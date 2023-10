L’oroscopo del 25 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 25 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ un mercoledì in cui potreste avere piccolo un colpo di fortuna. Ad esempio, ritrovare in una tasca una banconota da cento euro che pensavate di aver perso oppure parlare o incontrare un amico – o un ex collega – che inaspettatamente vi segnalerà un secondo lavoro perfetto per voi e che vi permetterà di aumentare le entrate. Potreste anche entrare in azione per sistemare una questione di denaro e ce la farete! Sono solo degli esempi ma, in generale, sul fronte finanze avrete una piacevole sorpresa. Amore: in coppia, nella relazione potrebbe esserci qualche turbolenza. Esprimetevi delicatamente e ascoltate ciò che dirà il partner. Un po’ di senso dell’umorismo e leggerezza allenteranno le tensioni. Soli: attraverso un incontro, potreste trasformare la vostra vita! E’ una giornata ricca di piacevoli eventi. Oroscopo 25 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Potreste avere intenzione di stringere un accordo di lavoro con una persona o investire insieme del denaro per realizzare un progetto ma non sarà facile. Su alcuni punti sarà necessario scendere a qualche compromesso. Potrebbe infatti esserci un conflitto: evitate di prendere decisioni impulsive e mollate invece la presa su una o due questioni di poca importanza. Vi permetterà di ripristinare l’equilibrio nella relazione, di fare passi avanti nella negoziazione e avere delle conversazioni più costruttive. Amore: in coppia, la Luna in Pesci potrebbe far emergere emozioni profonde. Osate esprimere i sentimenti intimi al partner e lasciatevi guidare dalle emozioni per vivere momenti di tenera complicità. Soli: aprite il cuore ai nuovi incontri, non dovete avere paura. Seguite l’intuito, potrebbe condurvi verso una persona speciale. Oroscopo 25 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) ln questo periodo, il vostro lavoro, le attività quotidiane sono gestite da Marte in Scorpione e dunque siete più produttivi e attivi, date il meglio di voi e avete aspettative alte. Ma il pianeta è in dissonanza con Giove, dunque una persona potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote o darvi la colpa per qualcosa di cui non siete responsabili. Forse qualcuno che prova invidia, vuole farvi le scarpe, prendere il vostro posto, il che non significa che riuscirà nel suo intento malevolo. Amore: in coppia, le conversazioni saranno all’insegna della franchezza. Se ci sono problemi nella relazione, i passaggi odierni saranno d’aiuto a trovare delle soluzioni costruttive. Soli: oggi vi sentite particolarmente audaci. Se volete vivere un’avventura con una persona non esiterete a farglielo sapere…Il che è positivo!

Oroscopo 25 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella vita sociale, desiderate ampliare gli orizzonti e stringere delle relazioni con persone che condividono i vostri stessi interessi. E un incontro in particolare può essere piacevole e fortunato. Nascerà una bella amicizia in cui vi offrirete sostegno reciproco e si rafforzerà sempre di più. Al contempo, la voglia di apprendere, la curiosità, potrebbe spingervi a riprendere gli studi, frequentare un corso o fare un viaggio che vi permetterà di conoscere culture diverse. Amore: in coppia, emozioni forti! Potreste essere più sensibili del solito alle parole, ai gesti della dolce metà. Ma questa ipersensibilità non dovrebbe spingervi a vedere solo i suoi lati negativi. Anzi, esattamente il contrario. Soli: un messaggio vi emozionerà: cercate di leggere tra le righe. In generale, avete le carte in regola per conquistare. Oroscopo 25 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Se non avete ben chiaro il prossimo passo da fare per progredire nella carriera, nel lavoro, oggi potreste avere un splendida idea, una sorta di illuminazione. Non dovete, ovviamente, trascurare il lavoro quotidiano o fare qualcosa di radicale, ma potrebbe valere la pena ritagliare un po’ di tempo per riflettere sulla possibilità di trovare una situazione che vi entusiasmi davvero. E a quel punto, sorpresa!, si accenderà la lampadina e al contempo anche la motivazione. Amore: in coppia, la passione è sempre presente ma oggi potrebbe esserci qualche disaccordo. Risolveteli con amore e complicità. Il vostro fascino farà miracoli, non lascerà indifferente la dolce metà! Soli: in qualsiasi incontro esprimerete chiaramente le vostre idee e sentimenti: l’altro/a vi ascolterà con attenzione. Farete dei progressi!

Oroscopo 25 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui avreste bisogno di rilassarvi mentalmente ma rischiate di rimuginare, di pensare troppo. Nonostante le vostre buone intenzioni potreste provare ansia da prestazione – qualcuno vi mette sotto pressione? – e ciò complicare tutto. Più cercherete di andare avanti con le situazioni, gli impegni e meno otterrete dei risultati. Rallentare il ritmo nelle attività quotidiane e, potendo, concedervi un po’ di tempo libero vi metterà al riparo dallo stress, tornerà la serenità. Amore: in coppia, la Luna in Pesci potrebbe scatenare emozioni forti ma evitate che le piccole preoccupazioni mettano in ombra l’amore. Cercate di trascorrere una giornata tranquilla con il partner. Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, di una relazione seria, gli incontri odierni potrebbero deludervi. Rimandate la conquista…

Oroscopo 25 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Se una persona dice qualcosa che non vi convince, non dovete credere alle sue parole a scatola chiusa. Potrebbe nascondere volutamente delle informazioni o cercare di depistarvi (potrebbe anche trattarsi di un errore in buona fede o voi potreste essere eccessivamente sospettosi). In ogni caso, visto che nell’aria oggi c’è qualcosa di losco, di poco chiaro la cosa migliore è indagare,, andare a fondo. In questo modo è sicuro che eviterete di imboccare la direzione sbagliata. Amore: in coppia, i pianeti favoriscono un’atmosfera romantica e tenera, a patto di rimanere concilianti. Ascoltare ed esprimere i vostri sentimenti aggiungerà brillantezza alla giornata. Soli: incontro con una persona con cui avrete molte affinità e interessi in comunque. Non lasciatevi scappare questa bella opportunità di amare ed essere amati.

Oroscopo 25 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza di Marte nel vostro segno con Giove in Toro, potrebbe scatenare un forte arrabbiatura sul posto di lavoro o nella vita privata, oppure emergerà – o tornerà ancora una volta alla ribalta – una questione che pensate di subire ingiustamente. In ogni caso, visto che vi sentirete attaccati su diversi fronti, evitate assolutamente atteggiamenti eccessivamente aggressivi poiché alla fine si rivelerebbero un boomerang. Sarà più efficace studiare una tattica per difendervi. Amore: in coppia, esprimete i vostri sentimenti e ascoltate quelli del partner. Anche se ci fossero delle piccole tensioni o battibecchi siate pazienti. Soli: se in programma c’è un appuntamento l’atmosfera sarà abbastanza rilassata. Tuttavia cercate di affrontare argomenti leggeri, divertenti poiché rischiate di essere un po’ pesantucci…

Oroscopo 25 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Prima di lanciarvi in un progetto di lavoro importante, potrebbe essere necessario mettere in ordine la vostra casa (in senso letterale o figurato o entrambi). Ma per fortuna gli aspetti astrali odierni vi dotano di tutta la motivazione di cui avete bisogno. Ritagliate dunque po’ di tempo per mettere ordine e pulire a fondo, buttare via o riciclare quanto più possibile, ovvero oggetti o abiti che non usate. Vi sentirete leggeri, avrete grande chiarezza mentale. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner saranno più dirette e sincere del solito. Ciò vi permetterà di ripartire su basi più solide. A volte, in effetti, la verità può essere liberatoria. Soli: è probabile che direte addio alla solitudine e ne farete di conquiste… Una storia d’amore è nell’aria ma non è dato sapere quanto durerà.

Oroscopo 25 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro è un segno che riflette prima di parlare (o inviare e-mail, sms o pubblicare un post online) ma i passaggi odierni potrebbero rendervi loquaci, dire ciò che vi frulla nella mente rischiando di offendere, per cui dovrete fare attenzione. Potreste rimanere sorpresi, voi per primi, da ciò che direte. Se avete tenuto nascosto qualcosa che invece andava rivelato, potrebbe essere una cosa positiva. In tutti gli altri casi, frenate la lingua ma soprattutto esprimetevi con tatto. Amore: in coppia, il partner vi mostra i suoi sentimenti, vi aiuta a realizzare le vostre idee e sostiene tutto ciò che fate. Guardate nella stessa direzione e condividete gli stessi desideri. Soli: brillate e dunque andate alla ricerca dell’anima gemella. I passaggi odierni garantiscono una comunicazione armoniosa. Conquisterete chi volete!

Oroscopo 25 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Da una semplice idea potrebbe essere scaturito un progetto di lavoro molto impegnativo riguardo al quale oggi inizierete a porvi parecchie domande. La presenza di tre pianeti in Scorpione indica che se l’istinto vi suggerisce di andare avanti con sicurezza, dovete seguirlo poiché ciò migliorerà il vostro prestigio. Smettete dunque di immaginare ostacoli inesistenti e mantenete con fermezza la decisione che avete preso, perseverate poiché otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, dedicherete parecchio tempo ai progetti di lavoro e il partner potrebbe sentirsi un po’ solo/a, trascurato. Se volete mantenere l’armonia in casa, non sarebbe una cattiva idea dedicare alla dolce metà un po’ più di attenzioni. Soli: una storia romantica potrebbe essere dietro l’angolo! Siate pronti ad accoglierla. Ma non abbiate fretta, prendete tempo per conoscere meglio il/la futuro/a partner.

Oroscopo 25 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ascoltate l’intuito, seguitelo e potrebbe accadere qualcosa di bello, di positivo. Certo, potreste ignorarlo, ma se qualcuno avrà la vostra stessa intuizione e andrà avanti, quando vedrete il suo successo vi pentirete di non essere entrati in azione. Mollate le paure e lanciatevi nell’ignoto. In generale avete belle energie per concentrarvi sui vostri progetti. Non lasciatevi intimidire dalle sfide, avete la capacità di superarle. Coraggio e determinazione saranno le vostre parole d’ordine. Amore: in coppia, è una giornata all’insegna del buon umore! Un vento di ottimismo soffia nella relazione ed è molto piacevole. Di conseguenza, rispetto agli ultimi tempi vi sentite decisamente più appagati. Soli: provate il forte desiderio di condividere momenti intensi con un partner ideale. Un incontro è possibile: lasciate che a parlare sia la voce del cuore e godetevi ogni momento di tenerezza.