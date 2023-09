L’oroscopo del 25 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 25 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi a prendere un’iniziativa coraggiosa. Anche se vi circonda potrebbe non essere d’accordo, ascoltate l’intuito e avrete successo. Al contempo se è da parecchio tempo che avete messo da parte i vostri bisogni, le esigenze, è una giornata per mettere voi al primo posto e fare quello che volete, quando volete! Amore: in coppia, grazie alla complicità del partner unirete alla perfezione eros e tenerezza. Vi impegnerete entrambi a preservare la vostra felicità. Soli: sicurezza e fascino aumenteranno le possibilità di incontrare una persona che vi piacerà. L’incontro farà rima con sensualità ed entusiasmo! Giocherete due carte: umorismo e tolleranza!

Oroscopo 25 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi rende estroversi, pronti a socializzare in nuove cerchie, avere incontri con persone nuove. Una conversazione interessante, stimolante può spingere a dare il via a una bella amicizia. Sfruttate inoltre questo transito per promuovere le vostre competenze: è un buon momento per fare passi avanti. Amore: in coppia, oggi sarà necessaria la diplomazia: il desiderio di cambiamento potrebbe scatenare una discussione con il partner. Non esagerate, mostrate gentilezza e comprensione. Insieme, poi valuterete le soluzioni. Soli: determinati a chiudere le storie passate, non avete intenzione di rimanere invischiati di nuovo in una relazione malsana di cui ora conoscete le insidie. Da oggi conta solo il futuro.

Oroscopo 25 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un piccolo intoppo potrebbe scatenare la vostra irritazione e in seguito essere anche un po’ imbarazzati per aver perso la calma. Tuttavia nel corso della giornata avrete splendide energie, vi placherete e ciò vi consentirà di guardare questo ostacolo sotto una luce diversa. All’improvviso troverete il modo per superare il problema e risolverete! Amore: in coppia, mancanza di motivazione e di forza di volontà. Non avete gli argomenti giusti per convincere la dolce metà a sviluppare un nuovo progetto a due. Ma non dovete arrendervi davanti al primo ostacolo! Soli: amore e lavoro si mischiano e sarà difficile rimanere indifferenti al fascino di una persona. Tuttavia sarà difficile che nasca una nuova storia d’amore.

Oroscopo 25 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui dovrete prendere cura di alcuni problemi riguardanti la casa e parlarne eventualmente con i familiari. Che si tratti di piccole riparazioni, ristrutturazioni importanti o semplicemente dare un nuovo assetto all’arredamento, impegnare le energie nonché la creatività nell’abitazione vi farà sentire molto soddisfatti. Amore: in coppia, con il partner il sostegno è reciproco. Se dunque uno di voi due deve affrontare delle difficoltà professionali o ha un leggero calo di umore, potrà contare sull’amore e il supporto dell’altro. Soli: una persona conosciuta online potrebbe farvi una bella dichiarazione oppure una storia nata di recente prenderà una piega importante. Sfruttate al massimo questo momento romantico! Oroscopo 25 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Alcune persone oggi saranno d’accordo con voi e altre no ma dovete accettare chi la pensa in modo diverso. Non dovete sprecare le energie litigando affinché cambino il loro punto di vista. Stroncate sul nascere, dunque, qualsiasi discussione. Concentrate altrove l’attenzione: potreste individuare un’ottima opportunità e farla vostra! Amore: in coppia, nella relazione circolano un po’ di tensioni. Nelle conversazioni sia voi che il partner getterete olio sul fuoco. La dolce metà potrebbe essere contraria a un vostro progetto e vorrete imporvi. Soli: con una persona che vi corteggia, non sono esclusi dei conflitti a causa dell’ego e sarà difficile trovare un accordo. Ciascuno vorrà avere ragione…

Oroscopo 25 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata ottima per concludere a vostro vantaggio degli accordi, transazioni e negoziazioni di qualsiasi tipo. Al contempo, i passaggi astrali rappresentano un invito a stringere nuovi contatti con persone che saranno pronte a dare un sostegno per portare avanti i vostri progetti e migliorare la vostra situazione finanziaria. Amore: in coppia, sfruttate questa giornata per introdurre qualche novità, per sorprendere la dolce metà! Siate creativi, fate una sorpresa che non si aspetta e darete il via a una serata romantica! Soli: trascorrerete bei momenti circondati da persone positive il che accentuerà il vostro buonumore. Sarete notati o meglio desiderati/e.

Oroscopo 25 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La mancanza di equilibrio di potere in una relazione di lavoro potrebbe essere un problema. Cosa potete fare al riguardo? Esaminare la possibilità di un’altra collaborazione. Anche se siete voi a detenere il potere la relazione è comunque sbilanciata. A meno che con l’altro non raggiungerete un serio accordo, non andrà avanti per molto. Amore: in coppia, rimanere bloccati su dettagli di poco conto può minare l’armonia della relazione. Il partner cercherà di farvelo capire ma resterete fermi sulle vostre posizioni. Sicuri di avere ragione? Soli: la vita amorosa sembra essere in difficoltà e porta alla delusione. La persona che vi attrae svanisce nel nulla e vorreste avere una spiegazione. Che probabilmente non arriverà…

Oroscopo 25 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto tra Venere e Marte per il vostro segno rappresenta un’ottima opportunità per socializzare con chi può essere d’aiuto a fare passi avanti nella vostra attività o nella carriera, ovvero aprire nuove porte. Seguite l’intuito: potrebbe spingervi a contattare la persona giusta, per non dire perfetta, che contribuirà al futuro successo. Amore: in coppia, la comprensione potrebbe lasciare un po’ a desiderare, circola confusione e gelosia. A voi decidere, in base alla situazione, se sarà meglio provare a parlarne o aspettare un momento più opportuno. Soli: chiusi a riccio, di certo oggi non vi innamorerete del primo arrivato/a. Per conquistarvi una persona dovrà prima giocare la carta dell’amicizia.

Oroscopo 25 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’armonia tra Mercurio e Giove indica che potrebbe arrivare un’offerta, un’opportunità o semplicemente avrete la splendida sensazione che tutto stia andando per il verso giusto. Potreste superare un colloquio o trovare buoni clienti se avete un’attività in proprio. In ogni caso se dovessero farvi un’ottima offerta, non dovete rifiutare. Amore: in coppia, la valanga di rimproveri sarà pari a quella che accompagnerà la passione dei vostri baci. Trasformerete le vostre emozioni e quelle del partner e ne varrà la pena! Soli: vi muovete e vi esprimete in modo originale, il magnetismo e il fascino conquisteranno più di un cuore in cerca dell’anima gemella. Oggi siete primi nella classifica dei grandi seduttori.

Oroscopo 25 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove fa arrivare splendide notizie, complimenti, ammirazione da parte di chi vi circonda. Ma non solo: un incontro con il boss o un futuro datore di lavoro avrà un esito molto positivo, la conversazione andrà a vostro vantaggio. Con questo transito . fino a domani – dovete sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno! Amore: in coppia, la Luna in Acquario vi invita a fare un rapido bilancio delle vostre abitudini, azioni così da definire la vostra parte di responsabilità riguardo ad alcune questioni che scuotono la vostra relazione. La consapevolezza genererà decisioni costruttive. Soli: se non riuscite a concretizzare una storia, probabilmente non è quella giusta. Se tutto si complica già prima dell’unione, ciò non fa ben sperare per il futuro. Sarebbe più saggio guardare altrove.

Oroscopo 25 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per oggi concedetevi di essere pigri, prendere cura di voi stessi, trascorrere del tempo in tranquillità così da riflettere su una decisione o una questione importante. Con il buon aspetto Mercurio-Giove potreste infatti avere alcune idee brillanti che vi metteranno in grado di ribaltare positivamente una situazione che vi preoccupa. Amore: in coppia, i sentimenti con il partner sono sempre più forti nonché la passione, per il massimo piacere reciproco. Marte assicura un cambiamento favorevole nella relazione. Soli: nella vita affettiva c’è una grande svolta: una storia d’amore nata di recente prende una piega importante. L’aria profuma di stabilità.

Oroscopo 25 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete splendide energie e oggi nel lavoro raccogliete i frutti grazie all’efficienza e l’impegno, portate avanti i vostri obbiettivi con tenacia. Meritate dunque un riconoscimento! Se volete proporre un progetto, insistete senza porvi problemi: avete fascino, carisma che vi permetteranno di non far sentire gli altri sotto pressione e otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, che si tratti di un vestito da acquistare o di una situazione più complessa da gestire, l’opinione del partner per voi sarà importante. Insieme andrete avanti più velocemente e più forti, ne sarete convinti! Soli: certi che l’intuito non vi inganna e che una persona non è indifferente. Come affrontare la situazione superando la timidezza? Con il vostro sesto senso in azione, scriverete un sms per conoscerla meglio e la sua risposta vi farà sognare…