L’oroscopo del 26 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Lavorate sodo e dunque è possibile che siate stanchi: concedetevi una pausa rilassante in cui prendere cura solo di voi stessi. Lasciate perdere l’agenda degli impegni e smettete di cronometrare freneticamente il passare del tempo. Anche pochi minuti faranno la differenza. Prima che inizi una nuova settimana di lavoro, coccolarvi è la parola d’ordine! Amore: in coppia, non volete discussioni per cui siete rispettosi, cauti così da creare un’atmosfera di tenerezza e tranquillità. Soli: la giornata è sinonimo di romanticismo. Venere nel vostro segno promette un incontro ed esalta i sentimenti Riscoprite il piacere di amare ed essere amati.

Oroscopo 26 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Più generosi del solito e pronti a fare il possibile per far star bene chi vi circonda ma rischiate di esagerare. Fate dunque attenzione: alcune persone apprezzeranno, altre potrebbero cercare di trarne vantaggio e altre ancora si sentiranno soffocate. Che ne dite di riservare un po’ di questa generosità e gentilezza solo a voi stessi? Amore: in coppia, tra alcune trattative e qualche saggio compromesso, con il partner sistemerete le cose in un modo che andrà bene a entrambi. Soli: se siete sul punto di dare il via a una storia, vorrete delle prove di sincerità. E avete ragione…

Oroscopo 26 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcuni progetti stanno andando avanti più velocemente del previsto. Probabilmente arriverà un aiuto inatteso… Ma oggi, grazie ai contatti sui social non è escluso che arrivi una proposta, un’offerta di lavoro. Valutate se farla o meno vostra, tenendo presente che i passaggi astrali vi rendono più ambiziosi, cercate il successo! Amore: in coppia, volete uno stile di vita superiore a quello attuale ma il partner non è sulla stessa lunghezza d’onda. È probabile che nasca qualche discussione. Serata ad alta tensione. Soli: una persona con cui vi scrivete sui social vorrà concretizzare il reciproco interesse nella vita reale!

Oroscopo 26 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

I transiti odierni sono d’aiuto a migliorare la vostra reputazione o le relazioni con persone che condividono obiettivi e visioni analoghe. Se state portando a termine un lavoro andate avanti con sicurezza e buttate i dubbi nel cassonetto. Siete all’altezza di qualsiasi situazione e i risultati che otterrete lo dimostreranno ampiamente! Amore: in coppia, con la dolce metà trascorrerete una giornata magica. Le dichiarazioni d’amore sono intense come il primo giorno e ciò accende il desiderio. Atmosfera bollente! Soli: potreste incontrare una vecchia conoscenza e sarete felici di rivedervi. Ma questa volta assicuratevi di prendere il suo numero di telefono…

Oroscopo 26 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

In mattinata portate a termine gli impegni, le responsabilità così da dedicare il resto della giornata alla cura di voi stessi, all’armonia e al divertimento. È un buon momento per condividere idee e imparare cose nuove. I contatti che stringete ora potrebbero essere d’aiuto ad ampliare i vostri orizzonti e a farvi scoprire nuovi interessi. Amore: in coppia, non siate avari di complimentarti con dolce metà e esplorerete nuove strade per vivere momenti di autentico piacere, Soli: darete un colpo d’acceleratore alla vita affettiva: oserete finalmente dichiararvi a chi vi attrae. Non ve ne pentirete…

Oroscopo 26 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete bisogno di una mano, visto che siete sempre presenti per chi vi circonda, non c’è motivo di esitare. Non pensateci due volte, chiedete e basta! Le persone saranno ben disposte ad aiutarvi. Al contempo se avete intenzione di concretizzare un progetto, alcuni contatti potrebbero essere una miniera di informazioni preziose. Amore: in coppia, avete idee deliziose per movimentare piacevolmente la relazione, il partner vi ama e vede solo le vostre qualità, Soli: un incontro può essere inaspettato. L’altro/a sarà conquistato dal vostro fascino e pronto a vivere il grande amore.

Oroscopo 26 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui dovete distrarvi, divertirvi! Eppure potreste essere persuasi di dover aiutare qualcuno pur non avendo voglia. Siate determinati e dite semplicemente di no! Darete una mano quando avrete tempo: non dovete rinunciare a un evento o un incontro con gli amici solo per essere gentili. Pensate a voi! Amore: in coppia, volete rendere felice il partner, proteggerlo/a ma esprimerete tutto questo non con le parole! La vostra sensualità accende il desiderio del partner, Soli: vi sentite pronti a iniziare una relazione seria e i pianeti vi offrono la possibilità di concretizzare questo desiderio. È in atto un cambiamento positivo.

Oroscopo 26 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui potrete assaporare la dolcezza della vita, l’atmosfera con chi vi circonda è serena, persino tenera. Nessun conflitto all’orizzonte e dunque niente turberà la vostra tranquillità e ciò vi permetterà, inoltre, di trovare finalmente la soluzione a un problema. Farete il punto accompagnati dall’intuito, buon senso e praticità. Amore: in coppia, alle uscite con gli amici preferite un pranzetto romantico con il partner. Entrambi volete tenere accesa la fiamma dell’amore! Soli: una persona vi attrae ma capite che rischiate di cacciarvi in una situazione complicata. Prenderete le distanze ed è una saggia decisione.

Oroscopo 26 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In famiglia anziché imporvi dovete comunicare! Se volete sistemare una situazione, parlare vi permetterà di rendervi conto che i litigi erano basati su alcune incomprensioni. L’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa ma non vi impedirà in ogni caso di godere la giornata. Dovete prendere una decisione? Riflettete, la fretta non è buona consigliera. Amore: in coppia, c’è il risveglio dei sensi, mostrerete molta sensualità e tenerezza. Il che promette una serata bollente. Soli: il vostro status vi soddisfa, in programma ci sono piccoli flirt. Vi lanciate senza problemi e come meglio credete. I social network cattureranno tutta la vostra attenzione.

Oroscopo 26 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vita personale è al centro della vostra attenzione: desiderate l’armonia, fare pace con i familiari e godere di un’atmosfera serena in questo momento per voi è molto importante. Siete disposti a chiarire eventuali problemi con calma, a impegnarvi per rendere la vita più facile o più comoda a voi stessi e alle persone care! Amore: in coppia, amore e desiderio al top, baci appassionati! Va detto che trasmettete forza e sicurezza il che rende solida la relazione. Soli: si profilano belle opportunità, il desiderio di vivere una storia può spingervi verso avventure gratificanti Osate!

Oroscopo 26 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se in mattinata avvertite il bisogno di rilassarvi e stare un po’ per conto vostro, va assecondato senza sentirvi in colpa. Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Gemelli sarete aperti, pronti a entrare in contatto con gli amici e organizzare un’uscita divertente. E’ un buon momento inoltre, per riconciliarvi con una persona e ritrovare l’intesa. Amore: in coppia, potreste rivedere insieme alcune fotografie, vecchie o recenti, e vi piacerà evocare dei ricordi di viaggi e di momento felici. Soli: una situazione inattesa potrebbe cambiare il programma previsto. Non ne farete un dramma e sarete ricompensati con un incontro che vi renderà felici!

Oroscopo 26 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete molto audaci e alcune iniziative che prenderete vi porteranno fortuna! E’ il momento di osare. Se volete aprire nuove porte puntate sulla comunicazione: le vostre idee e i vostri commenti ovunque, anche online, vi permetteranno di fare un’ottima impressione. E’ in ogni caso la domenica ideale per dedicarvi a ciò che più vi piace! Amore: in coppia, ciao ciao alla routine, con la dolce metà vivrete una fuga romantica e piccante che manterrà accesa la fiamma del desiderio. Soli: in programma ci sono incontri e riunioni piacevoli e accetterete gli inviti. Sapete che sul fronte amore sta per aprirsi un nuovo capitolo. E’ il regalo di questa giornata!