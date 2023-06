L’oroscopo del 25 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni la giornata potrebbe non iniziare nel modo migliore: circola confusione, potreste provare delusione ed esserci problemi di comunicazione. Oggi nulla è esattamente come sembra, eppure potreste dare la vostra attenzione a idee e progetti che all’apparenza mostrano grandi promesse anche se in realtà non è così. Amore: in coppia, evitate che l’emotività prenda il sopravvento e vi spinga ad agire o reagire non tenendo conto dei vostri bisogni. Fatevi valere più spesso. Soli: prima di tentare di rafforzare un flirt, verificate che la persona sia quella giusta per voi.

Oroscopo 25 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere molto tentati di lanciarvi in una spesa ma probabilmente non è la giornata giusta. Con la dissonanza Mercurio-Nettuno al contrario del solito siete poco razionali e potreste pensare che l’oggetto in questione è quello ideale. Aspettate qualche giorno e vi renderete conto che dopotutto non ne avete veramente bisogno. Amore: in coppia, calma, serenità, amore e pace interiore avvolgono la relazione come un rassicurante mantello. Cosa chiedere di più? Soli: battere il ferro quando è caldo. La situazione è matura per approfondire la conoscenza con una persona che fa battere il vostro cuore.

Oroscopo 25 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste mettere in discussione l’intero percorso professionale ma oggi la cosa migliore è non reagire in modo eccessivo. La dissonanza Mercurio-Nettuno dura un solo giorno e domani potreste avere una visione completamente diversa della questione. Avrete le idee chiare e saprete come muovervi per ottenere il successo. Amore: in coppia, se avete discusso ed entrambi tenete il broncio non siete pronti per una riconciliazione. Trovate invece un modo per rompere il ghiaccio. Ad esempio con qualche battuta! L’umorismo è un ottimo modo per avvicinare due persone che si amano. Soli: sono probabili incontri interessanti ma non quelli che avete in mente. Sarete i primi a rimanere sorpresi.

Oroscopo 25 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ domenica, dunque cercate di rilassarvi ed evitate di rispondere a qualsiasi telefonata, mail o sms. Certo, alcune questioni devono essere affrontate velocemente ma se un amico vi scrive il solito messaggio così da poter piangere sulla vostra spalla e lamentarsi come sempre può aspettare anche fino a domani! Amore: in coppia, i pianeti scatenano problemi e squilibrio nella relazione. State affrontando le reciproche responsabilità e vi sentite destabilizzati. Soli: il desiderio di trovare l’amore è molto presente e pur avendo delle incertezze siete pronti a rivedere le vostre aspettative. Voltate le spalle a storie traballanti.

Oroscopo 25 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Un’opportunità per investire del denaro può sembrare molto allettante ma in seguito rivelarsi un pessimo investimento. Anche se a consigliarvi è un caro amico, prendete ciò che dice con le pinze. Esaminate la situazione attentamente, fin nei minimi dettagli e assicuratevi di sapere precisamente in cosa vi state avventurando. Amore: in coppia, le conversazioni saranno costruttive, farete inoltre di tutto per sentirvi amati e userete il vostro fascino per raggiungere questo obiettivo. Soli: non è detto che oggi avrete l’incontro con il grande amore ma siete sicuramente meno pessimisti. Il che vi rende più intraprendenti.

Oroscopo 25 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune persone potrebbero commentare che quello che state facendo è sbagliato ma ciò rendervi più determinato a dimostrare che avete ragione. Anche se avete voglia di lanciarvi in un’idea in cui credete, la fretta è una cattiva consigliera, per cui procedete con calma e per oggi non prendete nessuna decisione. Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei problemi, la giornata è favorevole per trovare delle soluzioni. Il dialogo è il segreto per capire meglio la situazione. Soli: negli affari di cuore, l’insicurezza oggi è la vostra peggior nemica! In caso di incontro o di un appuntamento vi ponete troppe domande e addio al romanticismo.

Oroscopo 25 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se amici o familiari oggi dovessero discutere, evitate di intervenire o di farvi coinvolgere e lasciate che se la sbroglino da soli. La cosa migliore, questa domenica, è stare un po’ per conto vostro, sognare a occhi aperti nel vostro mondo e fare leva sul lato più leggero della vita. A tutto il resto ci penserete domani. Amore: in coppia, Nettuno vi rende romantici mentre Mercurio vi fa desiderare più libertà. Nella relazione circola confusione e per oggi va così. Meglio tacere per evitare ulteriore caos. Soli: se volete dire addio alla solitudine, dovete essere meno esigenti ed essere più ragionevoli.

Oroscopo 25 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro lato intuitivo va a braccetto con il lato razionale ed è una giornata in cui dovete ascoltare le vostre emozioni, riguardo alle persone e alle situazioni adottate un approccio sensibile. Trascorrere del tempo con amici e familiari, rafforzare le relazioni oggi farà bene prima di tutto a voi. Se attualmente avete dei problemi, andrete oltre! Amore: in coppia, finalmente riuscirete a concretizzare i vostri progetti e questa buona notizia accenderà il vostro entusiasmo. Il partner si sentirà rassicurato dalla piega che stanno prendendo gli eventi. Soli: oggi mettete da parte i dubbi e se una persona vi attrae farete il primo passo. Avete capito che dovete approfittare di ogni buona opportunità.

Oroscopo 25 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

A un amico o a un familiare, anche se potreste pensare di spiegare chiaramente qualcosa in seguito scoprirete che le vostre parole sono state fraintese. Per oggi, dunque, rilassatevi e non preoccupatevi delle conseguenze. La prossima settimana con i passaggi astrali più favorevoli potrete riprovare a parlare e a chiarire. Amore: in coppia, potrebbero venire alla luce alcuni problemi latenti. Sarà la classica goccia che fa traboccare il vaso. Comunque era necessario. Soli: vi troverete di fronte a una situazione ambigua che vi destabilizzerà. Non reagite in modo impulsivo. Prendete del tempo per riflettere.

Oroscopo 25 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui le cose potrebbero andare diversamente da come vi aspettavate. Circola confusione, alcune persone potrebbero sbagliare orario o giorno dell’incontro. Siate elastici e accettate che non tutto andrà secondo i piani stabiliti. In questo modo avete la possibilità di rilassarvi e sfruttare al meglio la domenica. Amore: in coppia, avete la possibilità di gettare le basi per il benessere futuro, la sicurezza materiale grazie al reciproco e forte amore! Soli: grazie alla semplicità, all’intelligenza e al buon senso riuscirete a conquistare chi vi attrae. Non sarete campioni di romanticismo ma siete sicuramente molto convincenti.

Oroscopo 25 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste desiderare di vivere un’esperienza e non penserete al prezzo, soprattutto se accenderà il vostro entusiasmo. Il che vi farà bene ma se si tratta di acquistare un oggetto prima di mettere mano al portafoglio controllate il costo e se potete eventualmente restituirlo. Domani potreste svegliarvi e capire di aver commesso un errore. Amore: in coppia, romantici e molto intraprendenti sul fronte eros. Il partner non potrà certo rimproverarvi di trascurarlo/a… Soli: siete determinati a conquistare, molto intraprendenti. Il che promette splendide conversazioni o un altrettanto splendido incontro.

Oroscopo 25 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ascoltate i segnali che invia il vostro corpo: se ad esempio vi tagliate o cadete per distrazione, potrebbe essere il momento di rallentare il ritmo. Niente di grave, ma semplici piccoli avvisi vi fanno capire che non siete Super Man o Wonder Wonder: le vostre energie non sono infinite, dunque, cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, dopo aver riflettuto, trovate delle soluzioni. Il partner aderirà alle vostre proposte. La relazione migliora di giorno in giorno. C’è solo qualche sforzo in più da fare perché tutto sia al top! Soli: avrete un incontro esaltante che vi scombussolerà. Non avrete intenzione di perdere questa persona. Proverete il tutto per tutto e riuscirete a conquistarla.