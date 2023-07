L’oroscopo del 26 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete ipersensibili, avete sbalzi d’umore: un momento siete gentili e affascinanti con chi vi circonda e un altro vi chiudete a riccio, vi sentite vittime di qualcosa o qualcuno anche se non sapete di chi o cosa. Non perdete tempo dietro questo tipo di emozioni. Fate un passo indietro e cercate di essere obbiettivi. Amore: in coppia, preferite osservare anziché agire e forse provate una certa riluttanza ad accettare una situazione? Se rifiutate il dialogo in modo ostinato rischiate di mandare all’aria l’armonia! Soli: ascoltate la voce interiore così da non commettere gli errori del passato. E’ tempo di andare oltre.

Oroscopo 26 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un mercoledì in cui avete bisogno di rassicurazioni, avete difficoltà a prendere delle decisioni e potreste non sentirvi completamente compresi, in particolare per quanto riguarda un amico, un obiettivo futuro o un piano. Non dovete cercare risposte e conferme all’esterno: concedetevi invece più tempo per entrare in contatto con l’intuito. Amore: in coppia, l’atmosfera è sensuale, cogliete l’occasione per rafforzare la relazione. Se siete in freddo è la giornata perfetta per riconciliarvi tra le lenzuola. Il fascino ti aiuterà ad abbattere tutti gli ostacoli! Soli: la Luna in Scorpione vi rende un po’ introversi mentre con un atteggiamento positivo, sorridenti, gli altri vi apriranno le braccia!

Oroscopo 26 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui mirare al perfezionismo non farà altro che rendere le cose più stressanti. La chiave per ristabilire l’equilibrio è la moderazione. Quando il caporale di giornata interiore assume il controllo, fate un respiro profondo e valutate la situazione. Un approccio meno rigido porterà a risultati decisamente migliori. Amore: in coppia, prenderete l’iniziativa in modo che il partner sia più coinvolto e decida di fare progetti a due. Insieme diventeranno una realtà! Soli: belle sorprese, tante persone che vi corteggiano, siete apprezzati e cercano di conquistarvi. Vi aspetta un bel programma per cui non rifiutate gli inviti.

Oroscopo 26 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Scorpione annuncia una giornata positiva: vi sentirete apprezzati, circondati d’affetto da chi vi circonda e ricambierete con slancio. Gli altri sentono che siete in armonia con voi stessi ed è da qui che arriva il grande fascino. Tuttavia, per oggi, evitate acquisti anche se un oggetto vi sembra irresistibile. Rimandate. Amore: in coppia, siete più accomodanti, pieni di saggezza e con una volontà incrollabile. E non fate niente senza il consenso della dolce metà. Soli: sicuri di voi stessi, siete brillanti e attirate una moltitudine di persone. Non è escluso che oggi nasca una relazione importante.

Oroscopo 26 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete evitato di affrontare una conversazione delicata con una persona, oggi potreste ritrovarvi in una situazione ancor più complicata. Parlate apertamente in modo da chiarire, anche se vi sembra imbarazzante. Una chiacchierata sincera e diretta mirata a risolvere il problema sarà un enorme sollievo per voi e l’altro. Amore: in coppia, atmosfera romantica, la spontaneità di permette di lasciare alle spalle qualche piccolo fastidio. Marte sostiene le iniziative piccantine. Soli: trovare l’amore non è più un problema: i pianeti promettono un incontro con una persona che corrisponde ai vostri desideri e alle vostre aspettative. Le conversazioni saranno bollenti.

Oroscopo 26 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mettete voi al primo posto poiché fare di tutto per gli altri potrebbe stressarvi parecchio. Prendete cura di voi stessi e se potete delegate qualche compito o responsabilità a un collega o una persona cara di cui vi fidate e che vi permetterà di alleggerire il carico. Sicuramente vi devono qualche favore fatto a loro chissà quante volte. Amore: in coppia, affinché tutto vada bene sarete entrambi disposti a trovare un compromesso. Avrete reciproche attenzioni e gesti d’affetto che vi permetteranno di mantenere l’armonia. Soli: sarete attratti da una persona ma non sapete se è già impegnata. Non volete innamorarvi di qualcuno che ha una relazione. La sua risposta evasiva rafforzerà la vostra perplessità.

Oroscopo 26 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Ascoltando ciò che dice una persona potreste pensare di aver colto l’essenza di un argomento ma è possibile che sia esattamente il contrario. Non parlate, dunque, di ciò che avete sentito senza una comprensione migliore dei fatti. Che si tratti di riferire una conversazione o parlare di qualcosa d’importante, è fondamentale la precisione. Amore: in coppia, è la giornata ideale per sistemare eventuali questioni delicate: siete costruttivi, pronti a parlare con sincerità e riuscirete a convincere il partner. Soli: se state vivendo una un flirt complicato saprete esprimere i vostri timori con le parole giuste. La situazione migliorerà notevolmente.

Oroscopo 26 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste aver voglia di approfondire una conoscenza, la persona vi sembrerà estremamente interessante. Eppure tra qualche giorno potreste notare dei lati della sua personalità che non sono così positivi. D’altra parte è un essere umano con i pregi e i difetti, come tutti dunque date una possibilità poiché potrebbe essere una bella amicizia. Amore: in coppia, in ottima forma dovete solo cercare di placare qualche eccesso verbale non gradito dalla dolce metà. Siate gentili, diplomatici e vi apprezzerà. Soli: Marte vi rende attraenti, accentua il vostro magnetismo! Marte ti rende attraente e rafforza questo ambito magnetismo. Un incontro, o un appuntamento, promette di essere perfetto probabilmente poiché avete fatto tesoro degli errori del passato.

Oroscopo 26 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Organizzatevi così da evitare distrazioni, ciò vi permetterà di mantenere la concentrazione riguardo agli impegni e alle responsabilità di lavoro. Se dunque qualche collega ha bisogno di una mano prima di raccogliere il suo SOS e correre in suo aiuto, accertatevi di non rimanere indietro nella vostra lista di cose da fare. Amore: in coppia, o la va o la spacca! Avete intenzione di chiarire una situazione che vi assilla da qualche giorno. Il partner sembra rimanere fermo sulle sue posizioni ma voi non mollerete. Soli: è un mercoledì in cui apprezzate il vostro status, vedete il lato positivo, ovvero la libertà di fare ciò che volete.

Oroscopo 26 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se dovete prendere delle decisioni di tipo finanziario, aspettate un giorno o due poiché gli aspetti odierni confondono le idee. Evitate di lanciarvi in acquisti importanti o concludere affari poiché rischiate di ignorare un punto importante e ciò farvi perdere denaro. Entro venerdì esaminerete in modo pignolo i dettagli e non vi sfuggirà nulla! Amore: in coppia, più concilianti, attenti alle esigenze del partner. A entrambi non pesano le abitudini, non le considerate noiose ma al contrario rassicuranti. Soli: incontro con una persona con la quale sentirete che belle affinità potrebbero unirvi rapidamente. Trascorrerete la serata in sua compagnia anche se ciò significherà cambiare la vostra routine.

Oroscopo 26 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Lavoro o affari all’orizzonte si profila la vittoria, dunque concentratevi! La Luna in Scorpione vi permette di progredire ma non dovete dimenticare di prendere cura della vita personale, di amici e familiari. D’altra parte, che senso ha avere un grande successo se a fine giornata non c’è qualcuno con cui condividere l’entusiasmo? Amore: in coppia, affronterete alcune questioni delicate ma senza discutere. Parlerete con dolcezza, andrete al cuore della situazione e risolverete. Soli: avete l’effetto calamita, conquistate con un solo sguardo. E ciò accentua la sicurezza in voi stessi e il senso dell’umorismo. La serata si annuncia divertente!

Oroscopo 26 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Saturno nel vostro segno rappresenta un invito a stabilire confini più solidi con chi vi circonda ma oggi vi darete troppo da fare per aiutare una persona. Tuttavia se è diventata abitudine quella di chiedere probabilmente sta approfittando della vostra generosità. Ma oggi non dovete cedere, dite no senza giri di parole. Amore: in coppia, il partner non potrà resistervi, sfrutterete ampiamente il fascino e otterrete tutto ciò che volete. E la vostra generosità non sarà da meno, sarete pronti ad appagare qualsiasi desiderio. Soli: i cinque sensi sono in allerta, siete effervescenti e affascinanti. Inutile aggiungere che farete una strage di cuori.