver bisogno di tempo.

Oroscopo 24 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui rischiate di essere troppo critici nei confronti della vostra immagine, sarete insoddisfatti. Penserete che gli altri siano meglio di voi e sarebbe un errore assecondare questo tipo di emozioni. Avete il vostro fascino speciale! Cercate dunque di mostrare il vostro talento e la vostra incantevole personalità: è il momento perfetto! Amore: in coppia, con il partner cercate di uscire e distrarvi. In qualsiasi discussione, inoltre, troverete un terreno d’intesa. Soli: potreste sentirvi pressati dal peso delle responsabilità familiari e/o professionali, avete la sensazione che la vostra vita amorosa stia scivolando via.

Oroscopo 24 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Riguardo a un progetto o a un recente successo, cederete a una persona una parte di elogi che sarebbero solo vostri. Venere in Vergine, vi spinge in effetti a offrire supporto rimanendo dietro le quinte. Ma non è il vostro posto e non potrete rimanere “nascosti” ancora per molto: domani, che lo vogliate o no, vi troverete sotto i riflettori! Amore: in coppia, c’è armonia, chiederete al partner il suo punto di vista sui vostri progetti o per aiutare a fare la scelta giusta. Soli: incontro speciale: con una persona andrete d’accordo, vi capirete al volo! Lo/a conquisterete seguendo l’istinto.

Oroscopo 24 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da un controllo del vostro conto in banca potreste scoprire che è un po’ più basso di quanto pensavate. Sarete delusi ma evitate di sentirvi in colpa! I soldi si possono sempre guadagnare. Rilassatevi, decidete di stringere un po’ la cinghia, eliminare le spese superflue e stabilite un budget. Presto toccherete con mano ottimi risultati. Amore: in coppia, con il partner rischiate di chiedere continue prove d’amore. E se non vi asseconderà vi arrabbierete… Soli: potrebbe riemergere una vecchia relazione probabilmente finita troppo in fretta, senza spiegazioni . Prendete tempo.

Oroscopo 24 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se ultimamente il lavoro vi ha impedito di dedicare del tempo alla famiglia, agli amici dovreste cambiare atteggiamento. Esaminate con obbiettività la situazione e cercate di porre rimedio. Probabilmente scoprirete che rimandando alcuni impegni non accadrà nulla di tragico. Fate quanto vi è possibile e poi pensate alle persone care. Anche loro sono importanti! Amore: in coppia, sarete più attenti al partner e meno concentrati sulle preoccupazioni. La dolce metà ricambierà. Soli: per oggi, non avete intenzione di incontrare l’anima gemella, volete sentirvi liberi, ritrovare l’equilibrio interiore. Uscirete con gli amici.

Oroscopo 24 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio ritorna nel vostro segno e fino al 2 ottobre sarà in moto retrogrado. Con questo transito rischiate di essere molto critici nei confronti di chi vi circonda: un atteggiamento che potrebbe ritorcersi contro di voi, A meno che la critica non sia costruttiva… Prima di parlare, lavoro o vita personale, la cosa migliore è quella di riflettere. Amore: in coppia, cercate di migliorare la comunicazione, mostrate empatia e comprensione nei confronti del partner. Soli: è una giornata favorevole agli incontri. Conquistate e vi lascerete conquistare. Mostrate dunque le vostre emozioni!

Oroscopo 24 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Convincere le persone a mantenere quanto promesso oggi potrebbe essere complicato: alcuni aspetti astrali indicano che saranno distratte. E lo stesso può riguardare voi quando si tratterà di portare a termine la lista delle cose da fare. Stabilite le priorità! Avete le energie giuste per muovervi ma dovrete fare i conti con le distrazioni! Amore: in coppia, occhio alle tentazioni. Prima di andare a guardare altrove, guardate una sola persona: quella che amate davvero. Soli: non insistete con una persona poco affidabile. È il tipo di storia che non porta altro che delusioni. Dìte a voi stessi che troverete di meglio!

Oroscopo 24 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Occhio ai nemici, a chi finge di essere un amico ma non lo è. Con la dissonanza Luna-Marte potrebbero esserci dei conflitti ma evitate di far entrare in azione la codina velenosa del vostro segno e andate oltre! Prendete invece in considerazione l’idea di fare pace con amici sinceri con cui di recente potreste aver avuto dei problemi! Amore: in coppia, prenderete con il partner una decisione importante e ciò vi permetterà di consolidare la relazione. Soli: dopo un recente incontro deludente vi sentite pronti a conquistare! E un incontro sarà speciale.

Oroscopo 24 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Vergine accentua la vostra ambizione, sentite che è tempo di progredire, di mettervi al centro della scena, promuovere voi stessi. Per oggi, visto che il pianeta è in dissonanza con Nettuno, parlate con cautela poiché rischiate di essere fraintesi. Lunedì sarete in grado di far passare il vostro messaggio e farvi notare! Amore: in coppia, qualche cambiamento potrebbe infastidirvi ma rappresenta un’opportunità per rinnovare la relazione! Soli: arrivano nuove conoscenze che regalano serenità o eventualmente a elaborare una storia ormai chiusa.

Oroscopo 24 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se l’atteggiamento di una persona vi infastidisce, sarete comunque spinti a tenere sotto controllo le emozioni e a tacere. Ma così facendo non sarete in grado di trovare una soluzione. Per uscire dal labirinto mentale, la cosa migliore è parlarne con un amico. Probabile abbia un’opinione molto diversa che vi permetterà di vedere una via d’uscita. Amore: in coppia, riuscirete a esprimere i sentimenti attraverso piccoli, semplici gesti ma molto efficaci! Soli: cercate di essere attenti ai piccoli segnali che vi lancia una persona. Probabilmente è timida dunque fate il primo passo!

Oroscopo 24 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Un oggetto potrebbe catturare la vostra attenzione, ne sarete attratti e vorrete acquistarlo. Non importa se vi porterà fuori budget: con la dissonanza Luna-Nettuno sarete spinti a concedervi questo lusso. Tenete presente che in seguito potreste pentirvi di aver speso la somma di denaro. Prima di aprire il portafoglio, fermatevi e riflettete. Amore: in coppia, godetevi le gioie dell’amore, dichiarate i sentimenti, concedetevi un’uscita divertente a due così da distrarvi! Soli: è probabile che oggi cambierete status: una persona che conoscerete oggi farà vibrare il vostro cuore!

Oroscopo 24 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste ricevere un aiuto o un sostegno inaspettato da un amico in grado di dare buoni consigli. Ascoltate ciò che vi dirà ma prima di prendere qualsiasi decisione, aspettate qualche giorno. Gli aspetti odierni creano infatti confusione. Stesso discorso per quanto riguarda un’offerta in cui potreste guadagnare di più. Fate attenzione, non dite immediatamente “sì”. Amore: in coppia, se volete evitare discussioni e mantenere un buon equilibrio, tenete sotto controllo le emozioni. Soli: una persona che vi corteggia mostrerà un lato della personalità inaspettato. Il vostro sguardo cambierà, proverete ammirazione.