L’oroscopo del 26 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui avete voglia di fare qualcosa di diverso, che esca fuori dall’ordinario, volete divertirvi di più e seguire la voce del cuore. Potreste appassionarvi a un nuovo hobby o proporre un’uscita a sorpresa alle persone care. In ogni caso, gestite le vostre esigenze, i desideri evitando la fretta e l’impazienza. Amore: in coppia, con il partner avrete un atteggiamento dolce, siete il motore della relazione. Volete un piccolo rinnovamento e agirete in questa direzione. Soli: negli affari di cuore, il fascino più che mai farà centro! Cercate dunque di sfruttarlo al meglio!

Oroscopo 26 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sapete bene che intorno a voi ci sono persone pronte a offrire il loro sostegno e con il buon aspetto Venere-Urano, se ne avete bisogno è il momento di chiederlo. Chi vi vuole bene e apprezza le vostre aspirazioni, i sogni, sarà ben felice di dare una mano. Ciascuno lo farà in modo diverso ma comunque sarà d’aiuto a fare progressi. Amore: in coppia, avete intenzione di riaccendere la fiamma dell’amore, siete aperti alle novità e pronti a lasciare alle spalle rancori e litigi. Soli: smetterete di tenere sotto controllo le emozioni e finalmente a lasciarvi andare. I pianeti annunciano un incontro d’amore decisivo!

Oroscopo 26 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Venere-Urano, potrebbe arrivare una somma di denaro inattesa ma il transito punta i riflettori anche sulle relazioni, parla di un incontro a sorpresa con una persona con cui pur non avendo molto in comune, solleciterà la vostra curiosità. Potreste diventare amici ma coltivate il legame poiché potrebbe svanire velocemente. Amore: in coppia, desiderio di proteggere il partner, avete compreso la ricchezza che offre l’amore autentico. Siete orgogliosi della vostra vita insieme! Soli: sentite che l’amore è nell’aria e non sbagliate. Incontro con una persona tanto desiderabile quanto attraente.

Oroscopo 26 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete molto realistici, il che vi permetterà di evitare di commettere un errore che avrebbe avuto gravi conseguenze. L’istinto è una buona guida per quanto riguarda gli acquisti o un investimento di denaro. I tempi sono cambiati, siete sulla strada giusta, il budget è in equilibrio. Deciderete di fare un po’ di shopping. Amore: in coppia, nonostante le responsabilità e gli impegni di lavoro dedicherete del tempo al partner. La relazione andrà a gonfie vele. Penserai a nuovi progetti a due. Soli: una persona, presentata da un amico, vi sembrerà ideale. I vostri sguardi la diranno lunga ma per saperne di più avrete bisogno di privacy per saperne di più. Vi allontanerete insieme per parlare tranquillamente.

Oroscopo 26 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’orgoglio o altre emozioni potrebbero avervi impedito di parlare di un problema e avete tenuto tutto dentro. Condividerlo, oggi sarà meno complicato di quanto pensavate e troverete un affettuoso sostegno. La conversazione, oltretutto vi permetterà di capire chiaramente come dovete muovervi per risolvere la questione..Amore: in coppia, felici di stare insieme, vi divertite come non accadeva tempo. La passione è la benzina della relazione! Soli: volete una storia passionale, che vi faccia battere forte il cuore. La motivazione sarà ripagata: con una persona darete il via a una storia e voleranno scintille!

Oroscopo 26 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Riguardo alle scelte di lavoro, avete una visione chiara per migliorare la vostra situazione e volendo, è la giornata giusta per dare il via a nuovi progetti. Il buon aspetto Venere-Urano indica che per ampliare il giro delle conoscenze dovete comunque cambiare qualcosa nella routine. E’ una buona giornata anche per risolvere eventuali problemi. Amore: in coppia, se volete far evolvere la relazione è il momento giusto per trasformare un progetto in realtà, parlare delle vostre idee e, forse, di fare una dolce promessa… Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d’amore oppure arriverà inaspettato un colpo di fulmine! Vi ritroverete innamorati cotti.

Oroscopo 26 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Venere-Urano, riguardo al lavoro o agli affari, una persona potrebbe dare una mano e sarà una sorpresa gradita, che arriverà proprio al momento giusto. Al contempo, cercate di organizzare in modo più ordinato il quotidiano. Stabilire dei limiti per voi stessi e gli altri vi permetterà di trovare un migliore equilibrio. Amore: in coppia, la passione è al centro della scena! Lasciatevi andare, godete questi momenti dolci e intimi con il partner. Soli: se nasce un flirt, cercate di vivere il momento presente senza porvi milioni di domande. Godetevi la vita, l’amore, il piacere.

Oroscopo 26 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel settore delle relazioni è un venerdì importante. Con il buon aspetto Venere-Urano se lavoro o vita personale, avete attraversato un periodo di instabilità la situazione sta nettamente migliorando. E’ un’ottima giornata, inoltre, per trovare – se lo state cercando – un nuovo lavoro, essere assunti e firmare un contratto. Amore: in coppia, pensate in grande, volete creare una bella famiglia. Con il partner l’amore è forte dovete dunque solo darvi la possibilità per realizzare i vostri sogni. Soli: con il buon aspetto Venere-Urano preparatevi a qualche sorpresa d’amore, vi troverete in un vortice di passione, pronti anche a correre un rischio…

Oroscopo 26 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Venere-Urano vi rende un po’ irrequieti e pronti a liberarvi da alcune vecchie abitudini di lavoro, dello stile di vita così da adottarne di nuove, più in linea con il vostro modo di essere. E’ un buon momento, inoltre per realizzare un sito web o commercializzare online i vostri prodotti oppure i servizi. Amore: in coppia, più vivaci del solito, pieni di passione ed è probabile che tra le lenzuola sperimenterete qualche giorno più piccantino. Soli: potreste essere tentati da un’avventura con una persona già impegnata. Se a voi sta bene, andate avanti ma fate in modo di non essere beccati!

Oroscopo 26 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vita sociale è piacevolmente movimentata, arriveranno degli inviti, uscirete con gli amici! E’ un ottimo momento per stringere nuove conoscenze, lanciarvi in un nuovo hobby e fare tutto ciò che vi procura divertimento. È molto probabile che vi troverete di fronte a scelta ma è pur vero che in seguito vi sentirete liberi. Amore: in coppia, riuscirete a trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Le conversazioni sono costruttive e a unirvi è anche una grande passione! Soli: potreste decidere improvvisamente di trasformare una storia poco impegnativa in una relazione importante oppure incontrare qualcuno che solleticherà la vostra fantasia.

Oroscopo 26 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Venere-Urano annuncia una bella giornata in cui potrebbe arrivare una sorpresa positiva oppure un amico vi darà una mano nel lavoro o negli affari. Il transito può essere d’aiuto a migliorare le relazioni con i familiari, a ricucire i rapporti se ultimamente ci sono state delle frizioni: qualsiasi cambiamento sarà gratificante. Amore: in coppia, con l’aspetto frizzante Venere-Urano la relazione sarà amorevole, originale, potreste proporre al partner qualcosa di inedito così da spezzare la routine. Soli: gli incontri romantici sono interessanti e promettenti. Se inoltre, volete lanciare un segnale a chi vi attrae potete star certi che sarà recepito!

Oroscopo 26 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ uno splendido venerdì, con il buon aspetto Venere-Urano se avete in ballo un progetto o avete un’idea innovativa, in modo del tutto inaspettato avrete via libera per concretizzare. Ma in generale è una giornata ricca di imprevisti positivi, anche sul fronte denaro. Potreste inoltre sfruttare al meglio una situazione e trarne vantaggio! Amore: in coppia, c’è il risveglio della passione, se con il partner circola un po’ di noia farete di tutto per riaccendere la fiamma! Soli: butterete le paure nel cassonetto e lancerete un invito sapendo che la risposta sarà positiva. Il potere di seduzione è al top!