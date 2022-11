L’oroscopo del 26 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 26 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Luna-Urano accende il desiderio di libertà, di prendere le distanze da qualsiasi cosa rappresenti un freno o un limite. Avete una visione chiara e lungimirante della vostra situazione, sapete esattamente cosa volete e siete in grado di lasciare alle spalle alcune questioni motivo di preoccupazione e andare avanti! Amore: in coppia, se avete organizzato un fine settimana romantico, lo gusterete senza moderazione! Con il partner vi capite al volo, non c’è bisogno di parole. Soli: dovete credere in voi stessi, gli astri vi sostengono! Sicurezza e conquisterete.

Oroscopo 26 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Urano e avete voglia di prendere le cose con calma, le distanze da ciò che è accaduto nel corso della settimana. Fare una lunga passeggiata nel verde, da soli o in buona compagnia, sarà un’ottima cosa: d’aiuto a distrarvi e al contempo un’opportunità per fare il punto sui vostri piani per il futuro. Amore: in coppia, bei momenti in compagnia del partner. Le conversazioni si tingono di umorismo, al punto da eliminare tutte le polemiche degli ultimi tempi! Soli: belle emozioni! La Luna illumina le vostre qualità e oggi non avrete problemi a conquistare.

Oroscopo 26 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un sabato in cui probabilmente l’atmosfera non sarà divertente e spensierata: dovrete, ad esempio, controllare il budget o stringere un po’ la cinghia e non lanciarvi nelle spese. In questo secondo caso sarete demoralizzati: non lo farete per una vostra scelta ma perché un familiare potrebbe chiederlo e sarete costretti a farlo. Amore: in coppia, è il momento di costruire insieme le basi concrete del futuro. Che si tratti di trasloco, rinnovamento di casa o l’arrivo di un bebè, siete pronti per la nuova avventura? Soli: non volete impegnarvi ma preferite intrecciare un flirt! I pianeti ve ne danno la possibilità, assaporate questi momenti!

Oroscopo 26 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con un amico o un familiare, sembra che un malinteso stia lentamente rovinando la relazione ma nessuno ne fa parola. E’ una situazione imbarazzante ma vi permetterà di capire quanto vi sentite a disagio con rapporti vaghi e ambigui. E’ un’ottima giornata per dare il via a una conversazione sincera e chiarire. Amore: in coppia, l’umore è altalenante, cambiate idea continuamente e ciò potrebbe infastidire il partner. Cancro avvertito… Soli: approfittate di questa giornata per fare il punto della situazione. Gli incontri recenti hanno scatenato dei dubbi e oggi è difficile conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 26 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i pianeti in Sagittario la vita sociale brilla e richiede una grande quantità di energia. Siete attratti da alcune nuove conoscenze ma infastiditi da altre. Una in particolare oggi potrebbe scatenare irritazione. Potete scegliere: mollare del tutto il nuovo gruppo di amici o prendere le distanze soltanto dalla persona che vi sta causando problemi. Amore: in coppia, di buonumore, teneri e concilianti con la dolce metà, siete pieni di attenzioni e dunque la giornata promette bene! Soli: bella sicurezza in voi stessi, fascino: avete mille possibilità di conoscere l’anima gemella!

Oroscopo 26 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Capricorno, cercate di godere delle cose belle e buone che vi offre la vita. Se in programma c’è una riunione con gli amici o i familiari, esprimete la gioia che provate per essere circondati da persone che vi vogliono bene! E’ uno stato d’animo positivo che dovreste avere sempre e non solo questo sabato! Amore: in coppia, le conversazioni si tingono di gentilezza e comprensione. Oggi vi innamorerete nuovamente della dolce metà. Splendida giornata! Soli: voglia di avventura? Uscite! E’ la giornata giusta per conoscere nuove persone e conquistare.

Oroscopo 26 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Al contrario del solito oggi vi sarà difficile fare leva sulla diplomazia. Se una persona, lavoro o vita personale si comporterà, senza una buona ragione, in modo irritante sarete pronti a dire cosa pensate senza giri di parole. E avete ragione! Non dovrete sentirvi in colpa, come spesso vi accade, per aver espresso il vostro disappunto. Amore: in coppia, potreste provocare il partner e dare il via a un gioco di seduzione. Non è male, vi permetterà di spezzare la routine… Soli: con il fascino di cui siete dotati farete perdere la testa a più di una persona! A voi la scelta.

Oroscopo 26 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno indica una buona giornata sul fronte della comunicazione: sarete circondati da persone serie, di cui vi potete fidare. Il loro giudizio, le loro opinioni, i loro consigli potrebbero esservi molto utili. Se avete un’attività commerciale è un sabato eccellente per quanto riguarda la clientela: si amplierà e di conseguenza crescerà il fatturato. Amore: in coppia, favorirete il dialogo e vi ri-scoprirete reciprocamente. In programma c’è un’uscita romantica. Soli: nuove conoscenze fanno ritrovare fiducia nel vostro fascino. A poco a poco entra nella vostra vita, forse prenderà il via da un’amicizia.

Oroscopo 26 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Capricorno, occhio alle spese! Potreste essere tentati di acquistare nuovi vestiti o accessori per rinnovare il look ma oggi dovete evitare di comprare oggetti inutili! Cercate di trovare la forza e la sicurezza dentro di voi e non attraverso le cose materiali. Sarebbe solo una gratificazione momentanea… Amore: in coppia, con il partner c’è una bella sintonia e serenità. Non è escluso abbiate organizzato una gita romantica. Soli: poca voglia di impegnarvi seriamente. Eppure una persona che vi gira intorno sta solo aspettando di conoscervi meglio. Rifletteteci su.

Oroscopo 26 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna sosta nel vostro segno per tutto il fine settimana, il che come sempre potrebbe rendervi più sensibili e al contempo un po’ permalosi. Tuttavia, visto che il luminare non è in dissonanza con altri pianeti, è possibile che sarete più compassionevoli del solito, pronti a dare una mano a chi ne ha bisogno secondo le vostre possibilità. Amore: in coppia, con il partner è intesa a tutto campo, entrambi avete capito ciò che è prezioso all’interno della vostra relazione! Soli: i pianeti faranno arrivare un incontro importante con una persona che condivide i vostri stessi interessi e valori.

Oroscopo 26 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: il fine settimana dovrebbe essere dedicato al relax e al riposo. Riuscirete a staccare e a ricaricare le batterie stando per conto vostro, meglio ancora se spegnerete il telefono… Rischiate infatti di entrare in contatto e confidarvi con persone inaffidabili o manipolatrici. Cautela. Amore: in coppia, in caso di conflitto è inutile alzare reciprocamente il tono della voce. Per allentare la tensione, uscite e fate una passeggiata da soli. Tornerete meno su di giri. Soli: state alla larga da chi è di malumore, pessimista. Non rispondete ai loro messaggi o alle telefonate!

Oroscopo 26 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Capricorno è un fine settimana in cui al centro della scena ci sono le amicizie e la reciproca solidarietà. Solitamente siete pronti a correre in aiuto di chi si trova, anche moralmente, in difficoltà ed è quanto farete in questi due giorni. Aiutare gli altri, tra l’altro, vi permetterà di prendere le distanze dai vostri problemi. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio alla relazione provate a cambiare qualche abitudine. Un’uscita romantica a sorpresa entusiasmerà il partner! Soli: un incontro inaspettato con gli amici vi farà un gran bene, vi permetterà di riequilibrare le emozioni al momento un po’ confuse…