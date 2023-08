L’oroscopo del 25 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 25 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui la capacità di concentrarvi non è ai massimi livelli. Che siate o meno rientrati dalle vacanze, comunque vi sentite stanchi al solo pensiero di occuparvi di responsabilità, compiti e impegni di lavoro. Dovete fare attenzione: non trascurate nulla, tenete d’occhio anche i dettagli di tipo pratico. Rischiate di dimenticare qualcosa, scatenare un quiproquo, mancare a un appuntamento. Siete sensibili, reattivi e rischiate di creare delle tensioni nelle relazioni. Amore: in coppia, lo stato d’animo non è allegro ma dovreste fare uno sforzo e mostrare l’amore che provate per il partner. Soli: evitate di rimuginare, andate oltre lo stato d’animo negativo e all’occorrenza ricordate che a sostenervi c’è sempre la presenza degli amici.

Oroscopo 25 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste avere la voglia di stare per conto vostro così da rigenerare le energie. Per oggi e domani, dunque, se potete cercate di rimandare eventuali conversazioni importanti. E’ fondamentale trovare un aspetto piacevole nel vostro lavoro. Di qualsiasi cosa possa trattarsi, è importante trovare qualcosa che vi faccia sentire positivi mentre svolgete i compiti: tutto vi sembrerà più gestibile. E d’altra parte uno stato d’animo positivo spinge a essere più produttivi. Amore: in coppia, desiderio di chiarire una situazione: non aggredite, non tirate fuori gli artigli. Non ce n’è bisogno visto che il partner sarà disponibile al dialogo. Soli: se recentemente avete fatto un incontro che ha scatenato forti emozioni, vorrete parlarne con un amico. Ma perché non farlo direttamente con il/la diretto interessato/a?

Oroscopo 25 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ la giornata ideale per incontrare gli amici di persona oppure entrare in contatto sui social media. Al contempo, potreste concentrare l’attenzione sul vostro percorso lavorativo. Tenete presente che mentre puntate a migliorare, a fare passi avanti nella carriera, dietro di voi ci sono gli amici, i familiari, che vi seguono e vi supportano in ogni fase. Quando il gioco si fa duro o volete condividere un bel risultato, loro saranno presenti pronti a sostenervi o a felicitarsi! Nessuno vi protegge come queste persone che vi vogliono sinceramente bene. Amore: in coppia, cercate di mantenere la calma. Nel giro di qualche giorno ritroverete l’equilibrio. Soli: in questo momento potreste innamorarvi del primo/a che vi lancia uno sguardo languido. Va bene ma dovete essere consapevoli che sarà una storia passeggera.

Oroscopo 25 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avrete le energie giuste per entrare in azione! Potreste sentirvi pronti a prendere l’iniziativa, soprattutto se prenderete in considerazione le esperienze e le competenze. La voglia di andare avanti c’è tutta ma prima di agire, valutate con attenzione. E’ il vostro momento di crescita e dovete sfruttarlo al meglio! In serata potrebbe scatenare dei battibecchi in famiglia. Amore: in coppia, siete irritabili nonché ostinati e, seppure involontariamente, rischiate di offendere il partner. Soli: tenete sotto controllo l’ipersensibilità, in particolare se le recenti esperienze sentimentali sono state negative. Pensate al futuro e non buttatevi giù!

Oroscopo 25 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro segno non va d’accordo con la routine: potete movimentare piacevolmente la giornata. Sarà facile stabilire delle alleanze o fare progetti futuri. L’unica accortezza è sul fronte denaro. Se avete intenzione di acquistare un oggetto che ai vostri occhi sembra perfetto, vi entusiasma e non vedete l’ora di farlo vostro, esaminate a fondo: potrebbe infatti nascondere dei difetti e scoprirli in seguito. In ogni caso, se farete le spesa, per ogni evenienza tenete da parte ricevute e scontrini. Amore: in coppia, buona intesa con il partner, l’amore oggi ha la priorità! Avete una visione positiva del vostro futuro a due. Soli: sfruttate le gioie della vita da single, non volete complicazioni e fate bene. I pianeti favoriscono le avventure, i flirt senza impegno.

Oroscopo 25 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Oggi potrebbe essere difficile negoziare un accordo. Cercate di dire chiaramente ciò che desiderate ottenere, esaminate con attenzione i dettagli – evitando comunque di essere eccessivamente pignoli – e fate in modo che nessuno possa influenzare il vostro giudizio. Potrebbe esserci un po’ di stress sul fronte delle finanze. Amore: in coppia, nella relazione non sarà di casa la noia, dedicherete tempo e attenzioni al partner. Desiderio al top! Soli: In programma c’è uno splendido incontro, l’attrazione sarà immediata! Basterà uno sguardo ed entrambi vi ritroverete innamorati.

Oroscopo 25 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per oggi, prima di dire la cosa sbagliata fate un passo indietro. Riguardo alle relazioni e agli impegni di lavoro, potreste essere parecchio agitati. Potreste essere stressati per il carico di lavoro o perché vorreste dire delle cose ma non potete. Prima di andare avanti in qualsiasi conversazione con il boss, un collega o un cliente, fate un respiro profondo. Evitate inoltre, per quanto vi è possibile, di dire “sì” impulsivamente nel caso vi chiedano di assumere altri obblighi. Amore: in coppia, vi siete svegliati di malumore ma non è un buon motivo per farla pagare al partner. Come? Dicendo no a qualsiasi cosa proponga! Soli: di una persona oggi vedrete un po’ troppo presto i difetti e non vorrete approfondire la conoscenza. E’ un errore: siate più pazienti e tolleranti, potreste avere belle sorprese.

Oroscopo 25 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete più veloci della luce e nel lavoro avete voglia di agire. Potreste, ad esempio, voler cogliere al volo qualsiasi opportunità che vi faccia entrare in azione, dire sì a ulteriori compiti senza tener conto che le energie non sono inesauribili. Utilizzatele in modo efficiente. Siete al massimo della produttività, dunque concentratevi su quelle attività che richiedono la vostra attenzione. E, infine, se avete bisogno di una mano, non c’è nulla di male nel chiedere un supporto ai colleghi. Amore: in coppia, i passaggi odierni potrebbero spingere a prendere delle decisioni radicali e avete il sostegno del partner. Soli: per oggi, l’amore non è una priorità. Nel caso avete un appuntamento deciderete di rimandarlo.

Oroscopo 25 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Pronti a ricevere le luci della ribalta? Oggi siete inarrestabili! Nel lavoro, potreste ritrovarvi al centro della scena per la capacità di trovare soluzioni creative a qualsiasi problema. Determinazione, voglia di entrare in azione vi faranno ottenere ottimi risultati. E’ probabile che boss e colleghi vi facciano dei complimenti per come svolgete compiti e responsabilità. E i superiori ne terranno conto, non temete: non si tratterà solo di gratificazioni verbali. Amore: in coppia, riguardo una questione il partner potrebbe pensarla in modo diverso dal vostro. Per fortuna saprete come appianare la situazione senza dover discutere. Soli: affascinanti, attraenti, un nuovo incontro potrebbe regalarvi la felicità che aspettate da tempo.

Oroscopo 25 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un buon momento per appianare con delicatezza – senza aggressività – una difficoltà familiare. Prendete l’iniziativa e parlate della questione, facendo in modo che le persone care esprimano la loro opinione. Anche se inizialmente potrebbe essere imbarazzante, in seguito diventerà più facile. Se è dovuto a qualcosa che vi ha ferito, prendete in considerazione l’idea di lasciarlo alle spalle così da ristabilire l’armonia e ritrovare un buon equilibrio emotivo. Amore: in coppia, rifletterete sul modo migliore per rafforzare la relazione e sarete disposti anche a concedere al partner qualche piccolo capriccio. Soli: se c’è stato un incontro, parlerete molto con la persona così da conoscerla meglio. Ma presto avrete voglia entrambi di un appuntamento…

Oroscopo 25 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Rischiate di concentrare l’attenzione solo e unicamente su situazione che sembra sfuggirvi di mano. Risultato? Potreste perdere qualche altra buona occasione… Non trascurate inoltre, doveri di tipo familiare, doveri finanziari di tipo amministrativo: è seccante, frustrante quanto volete essere costantemente costretti a rendere conto agli altri ma ciò vi permetterà comunque di essere tranquilli. Prima di parlare pensateci due volte. Dite la vostra quando sarete meno aggressivi o meno arrabbiati. Amore: in coppia, ragione e sentimento oggi vanno a braccetto, il che vi permetterà di pensare a qualche progetto concreto che rafforzerà la vostra complicità. Soli: gli incontri in generale sono molto interessanti. Una persona che vi attrae da un po’ di tempo oggi potrebbe finalmente fare il primo passo.

Oroscopo 25 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il denaro potrebbe rappresentare una preoccupazione. Farete dunque bene a concentrarvi sullo stato attuale delle vostre finanze, ovvero riesaminare le entrate e riequilibrare il budget. Al contempo, è la giornata ideale per cercare accordi commerciali più soddisfacenti sul profilo finanziario, scovare nuove strade lavorative che vi permettano di guadagnare di più. Infine, è importante evitare che i bisogni di chi vi circonda catturino la vostra attenzione al punto che i vostri passano in secondo piano. Amore: in coppia, piccole critiche del partner non vi faranno piacere ma anziché replicare fingerete indifferenza. Probabilmente è l’atteggiamento migliore. Soli: sognate una relazione ma al contempo non volete complicazioni amorose. Potreste ripensare con un po’ di nostalgia a una storia del passato.