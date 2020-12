Oroscopo di Natale 2020: previsioni segno per segno, l’Oroscopo di Natale venerdì 25 dicembre 2020

Oroscopo di Natale, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (felici con le persone care) e Scorpione (rafforzare i legami).

Oroscopo di Natale, gli astri dicono al Cancro che sarà felice in compagnia delle persone a cui vuole bene e allo Scorpione che le persone care hanno bisogno di sentirvi vicini.

Oroscopo Natale 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): felici con le persone care

Oroscopo Cancro umore

E’ un Natale in cui avete la possibilità di rafforzare i legami con amici e familiari. Fatelo, perché hanno bisogno di sentirvi vicini. E sarà facile visto che sarete a vostro agio e la loro compagnia non vi stresserà. Sfoderate buonumore e gli altri faranno altrettanto.

E se doveste avere qualche preoccupazione, l’oroscopo annuncia che sviluppando pazienza e fiducia le cose di sistemeranno da sole. Concedetevi dunque un po’ di relax, state in buona compagnia (evitando di avere aspettative eccessivamente rigide).

Oroscopo Cancro: come va l’amore?

In coppia: giornata piena di passione, ideale per sedurre nuovamente il partner. Condividete la gioia di amare!

Soli: prendete cura del look, della vostra immagine e poi andate a caccia di una nuova … preda.

Oroscopo di Natale 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): rafforzare i legami con le persone care

Oroscopo Scorpione umore

Oroscopo Scorpione amore

Oroscopo di Natale 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: credere in voi stessi

Oroscopo Pesci umore

Trascorrerete una bella giornata di Natale, vi ricorda che dovete credere non a Babbo Natale ma ai vostri sogni, in voi stessi e in chi vi circonda. Potete farlo solo voi! L’oroscopo annuncia che il bisogno di entrare in contatto con le persone care è forte e avrete piacere di trascorrere del tempo in loro compagnia.

Comunicate e incoraggiate chi vi circonda a farlo perché ve ne saranno grati. Qualsiasi incontro sarà piacevole e custodirete bei ricordi di questa giornata speciale.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: distendete l’atmosfera, cercate un compromesso. Oggi dovete evitare i conflitti.

Soli: una persona farà di tutto per attirare la vostra attenzione. Aprite gli occhi, l’aria profuma d’amore.

