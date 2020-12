Oroscopo 26 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 26 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (il saggio consiglio di un amico) e Pesci (gentili e disponibili).

Oroscopo del 26 dicembre, gli astri dicono allo Scorpione di fidarsi del consiglio di un amico e al Pesci che sarà più che mai gentile e disponibile.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): le persone care sono un dolce rifugio

Oroscopo Cancro umore

L’atmosfera odierna è piacevole, affettuosa e le persone care, amici compresi, saranno il vostro dolce rifugio. Le testimonianze d’affetto vi rassicureranno e voi stessi avrete degli slanci nei confronti delle persone a cui volete bene. Darete il meglio per contribuire alla loro felicità.

Tuttavia l’oroscopo annuncia che nel pomeriggio la Luna in Gemelli potrebbe sollecitare il bisogno di una pausa, di ricaricare le batterie. Un po’ di tempo per conto vostro sarà particolarmente utile al vostro equilibrio e sentirvi in pace con il mondo.

Oroscopo Cancro 26 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: introdurre qualche novità nella relazione, rinnovarla, farà un gran bene a entrambi. Le idee non vi mancano.

Soli: in cerca di nuovi contatti, sarete accontentati! Arriva l’amore e vi sentirete finalmente e totalmente appagati.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un amico vi darà un saggio consiglio

Oroscopo Scorpione umore

E’ una giornata serena, tranquilla, tutto andrà bene per cui eliminate l’inquietudine, il timore che qualcosa vada storto. Non sono previste discussioni né vi provocheranno. Potete dunque concedere fiducia ad amici e familiari.

Anzi, annuncia l’oroscopo, se avete bisogno di un consiglio per risolvere un problema che si trascina da tempo ci sarà chi ve ne darà uno saggio. Potreste vedere la questione con occhi diversi. E’ un Santo Stefano all’insegna dell’equilibrio ed è proprio ciò di cui avete bisogno in questo momento.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: se ultimamente le cose non sono andate nel verso giusto, oggi cercherete di recuperare. E funzionerà!

Soli: lasciatevi tentare da nuove esperienze e avventure. Non resterete delusi anzi, sarete entusiasti.

Oroscopo 26 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: gentili e disponibili

Oroscopo Pesci umore

Gran bella giornata in cui avrete parole dolci per chi vi circonda, ascolterete attentamente le persone care e chiamerete chi vive lontano da voi. Un Santo Stefano all’insegna della gentilezza e tutti ne abbiamo bisogno. E sarete ripagati. L’oroscopo annuncia che più darete e tanto più vi daranno.

State pur certi che nessuno mostrerà ingratitudine. Qualsiasi incontro e riunione oggi sarà piacevole e rafforzerà la sicurezza in voi stessi. Se inoltre avete intenzione di risolvere un malinteso ma non sapevate come muovervi è il momento di eliminare i dubbi procedere. Sarete contenti di aver fatto il primo passo.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: sprigionate forza, tranquillità e accanto a voi il partner si sente al sicuro. Chissà quanti vorrebbero essere al posto vostro.

Soli: è la giornata ideale per dire sì a qualsiasi opportunità che vi permetta di fare nuovi incontri. Aprite gli occhi!

