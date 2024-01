L’oroscopo del 26 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Seguite le vostre ambizioni e farete grandi passi avanti, otterrete il successo che meritate da tempo ma è necessario accantonare il vostro ego. Facendo il gioco di squadra e lavorando per ottenere risultati positivi per tutti, le persone che contano noteranno il vostro atteggiamento e rimarranno colpite dal vostro spirito di abnegazione. Non dovrete stupirvi se presto vi affideranno nuove e importanti responsabilità. Amore: in coppia, nella relazione circolano belle energie d’amore. Provate una sensazione unica di benessere, la voglia di godervi la vita al massimo, insieme! Organizzate una serata romantica. Soli: voglia di mettervi al centro della scena e conquisterete! Il potere di seduzione è al top: l’amore vi apre le braccia!

Oroscopo 26 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

I pianeti vi mettono al centro della scena, dunque è importante che pianificherete attentamente qualsiasi vostra iniziativa. Evitate assolutamente di spifferare l’obbiettivo che avete in mente e di portare avanti grandi progetti solo perché avete fretta di vedere i risultati. Chi vi circonda è disponibile, pronti a dare una mano ma se li metterete sotto pressione per accelerare il ritmo, non saranno in grado di tenere il passo. Amore: in coppia, se qualcosa non va, parlate! Vi sentirete meglio e il partner apprezzerà la vostra franchezza Gli sviluppi positivi possono richiedere tempo, ma sono duraturi. Soli: è difficile ignorare le coppie innamorate che vi circondano ma non dovete essere invidiosi. Uscite con gli amici, vi divertirete e una persona vi noterà…

Oroscopo 26 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

passaggi odierni vi rendono molto spontanei e sarete pronti a parlare apertamente. Il che significa che rischiate di essere un po’ troppo diretti e poco empatici. Con la gentilezza e il rispetto otterrete molto di più, soprattutto se avete intenzione di chiarire una questione personale o professionale o se qualcuno dovesse gettare l’ombra del dubbio riguardo a ciò che desiderate ottenere nel lavoro. Amore: in coppia, insieme al partner troverete delle ottime soluzioni per evolvere al meglio e il più rapidamente possibile verso la realizzazione. Soli: avete l’effetto calamita, attirate l’attenzione, prendete le iniziative giuste e che si tratti di relazioni romantiche o di amicizia saranno gratificanti.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze: è una giornata in cui esaminare con attenzione l’estratto conto, tenere d’occhio le uscite di denaro poiché una spesa imprevista potrebbe scombussolare il budget. Occhio inoltre a smarrire il portafoglio o che qualcuno ve lo rubi. Su un altro piano: parlare in modo schietto, senza giri di parole con una persona e stabilire dei limiti più solidi sarà liberatorio. Amore: in coppia, un trasloco in vista o un nuovo arrivo in famiglia? Restate uniti, parlate apertamente delle reciproche preoccupazioni e delle soluzioni per affrontarle. La solidarietà e il confronto all’interno della coppia sono le chiavi per superare questi cambiamenti. Soli: perché non provare una nuova attività? Può essere un’ottima opportunità per incontrare persone mentre fate qualcosa che vi piace. Aprire la porta all’inaspettato, fa bene al morale.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Se un compito di lavoro oggi dovesse presentare qualche difficoltà, vi farà sentire bloccati o addirittura destabilizzati, prendervela con chi vi circonda, arrabbiarvi sarà un inutile dispendio di tempo ed energie. Sfruttate invece questa rabbia per fare qualcosa che vi permetta di risolvere il problema motivo di difficoltà. Meglio ancora se prenderete in considerazione soluzioni diverse, innovative. Amore: in coppia, avete dei dubbi, la tendenza è quella di vedere solo i lati negativi della relazione. Spaccherete il capello in quattro che probabilmente porterà a una discussione inutile, Soli: vi renderete conto che date troppa importanza a un incontro che non porta a nulla o addirittura malsano. E’ un’ottima cosa.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non è la giornata ideale per lavorare in team: siete molto determinati, combattivi, avete poca o nessuna pazienza nei confronti di chi non segue il vostro stesso ritmo. E’ un venerdì per fare progressi riguardo un progetto da portare avanti per conto vostro, senza la collaborazione di altre persone. Sarete più produttivi, concentrarvi da soli vi porterà a concludere velocemente e a raggiungere il traguardo. Amore: in coppia, iniziare un hobby insieme al partner può ravvivare la relazione, i momenti condivisi rafforzeranno il reciproco amore. Soli: evitate di cercare ovunque l’anima gemella. Sfruttate la serata per incontrare persone che condividono i vostri interessi, senza pensare a una grande storia d’amore. Risultato: relazioni significative e meno pressione.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste avere una bella conversazione, calorosa e incoraggiante con una persona che desidera il vostro successo, sentire che è veramente interessata a vedervi sfruttare al massimo il vostro talento. Il che sicuramente doperà l’autostima e vi spingerà a entrare in azione. Su un altro altro piano: se con una persona avete discusso c’è la possibilità di una riconciliazione che vi farà sentire molto sollevati. Amore: in coppia, se la dolce metà sembra assorbita dalle sue attività, rispettate il suo spazio. Consideratelo come un momento per riscoprire ciò che vi piace, L’amore non è anche una danza tra lontananza e vicinanza? Soli: potreste pensare a un/a ex: non minimizzate le vostre emozioni, ma non lasciate che vi travolgano. Sfruttate questo momento per affermare la vostra autonomia. Siete cambiati e meritate qualcosa di nuovo!

Oroscopo 26 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vietato avere dubbi su voi stessi, le capacità, le competenze: i pianeti annunciano che qualsiasi cosa deciderete di intraprendere sarete dei campioni. Tuttavia oggi potreste oscillare tra un approccio “si può fare” e “non è possibile”. Tirandovi indietro rischiate di perdere l’opportunità di promuovere le vostre idee e progetti per cui andate avanti con sicurezza: ce la farete! E inoltre sappiate che c’è chi vi sostiene. Amore: in coppia, desiderate la relazione perfetta: sognare fa bene ma rischiate di avere alte aspettative nei confronti del partner. Tornate sulla Terra e date alla dolce metà un forte abbraccio. Soli: è un po’ lo stesso discorso: siete esigenti, molto, e forse dovreste abbassare le aspettative. Sapete bene che nessuno è perfetto.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I pianeti vi dotano di ottimismo, riguardo a un progetto da concretizzare o a un obbiettivo da raggiungere avete un approccio audace. Siate lungimiranti, fidatevi dell’istinto e andrà tutto bene. I transiti odierni vi rendono irrequieti e non avete intenzione di accontentarvi di ciò che ritenete sia banale. Se qualcosa di nuovo e diverso attira la vostra attenzione, tenete presente che vi troverete sulla strada giusta. Amore: in coppia, avete intenzione di attuare un piccolo cambiamento nella vostra vita ma assicuratevi che il partner ne tragga vantaggio quanto voi. Soli: potreste avere una conversazione inaspettata con una persona affascinante. Non abbiate timore di pensare a una relazione poiché potrebbe essere duratura. Chissà…

Oroscopo 26 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Da quanto tempo promettete a voi stessi di ritagliare del tempo libero, ridurre gli impegni di lavoro così da rilassarvi? E’ il momento di mantenere la promessa, dunque rimandate tutto ciò che è possibile e concedetevi una pausa. Ricordate come ci si sente quando non si ha niente da fare? Non vi annoierete anzi, vi piacerà e finalmente avrete la possibilità di ricaricare le batterie! Ne avete un gran bisogno. Amore: in coppia, complicità, fusione totale, oggi con il partner siete più innamorati che mai. La relazione ha un futuro luminoso, ne siete pienamente consapevoli. Soli: dopo un periodo di incertezza, vi riprendete! Una storia d’amore potrebbe iniziare col botto senza che siate preparati. In arrivo c’è un colpo di fulmine!

Oroscopo 26 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se ultimamente le giornate sono state frenetiche, oggi e domani potrebbero riservare molte sorprese ma, tranquilli, saranno positive. Potrebbero arrivare delle splendide opportunità, frutto dei semi piantati qualche tempo fa. Forse non ci pensavate più ma ora emergeranno e dovrete prendere importanti decisioni. Andate avanti senza provare ansia o timori vari: sarete vincenti, all’altezza di qualsiasi situazione! Amore: in coppia, accettate il sostegno della dolce metà: se avete qualche preoccupazione non dovete gestire tutto da soli. E stasera il partner potrebbe avere intenzione di distrarvi con una cenetta romantica e qualche idea piccantina… Soli: cercate di dare nuovo slancio alle amicizie, organizzate un incontro: ogni risata accentuerà la gioia di vivere! Ne avete bisogno. Oggi soffia un vento leggero di libertà.

Oroscopo 26 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per oggi contate solo su voi stessi, ottenere il sostegno degli altri potrebbe essere complicato. Non per indifferenza ma saranno parecchio impegnati e non potranno interrompere ciò che stanno facendo per dare una mano. Andate avanti da soli e raggiungerete comunque i vostri obbiettivi. Potrebbe soltanto volerci un po’ più di tempo ma alla fine siete molto più in gamba di quanto crediate. Amore: in coppia, un piccolo problema familiare da risolvere il più velocemente possibile ma che non avrà un impatto sul rapporto. La forza nella relazione rende più facili alcune situazioni un po’ complesse. Soli: una persona che conoscete bene vi regala senso di benessere. Riscoprirete la gioia di condividere piccoli momenti. Potreste innamorarvi.