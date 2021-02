Oroscopo 25 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 25 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di giovedì 25 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (la vita migliora) e Scorpione (in incontro brilla di promesse).

Oroscopo 25 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): Venere migliora la vostra vita

Oroscopo Cancro 25 febbraio: umore

Venere entra in Pesci, fino al 21 marzo migliorerà la vostra vita in modo sottile ma magico. Il transito vi spinge ad accentuare le vostre qualità affinché tutti le notino e le apprezzino, stimola inoltre il desiderio di varietà, di cose diverse nella vostra vita, vi sentire avventurosi, pronti a scoprire nuove esperienze o approfondire nuovi argomenti.

Ma non solo, un progetto creativo potrebbe finalmente rappresentare quella crescita a cui state puntando. E’ tempo di andare fino in fondo.

Oroscopo Cancro 25 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: la fiducia reciproca vi metterà in grado di vivere i sentimenti e condividerli pienamente.

Soli: negli affari di cuore la fantasia regnerà sovrana, dunque potreste girare un film nella vostra mente. Tuttavia sarà d’aiuto ad affrontare la solitudine.

Oroscopo 25 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un incontro brilla di promesse

Oroscopo Scorpione 25 febbraio: umore

Venere sosterà in Pesci fino al 21 marzo e le sue vibrazioni saranno un dono. Dall’inizio dell’anno state vivendo momenti difficili, ma ora potrete godere delle cose belle e buone della vita. Potrebbe esserci un cambiamento nel lavoro e forse anche grazie alla vostra creatività.

Potreste sviluppare qualcosa di innovativo e inedito. E’ un periodo, più in generale, in cui vi sentirete in sintonia con chi vi circonda, in cui tutto sembrerà riuscire, in particolare se lavorate nel settore artistico.

Oroscopo Scorpione 25 febbraio: amore

In coppia: prendere del tempo con il partner per fare qualcosa di speciale, aggiungerà brio alla relazione.

Soli: Venere fa arrivare un incontro che brilla di promesse. Se con la persona condividerete un interesse o avete altre cose in comune, la storia decollerà velocemente.

Oroscopo 25 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): grande fascino, splendide energie

Oroscopo Pesci 25 febbraio: umore

Venere sosta nel vostro segno, fino al 21 marzo: vi spinge a impegnarvi in ciò che sapete fare meglio: ovvero sostenere amici, familiari e chiunque abbia bisogno di un po’ di solidarietà o di una spalla su cui piangere.

Il pianeta rosa vi regala un grande fascino, sprigionate calore, grande energia, siete attraenti e avrete voglia di rinnovare il look, cambiare stile, sentirvi come nuovi! Utilizzate le splendide vibrazioni del pianeta anche per portare avanti i nuovi obbiettivi.

Oroscopo Pesci 25 febbraio: amore

In coppia: avrete un solo desiderio: rimanere tra le braccia del partner per vivere momenti dolci teneri.

Soli: con Venere in Pesci, potete conquistare chi volete. Se avete in mente una persona in particolare si innamorerà perdutamente.

