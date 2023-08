L’oroscopo del 26 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 26 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Dovreste eliminare le distrazioni superflue e concentrarvi su ciò che per voi conta veramente. Quando le cose inizieranno a muoversi nella direzione giusta, vi sentirete rassicurati. L’obbiettivo principale, in questo momento, è apportare dei miglioramenti! Su un altro piano: c’è la possibilità di avere una conversazione che risolverà dei problemi – definitivamente – rispetto a una relazione personale o di lavoro. Amore: in coppi, il dialogo con il partner è costruttivo e, se siete in freddo, i pianeti annunciano una riconciliazione. Soli: non perderete tempo per conquistare chi vi attrae! Atteggiamento che promette bene…

Oroscopo 26 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Dovrete individuare qualcosa di ormai superato nella vostra vita e mollarlo. C’è un rinnovamento e potreste capire quali vecchi schemi devono cambiare. Tenete presente che con questo transito man mano che sarete più sicuri di voi stessi, potreste concretizzare alcuni progetti personali o di lavoro. Sfruttate l’energia anche per rielaborare il CV, proporvi per un posto di lavoro, accedere a piattaforme on line professionali. Amore: in coppia, tante piccole reciproche attenzioni permettono di far evolvere la relazione. Avete entrambi bisogno del reciproco sguardo, dell’ammirazione. Soli: un incontro potrebbe sfociare in una relazione che durerà nel tempo. Il grande amore che aspettavate è arrivato!

Oroscopo 26 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste trovarvi alle prese con una situazione che migliorerà la vostra vita, oppure la cosa nascere da un’idea un’improvvisa che vi viene in mente, una sorta di illuminazione. Nel caso riguardi le finanze un approccio mirato e determinato, potreste ottenere un buon affare o un buon risultato. Su un altro piano: potreste contattare un amico che sembra attraversare un momento difficile. Il vostro contributo morale si rivelerà prezioso. Amore: in coppia, prima di agire riflettete. Il capo non è uno solo: le decisioni vanno sempre prese in due! Soli: che si tratti dell’avventura di una notte o di una storia importante oggi siete decisi a chiudere con il passato e scrivere un nuovo capitolo.

Oroscopo 26 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento potreste vedere cose che non eravate pronti a vedere in passato. Potrebbero emergere forti emozioni e non andranno sottovalutate anche se è comprensibile, vorreste reprimerle. Se una situazione personale o lavorativa, sembra sul punto di esplodere, la cosa migliore è non agitare le acque. Fino a quando le cose non si sistemeranno e le emozioni saranno meno intense, l’atteggiamento più giusto potrebbe essere quello di distaccarvi, prendere le cose con filosofia. Amore: in coppia, per oggi, visto che siete inquieti, la cosa migliore è evitare discussioni. Rischiate di dire cose che nemmeno pensate… Soli: voglia di cambiamento ma al contempo siete demotivati. Che confusione… Vietato avere pensieri negativi!

Oroscopo 26 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui ben volentieri sarete disposti a dare una mano a chi ha bisogno del vostro sostegno ma potreste essere assorbiti da un problema che non avete ancora risolto. Ed è quest’ultimo ad avere la priorità. E pazienza se qualcuno rimarrà deluso dal vostro atteggiamento: appena possibile, avrete modo di spiegare. In questo momento, nel lavoro potrebbe essere necessario modificare alcune abitudini, l’organizzazione così da sentirvi più motivati. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner. Come farvi capire? Entrando in sintonia con il suo modo di esprimersi oppure… tacere. Soli: non è la giornata ideale per conquistare. Rischiate di perdervi in un bicchier d’acqua, non avere l’atteggiamento giusto.

Oroscopo 26 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui concentrare l’attenzione su attività che vi piacciono, vi gratificano, potrebbe essere d’aiuto a distogliere lo sguardo da voi stessi, dalle emozioni forti che provate riguardo a una relazione di lavoro o di amicizia. A volte è utile fare un passo indietro, lasciare che le cose procedano a un ritmo più lento. Vi accorgerete che tutto si snoderà più facilmente. Avrete un’opportunità di trasformazione e la possibilità di liberarvi di ciò che rappresenta una zavorra. Amore: in coppia, splendida giornata per innamorarvi nuovamente del partner, provare un rinnovato desiderio. La felicità di vivere insieme… Soli: negli affari di cuore è un giovedì molto piacevole, in programma potrebbero esserci degli incontri sorprendenti!

Oroscopo 26 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo a una relazione in cui circola tensione, oggi avrete la possibilità di appianare le cose. Potreste sentire che è tempo di rimediare alla situazione. Nel corso di una conversazione dovrete sottolineare ovviamente cosa è che non va ma tenete presente che affrontare la questione con sincerità, potrebbe essere il primo passo per arrivare a una totale riconciliazione. Al contempo, dovreste capire cos’è che dovete eliminare per semplificare e migliorare la vostra vita nel prossimo futuro. Amore: in coppia, i progetti con il partner sono sul punto di concretizzarsi e proprio nel momento in cui non ve l’aspettavate. Soli: se state vivendo una storia ambigua la cosa migliore per progredire è dire chiaramente quali sono le vostre aspettative.

Oroscopo 26 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ tempo di essere aperti e sinceri su contratti, accordi e contatti professionali. In due parole, migliorare la comunicazione per quanto riguarda gli impegni professionali. E’ un’ottima giornata per ridefinire o rinnovare contratti e accordi. Potreste persino rimanere sorprese di quanto potete modificare. Per altri Scorpione, è la giornata ideale per essere più aperti nelle relazioni di lavoro. Potrebbe essere il momento di fare una chiacchierata necessaria con il boss o un collega, o esporre le vostre idee nel corso di una riunione. Amore: in coppia, fate uno sforzo e tenete per voi alcune critiche che vorreste fare al partner. In caso contrario, scatenerete discussioni. Soli: un/a ex potrebbe farsi sentire. A voi scegliere se continuare a sentirlo/a o meno. In entrambi i casi, sarete soddisfatti.

Oroscopo 26 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Cercate di accantonare, oggi e domani, alcune questioni e concentratevi su altro. Potreste avere, ad esempio, la sensazione che un progetto importante stia andando in fumo ma si tratta appunto solo di una vostra impressione. I fatti mostreranno che le cose stanno andando in modo positivo. Allora, mettete uno stop per due giorni, mollate questo atteggiamento mentale negativo, rafforzate l’autostima e vi accorgerete che non sta accadendo nulla di drammatico. Anzi, esattamente il contrario. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione, tuttavia cercate di porvi le domande giuste. Soli: le emozioni non sono al top, vi sentite profondamente insoddisfatti. Deciderete di cambiare qualcosa.

Oroscopo 26 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avrete le idee chiare, saprete come muovervi e quale immagine offrire nel lavoro. Siete sempre considerati come persone serie, responsabili, professionali ma ora avrete voglia di essere visti più informali e disinvolti. Potrebbe non essere facile, dato il vostro carattere. Allora: prendete il toro per le corna e per raggiungere il vostro obbiettivo personale date il via con i colleghi a conversazioni che esulano dal lavoro. Amore: in coppia, qualche idea che avete riguardo alla relazione potrebbe destabilizzare il partner. Rassicuratelo/a, dite che si tratta di semplici aggiustamenti. Soli: potreste aver conosciuto una persona ma essere un po’ diffidenti. Lasciatevi andare alle emozioni!

Oroscopo 26 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se concludere un accordo si sta rivelando una mission impossible, non dovete arrendervi. Potreste arrivare a una positiva definizione della situazione. Probabile tuttavia che siate costretti ad affrontare alcuni aspetti che non corrispondono esattamente alle vostre aspettative. In questo caso, evitate il braccio di ferro perché sarebbe inutile e controproducente: è andando incontro all’altro/a che sicuramente troverete un’intesa più che soddisfacente. Amore: in coppia, voglia di proporre al partner progetti importanti ma avete riflettuto se siano davvero realizzabili? Soli: desiderate una storia originale, diversa da quelle vissute fino a oggi. Trovarla non sarà affatto facile…

Oroscopo 26 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ il momento perfetto per trasformare i sogni riguardanti il lavoro, ridefinire i vostri obbiettivi. Potreste non rendervi conto di quanto desiderate cambiare il percorso professione ma grazie a una conversazione, vedrete le cose in modo diverso e sicuramente significativo. Potreste capire che la strada imboccata non è percorribile o che non vi piace oppure durante la conversazione offrirvi un’opportunità. Siate aperti al cambiamento. Amore: in coppia, oggi aprirete il cuore, parlerete dei sentimenti che provate. La relazione è più forte e solida che mai! Soli: attenzione, oggi rischiate di fraintendere i sentimenti che una persona prova per voi. Evitate di essere eccessivamente ingenui.