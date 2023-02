L’oroscopo del 25 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali attuali vi spingono a provare qualcosa che vi faccia uscire dalla vostra zona di comfort. Riguardo a questioni di lavoro e denaro, potreste correre dei rischi che solitamente considerate poco saggi. Ma è pur vero che è a volta necessario per fare progressi. Attenzione tuttavia alle spese, cercate di andarci piano. Amore: in coppia, moltiplicare le attività con il partner rende più vivace la comunicazione. Al contempo affrontate qualsiasi eventuale prova tenendovi per mano. Soli: gli incontri sono favoriti e a far battere forte il vostro cuore oggi sarà una persona originale e dinamica.

Oroscopo 25 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Urano nel vostro segno aspettatevi l’inaspettato! Sarete una sorta di calamita per tutto ciò che è un po’ bizzarro. Pur avendo un effetto stimolante su familiari e amici, a un certo punto della giornata deciderete di stabilire dei limiti e darete priorità alle vostre esigenze. Ritaglierete del tempo solo per voi! Amore: in coppia, molto protettivi o possessivi a causa della gelosia, occhi rischiate di soffocare il partner. Più leggerezza! Soli: potrebbe esserci un incontro ma non dovete puntare solo sull’eros. Catturate l’attenzione della persona parlando dei vostri interessi.

Oroscopo 25 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui potreste cambiare idea di frequente dunque, per evitare di pentirvi è meglio non impegnarvi. E’ un sabato imprevedibile, potrebbe accadere di tutto e ciò spingervi a modificare il programma. Al contempo non è escluso che un’idea o un’informazione vi faccia imboccare una direzione completamente nuova. Amore: in coppia, farete tutto il possibile per sfuggire alla routine, agli obblighi del quotidiano: fatto che dovrebbe piacere al al partner! Soli: sarete tentati da un’avventura esclusivamente sessuale. E non c’è nulla di male a concedervi puro piacere.

Oroscopo 25 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se dovesse spuntare improvvisamente un’offerta promettente , non dovete rifiutare ma valutarla con attenzione, Anche se arriva tramite un amico di un collega, è sicuramente da prendere in considerazione. Probabilmente l’altro pensa che siate un ottimo candidato per un lavoro dunque, bando ai dubbi. Avete più talento di quanto pensiate! Amore: in coppia, preparerete un fine settimana a sorpresa, avete l’intenzione di sorprendere il partner e mostrare il vostro amore. Il desiderio è al top! Soli: pensate di essere ragionevoli ma un colpo di fulmine potrebbe scuotere i vostri principi. L’attrazione sarà fugace ma comunque non saprete resistere.

Oroscopo 25 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potrebbe essere necessario, con una certa urgenza, apportare delle modifiche al vostro lavoro o agli affari. Se avete rimandato oggi capirete che forse avete commesso un errore ed è arrivato il momento di risolvere. In programma potrebbe esserci una conversazione delicata: mettete le carte in tavola e chiarite una volta per tutte. Amore:in coppia, se doveste scoprire che il partner vi ha detto una piccola bugia evitate di chiudervi e lasciate che spieghi le sue ragioni. Anche se non è detto che funzionerà… Soli: rimandate le uscite e gli inviti, avete bisogno di rilassarvi senza per questo sentirvi in colpa.

Oroscopo 25 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste essere insoddisfatti di come attualmente è organizzata la vostra vita personale o di lavoro ma al contempo vi è difficile capire da che punto iniziare per risolvere la situazione. La cosa migliore è evitare di parlarne con chi vi circonda poiché non fareste altro che ingarbugliare le idee. Riflettete per conto vostro. Amore: in coppia, l’atmosfera non è all’insegna di baci teneri e paroline dolci. Oggi guardate di traverso il partner, provate un misto di delusione e incomprensione. Soli: non è giornata di incontri ma sia chiaro, a volerlo siete voi. Siete allergici a qualsiasi tipo di relazione sentimentale.

Oroscopo 25 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro riguardo alle finanze potreste prendere una decisione avventata. Il vostro segno prima di fare qualcosa di radicale, di solito valuta con attenzione i pro e i contro. Ma oggi il transito rappresenta la spinta per correre un rischio nelle questioni di denaro. Fate attenzione, chiedete consiglio a un esperto. Amore: in coppia, il dialogo è al top, con il partner parlate soprattutto di questioni importanti. Il legame si rafforza, è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: potreste dare il via a una storia appassionata con una persona che conoscete da tempo.

Oroscopo 25 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le conversazioni personali o di lavoro oggi potrebbero essere un po’ complicate. Chi vi circonda potrebbe avere difficoltà a esprimersi chiaramente ma prima di saltare alle conclusioni e pensare che gli altri siano poco affidabili, fate un sforzo in più per capire le loro motivazioni. Evitate di creare problemi inutili! Amore: in coppia, il partner ha un atteggiamento che non accettate e che vi fa innervosire. Calma, la situazione migliorerà nel corso della giornata. Soli: se con una persona che vi corteggia avete sbagliato, la cosa migliore è ammetterlo. Per chi è innamorato niente è più toccante della sincerità.

Oroscopo 25 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Tutto sarà tranne che un sabato pigro: la congiunzione Luna-Urano in Toro indica che, lavoro o vita personale, la lista di cose da fare sarà abbastanza lunga. Nel corso della giornata, fate inoltre attenzione a ciò che direte ed evitate di dare consigli non richiesti. Potrebbero essere erroneamente interpretati come critiche velate. Amore: in coppia, in serata cercate di organizzare un’uscita con gli amici o, se preferite, una cenetta romantica a lume di candela. In entrambi i casi, vi rilasserete. Soli: riceverete chiari segnali di attenzione da una persona che vi attrae. Tra voi si crea una bellissima intesa. Oggi passerete la maggior parte del tempo a scambiare sms.

Oroscopo 25 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro, nel lavoro è tempo di uscire dalla vostra zona di comfort. Solitamente portate avanti idee e progetti seguendo le solite modalità ma a un certo punto può diventare noioso, soprattutto se volete provare qualcosa di nuovo. Tra oggi e domani in famiglia, fate attenzione ai malintesi. Amore: in coppia, eros al top e oggi introdurrete un pizzico di originalità… Il partner vi aprirà la porta del suo cuore, parlerete di progetti a due. Soli: approfittate delle opportunità che la vita vi offre. Anche se si tratterà di avventure di breve durata, saranno divertenti.

Oroscopo 25 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato in cui l’umore sarà altalenante per cui tenete sotto controllo le emozioni. Se iniziate a comportarvi in modo un po’ scostante o aggressivo con amici e familiari la cosa migliore è ritagliare del tempo e stare per conto vostro, dedicarvi a un hobby o praticare esercizio fisico, così da rilassarvi e ritrovare la calma. Amore: in coppia, se pensate di aver trascurato la dolce metà, perché non cogliere l’occasione per cambiare atteggiamento? Una bella serata e un dono renderanno l’atmosfera più serena, saranno d’aiuto a ristabilire un dialogo più intenso. Soli: a forza di flirtare a destra e a sinistra, è molto probabile che vi innamorerete! Anche se parlate di indipendenza, siete innamorati e desiderate impegnarvi seriamente.

Oroscopo 25 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Urano in Toro indica che una persona potrebbe dire qualcosa di spiacevole, nonostante il vostro impegno per mantenere la relazione amichevole e positiva. Eppure, a fronte della sorpresa potreste scoprire che se non altro ciò avrà l’effetto di far emergere la verità. Il che è una buona cosa. Amore: in coppia, bei momenti di felicità, siete motivati a realizzare dei progetti a due, ad esempio l’acquisto di una casa, Soli: in caso di incontro, giocate la carta del mistero, prima di rivelare il vostro interesse prendete il tempo necessario per conoscere bene la persona.