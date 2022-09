Oroscopo 25 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 25 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 25 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Bilancia è in dissonanza con Giove, il che potrebbe spingere a chiedervi se dare il via a qualcosa di nuovo. Ci sono troppi ostacoli da affrontare? Cosa perdereste se ci provaste? Lanciatevi e provate, soprattutto se ci sono persone felici di dare una mano. Al contempo il transito offre l’opportunità di stringere accordi o di firmare un contratto. Amore: in coppia, dolci momenti, piccole attenzioni. Nonostante qualche discussione c’è voglia di costruire. Soli: un incontro sfocerà in un flirt piacevole. Lasciatevi andare senza pensare al futuro. Avrete tempo in seguito.

Oroscopo 25 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Novilunio in Bilancia sosta nel vostro settore del lavoro, della forma fisica e rappresenta un invito a un cambiamento nello stile di vita. In dissonanza con Giove vi spinge all’esagerazione. Nel lavoro, evitate di fare più di quello che vi viene chiesto e mantenete ragionevoli le aspettative. Potreste infine essere più perfezionisti e a voler controllare tutto. Amore: in coppia, in vista c’è una discussione: parlate con calma e ascoltate il partner. Soprattutto se avete intenzione di… avere l’ultima parola. Soli: belle opportunità per incontrare nuove persone, negli affari di cuore è un periodo di apertura.

Oroscopo 25 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Motivati a cambiare in meglio la vostra vita e con la Luna Nuova in Bilancia dovreste riflettere su come e dove vorreste progredire. Di sicuro sarete in grado di imboccare la strada giusta, avrete successo e sarete orgogliosi di voi stessi! Con questo transito sarete inoltre spinti a esplorare nuovi interessi e l’autostima salirà al top. Amore: in coppia, è la giornata ideale per comunicare e condividere. Eventuali problemi di fondo possono trovare una soluzione positiva. Soli: ancora non siete registrati su un sito di incontri? Aprite subito un account!

Oroscopo 25 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Bilancia è il momento perfetto per dare il via a un nuovo inizio in casa e in famiglia. Il passaggio vi rende ottimisti e desiderosi di intraprendere qualcosa di nuovo! Nell’arco dei prossimi sei mesi potreste decidere di ristrutturare la casa, avviare un’impresa, pianificare un trasloco oppure di avere un bebè. Amore: in coppia, sfruttate questa Luna Nuova per rafforzare la relazioni e soli, per stringere nuovi contatti. In entrambi i casi darete molto e chiederete molto, vorrete prove d’amore. Cercate di placare la vostra insaziabile sete di sicurezza affettiva.

Oroscopo 25 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un ottimo momento per promuovere le vostre idee, progetti, competenze e piani imprenditoriali. Una favolosa Luna Nuova in Bilancia vi dota di entusiasmo rispetto alle future possibilità: fissate già da ora gli obbiettivi da raggiungere nel giro di sei mesi. Seguite l’istinto e pianificate come progredire. La guida migliore siete voi stessi. Amore: in coppia, se avete intenzione di rendere salda la relazione (matrimonio o convivenza, acquisto di una casa) è una giornata memorabile! Soli: se una persona vi attrae e vi corteggia sarebbe saggio non affrettare le cose così da non spaventarla. C’è un tempo per tutto…

Oroscopo 25 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Mercurio in moto retrogrado nel vostro segno, evitate di prendere decisioni affrettate, prima di lanciarvi in qualcosa di nuovo accertatevi di avere in mano le informazioni necessarie. Potrebbero esserci degli imprevisti e dovrete essere pronti a risolvere. La Luna Nuova odierna potrebbe spingervi a una migliore gestione del denaro e a una maggiore sicurezza. Amore: in coppia, alcuni battibecchi e qualche tensione potrebbero trasformarsi in discussioni accese. Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio e scatena malumore. Tra rimpianti, rimorsi e nostalgia, vivrete un’altalena di emozioni.

Oroscopo 25 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova nel vostro segno è la più bella dell’anno! È un ottimo momento per dare il via ai progetti, ad abitudini sane e mollare quelle sbagliate. Ora avete la possibilità di cogliere quelle opportunità che possono portare a un felice futuro. Con alcuni pianeti importanti in moto retrogrado potrebbero esserci dei ritardi ma con la perseveranza, presto farete progressi. Amore: in coppia, non sentite il bisogno di giurare fedeltà, perché siete sicuri di amarvi per tutta la vita! Soli: l’istinto vi dirà che è la giornata giusta per affascinare, conquistare. Nuove speranze, nuovi volti… E qualcuno rapirà il vostro cuore!

Oroscopo 25 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Novilunio in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: oggi vi renderete conto che fare tabula rasa porta con sé la possibilità di un nuovo inizio. I vostri obiettivi sono chiari e avrete successo. L’unica accortezza è non lavorare troppo di fantasia. Puntate sugli obiettivi raggiungibili ed evitate di sprecare tempo ed energia inseguendo sogni irrealizzabili. Amore: in coppia, potrebbero emergere delle frustrazioni e vanno affrontate senza timore. Aprendo il cuore, potrete superare questa piccola crisi. Soli: una delusione amorosa, una rottura sentimentale che ha lasciato tracce vi farà capire è il momento di metterlo al posto che le spetta, ovvero il passato.

Oroscopo 25 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Bilancia per il vostro segno è un ottimo transito: iniziate un nuovo ciclo nelle migliori condizioni astrali, tali da poter potenziare i vostri progetti e le relazioni. Al contempo, il buon aspetto Marte-Saturno indica che tutto ciò che farete avrà solide radici. Occhio alla prossima settimana: qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Amore: in coppia, è molto probabile che trascorrerete una giornata molto sensuale. I pianeti risvegliano i sensi… Soli: stesso discorso: se dovesse presentarsi un’avventura mordi e fuggi, oggi non direte “no”.

Oroscopo 25 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sfruttate l’odierno Novilunio in Bilancia per pianificare obbiettivi e progetti, fare passi avanti nella carriera! Bando alle esitazioni che vi bloccano riguardanti esperienze passate e che potrebbero farvi pensare che sia impossibile. Andate oltre perché avete ottime possibilità di avere successo! Pensate positivo, muovetevi con sicurezza. Amore: in coppia, moltiplicate le iniziative, la vostra gioia di vivere è contagiosa e avete il segreto per mantenere alta la fiamma della passione. Soli: giornata favorevole agli incontri! E’ tempo di uscire, di accettare gli inviti e andrete alla ricerca dell’amore.

Oroscopo 25 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Seppure in dissonanza con Giove, una splendida Luna Nuova in Bilancia è favorevole allo sviluppo della vostra attività di lavoro o a una gradita promozione. Potrebbe anche arrivare una ricompensa per l’impegno profuso da tempo e che rappresenta il raggiungimento di un obbiettivo che avete a cuore. Riguardo a una decisione, non ascoltate nessuno, fate di testa vostra. Amore: in coppia, raddoppierete le delicate attenzioni per la dolce metà che ve le restituirà centuplicate! Soli: è una domenica in cui ci sarà un incontro, un appuntamento. Se volete dare il via una storia siate aperti e non inaccessibili.

Oroscopo 25 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste essere sul punto di fare qualcosa che state rimandando da tempo. Con il Novilunio in Bilancia in dissonanza con Giove potrebbe subentrare un po’ di ansia. Non dovete affrontare da soli la situazione. Se avete bisogno di rassicurazione o sostegno, chiedete agli amici. Un piccolo aiuto aumenterà notevolmente la vostra sicurezza. Amore: in coppia, nel gioco della seduzione oggi siete imbattibili ma assicuratevi che sia solo nei confronti della dolce metà. Soli: voglia di piacere, sentirvi desiderati e impazienti di vivere una storia. Occhio, il bisogno d’amore potrebbe portarvi in una relazione complicata con possibili sofferenze.