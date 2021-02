Oroscopo 26 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 26 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 26 febbraio, gli astri dicono al Cancro ha voglia di allontanarsi da tutto e al Pesci che un progetto fa progressi.

Oroscopo 26 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): voglia di allontanarvi da tutto

Oroscopo Cancro 26 febbraio: umore

Potreste desiderare di allontanarvi da tutto, ma con le attuali restrizioni, dovrete limitarvi a visitare un bel posto nella regione dove abitate o a un bel viaggio… stando seduti il poltrona guardando un film o leggendo un libro o, ancora, navigando su internet. E’ probabile che una somma di denaro che vi devono inizi seriamente a farvi innervosire.

Forse non è stata versata nella data prevista oppure non interamente e poiché ne avete bisogno, vi muoverete per recuperarla. Per molti potrebbe trattarsi di un aiuto finanziario dello Stato che vi permetterà di respirare. Pazientate ancora qualche giorno.

Oroscopo Cancro 26 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: circola insoddisfazione, oggi del partner vedete solo i difetti, potreste rimproverarlo/a di essere distaccato. Calma, vi accorgerete di aver esagerato.

Soli: un messaggio potrebbe scatenare il vostro pessimismo ma siete sicuri di averlo interpretato bene?

Oroscopo 26 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): mollare, per oggi, le attività stressanti

Oroscopo Scorpione 26 febbraio: umore

In questo momento è in atto un processo importante: state entrando nuovamente in contatto con ciò che vi appassiona, vi regala gioia e vi permette di mostrare il talento. Pur avendo degli impegni ora avrete bisogno di gratificarvi, dedicarvi ad attività rilassanti, a un progetto che vi permetta di esprimere la creatività.

E fate bene, almeno per oggi mollate le attività stressanti e divertitevi, cercate di appagare anche la curiosità. E non è escluso che un hobby possa trasformarsi in un’opportunità di guadagno.

Oroscopo Scorpione 26 febbraio: amore

In coppia: la mattinata è un po’ tesa ma in seguito tutto tornerà in ordine. Nel frattempo siate meno esigenti.

Soli: per oggi, rimandate incontri e appuntamenti, la minima cosa vi fa innervosire. Fate sport.

Oroscopo 26 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un progetto fa progressi

Oroscopo Pesci 26 febbraio: umore

Potreste aver bisogno di libertà, non impegnarvi con una persona che chiede un’ora e un posto precisi per un incontro. Eppure, interagire con questa persona potrebbe essere un’esperienza positiva. Anche se avreste voglia di fare altro, potreste imparare qualcosa che andrà a vostro vantaggio.

Al contempo, oggi potreste finalmente fare progressi riguardo un progetto che avete in mente da tempo. In questa fase di pianificazione prendete tempo, organizzate tutto a puntino, così da poterlo avviare senza trovarvi di fronte a ostacoli.

Oroscopo Pesci 26 febbraio: amore

In coppia: se capite di aver sbagliato, prendete il toro per le corna e chiedete scusa. Non ve ne pentirete.

Soli: se il rapporto con una persona è ambiguo, oggi tutto sarà chiaro, come l’acqua di sorgente.

