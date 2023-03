L’oroscopo del 25 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte in Cancro, nelle prossime sei settimane potrebbe spingervi ad apportare dei cambiamenti in casa così da creare un’atmosfera più confortevole. Al contempo sarete più sensibili e permalosi per cui cercate di tenere sotto controllo le reazioni in particolare con i familiari. Ritagliate del tempo in più per migliorare le relazioni con le persone care. Amore: in coppia, è un momento favorevole ai progetti a lungo termine, potreste investire nell’acquisto di una casa. Soli: siete indipendente ma oggi potreste innamorarvi e rinunciare alle piccole abitudini da single. A quanto pare siete pronti per il cambiamento.

Oroscopo 25 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 20 maggio, Marte sosterà in Cancro: nuovi interessi, nuovi contatti saranno molto significativi. Se avete intenzione di promuovere un’idea è il momento di parlarne poiché troverete chi sarà disposto a dare una mano. In generale con gli amici e le persone care vi imporrete delicatamente ma con fermezza e nessuno potrà farvi cambiare idea. Amore: in coppia, qualche esitazione rischia di rovinare la bella armonia con il partner. Cercate di essere positivi, apprezzate la vostra bella complicità. Soli: la tendenza odierna è quella di idealizzare le persone. Se l’immaginazione detta il vostro comportamento amoroso, fate attenzione alle illusioni.

Oroscopo 25 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte esce dal vostro segno e fino al 20 maggio sosterà in Cancro nel vostro settore delle finanze. Avrete la spinta giusta per guadagnare di più. Potreste, ad esempio, dare il via a un secondo lavoro. Se la sicurezza finanziaria è un problema, la vostra determinazione sarà la carta vincente per risolvere la situazione. Amore: in coppia, avete le carte in regola per trasformare la relazione in un fuoco d’artificio, lasciatevi dunque travolgere dalla magia dei sentimenti. Soli: siete corteggiati, desiderati da parecchie persone ma soltanto una attirerà la vostra attenzione. Il vostro cuore batterà forte, sarà attrazione reciproca.

Oroscopo 25 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte entra nel vostro segno, dove sosterà fino al 20 maggio. Avrete belle energie e sarete pronti a ottenere la riuscita nonché a riprendere in mano idee e progetti che avevate chiuso in un cassetto. Avrete la ferma intenzione di raggiungere a tutti i costi i vostri obbiettivi! In ogni caso, fate attenzione all’impulsività e all’aggressività. Amore: in coppia, la situazione tra di voi non è mai stata così positiva. Oggi siete in modalità fusione. La felicità è a portata di mano. Soli: inviti a pioggia, tanti complimenti! Accettate di uscire a cena con gli amici: è nella vostra cerchia che potrebbe nascondersi l’anima gemella.

Oroscopo 25 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Marte in Cancro fino al 20 maggio sosta alle spalle del vostro segno: avvertirete la forte necessità di ricaricare le batterie e rilassarvi, avrete bisogno di tempo per prendere delle decisioni. E’ un momento in cui riflettere ed eliminare contatti, atteggiamenti e obiettivi limitanti o complicati che hanno bloccato la vostra vita. Amore: in coppia, conversazioni romantiche, con il partner parlate la stessa lingua. E’il momento perfetto per fare il punto sulla relazione, esprimere le vostre emozioni. Tra di voi non ci sono argomenti tabù. Soli: gli incontri non mancano e avete intenzione di porre fine definitivamente alla solitudine. Buone notizie: vincerete la partita!

Oroscopo 25 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Marte in Cancro, fino al 20 maggio, il desiderio di concretizzare un progetto di lavoro o personale sarà molto forte. Il che è positivo poiché significa che siete sulla strada giusta e dovete solo dare il via. Se avrete bisogno di un aiuto lo troverete! La vita sociale sarà piacevolmente movimentata e sarete spinti a stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, vi capite al volo, con un solo sguardo riuscite a percepire i desideri reciproci, c’è dolcezza, sensualità, complicità. Cosa chiedere di più? Soli: una persona vi colpirà in modo particolare e improvvisamente butterete nel cassonetto la timidezza e oserete, farete il primo passo.

Oroscopo 25 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte in Cancro, fino al 20 maggio, accentua le vostre ambizioni, sarete motivati a fare passi avanti nella carriera. Vorrete che gli altri riconoscano i vostri risultati e sarete pronti a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Il pianeta rosso, al contempo, vi rende un po’ polemici per cui fate attenzione a scatenare dei conflitti. Amore: in coppia, siete impazienti, nervosi e rischiate di scatenare un conflitto che si concluderà con il partner che sbatte la porta! Soli: con una persona che vi attrae, procedete con calma. L’altro/a potrebbe avere bisogno di tempo. Ma non dovete gettare la spugna solo perché non segue il vostro ritmo.

Oroscopo 25 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte in Cancro per il vostro segno è un transito eccellente, vi rende molto dinamici e qualsiasi cosa intraprenderete avrete al vostro fianco madama Fortuna e tutto andrà nel migliore dei modi! Sarete inoltre inclini ad accettare nuove opportunità di lavoro che puntualmente arriveranno o ad ampliare i vostri orizzonti professionali. Amore: in coppia, la routine della vita a due vi piace, le abitudini vi rassicurano. L’amore risplende, la giornata è romantica. Soli: voglia di testare il vostro potere di seduzione e vi metterete in gioco. Potreste avere uno splendido incontro su una app di appuntamenti.

Oroscopo 25 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Marte in Cancro fino al 20 maggio sosta nel vostro settore della trasformazione: sarete pronti ad affrontare le emozioni che avete volutamente ignorato e fare qualcosa. Durante questo transito possono verificarsi conflitti con un partner sulle finanze o altri argomenti delicati, ma ciò rappresentare l’opportunità di chiarire la situazione. Amore: in coppia, è un momento favorevole per mettere su famiglia o avere un altro bebè. La dolce metà è sulla stessa lunghezza d’onda. Tra di voi regna l’armonia. Soli: con una persona di lavoro, è scattata un’attrazione? Vi sarà difficile porvi dei limiti. Che farete? Forse cederete alla tentazione…

Oroscopo 25 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 20 maggio, Marte in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Il transito potrebbe far emergere i problemi, i fastidi, le situazioni che non vanno e che dovrete necessariamente sistemare. Anche se, aggiungiamo, potrebbe essere difficile trovare un terreno d’intesa o un accordo. Amore: in coppia, cercate di mantenere la calma, non dovete rovinare l’inizio del fine settimana. Con la comprensione sistemerete tutto! Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, per oggi cercate di pensare ad altro. Domani andrà meglio.

Oroscopo 25 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Cancro, fino al 20 maggio, sosta nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro: è un buon momento per trovare la motivazione e lavorare sodo su progetti che avete chiuso in un cassetto e/o per dare il via all’esercizio fisico, migliorare la salute. Organizzatevi, stabilite una lista delle priorità e fate in modo di rispettarla. Amore: in coppia, la testardaggine e l’intolleranza portano solo a problemi e rancore. Se non volete creare un’atmosfera elettrica, evitate di alimentare polemiche. Soli: è probabile che oggi vi “accontenterete” di un’avventura passeggera ma molto passionale!

Oroscopo 25 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Marte in Cancro, fino al 20 maggio, vi dota di splendide energie e rappresenta un’opportunità per prendere l’iniziativa! Sarete più sicuri ed entusiasti dei vostri progetti e obbiettivi, nel lavoro introdurrete un tocco di creatività! Se lavorate nel settore artistico, avrete una grande ispirazione, il che vi farà ottenere il successo! Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, guarderete il partner sotto una nuova luce. Oggi l’intensità dell’amore raggiunge alte vette. Soli: giornata piena di sorprese! Incontrerete una persona che non vedete da molti mesi e riaffioreranno i sentimenti.