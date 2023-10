L’oroscopo del 26 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 26 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) Prima di parlare, cercate di riflettere. La Luna nel vostro segno e il Sole in Scorpione, vi rendono impulsivi e vi arrabbiate facilmente. Prima di scatenare una guerra nel lavoro o nella vita privata, pensateci due volte. Per quanto siate dalla parte della ragione, trascorrere la giornata immersi in questa energia negativa vi farà sentire esauriti. Fate invece una lunga passeggiata all’aria aperta per placare la mente e non prendervela con chi vi circonda. Amore: in coppia, avete dei dubbi, siete agitati nel tentativo di vedere le cose più chiaramente. Non è nelle grandi dichiarazioni d’amore che si vede la forza dei sentimenti romantici ma nelle piccole attenzioni quotidiane. Soli: una persona è interessata a voi ma non è detto si tratti di chi vi attrae in questo momento. Oroscopo 26 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Con la Luna in Ariete, avrete difficoltà a capire le persone, il loro atteggiamento vi sembrerà sconcertante e per proteggervi vi chiuderete a riccio. Ma proteggervi da chi o cosa? Nessuno probabilmente vuole attaccarvi, semmai siete preoccupati per una situazione di lavoro o personale e proiettate il pericolo sul mondo circostante. Se sentite che inizia ad accumularsi eccessiva agitazione, praticate un’attività che vi metta in grado di ritrovare la tranquillità. Amore: in coppia, lasciatevi andare alle belle emozioni che vi regala l’amore senza porvi domande inutili ma prendendo invece delle iniziative piccantine. Soli: non passate inosservati e notiate con gioia che il vostro forte magnetismo può ancora (e sempre) far girare la testa a molte persone! Oroscopo 26 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Siete lucidi e razionali, il che vi mette in una situazione di vantaggio. Con gli attuali passaggi astrali, la cosa migliore infatti è quella di non dare nulla per scontato ed evitare di impegnarvi – lavoro o vita personale – in qualcosa senza avere un’idea chiara di ciò che si vuole realizzare. Comprendere le conseguenze delle vostre azioni e piani, nei prossimi giorni sarà di vitale importanza. Su un altro piano: è un’ottima giornata per ampliare i contatti. Amore: in coppia, evitate di entrare in conflitto, semplicemente perché vi sentite un po’ ribelli o testardi. Valutate i rischi e vedrete che sarà molto facile essere concilianti. Soli: con chi vi corteggia oggi mostrerete un atteggiamento eccessivamente indipendente. Penserà che non volete una storia impegnativa.

Oroscopo 26 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete scatena agitazione, vi sentite intrappolati nella routine e potreste avvertire il bisogno di vivere nuove esperienze, di affrontare nuove sfide. Ciò non significa che dovete rivoluzionare tutto, lavoro compreso, semmai sarebbe utile andare in cerca di un’attività da praticare dopo il lavoro e che stimoli uno dei vostri interessi creativi. Un corso da frequentare nel fine settimana, anche online, vi divertirà e potrebbe tenervi impegnati per mesi! Amore: in coppia, potreste avere delle idee sorprendenti per uscire da una certa routine. Oggi idealizzate l’amore e farete il possibile per realizzare i vostri sogni. Soli: la giornata vi offre l’opportunità di dare il via a una nuova storia d’amore in erba o, se avete un flirt, di fare passi avanti. Oroscopo 26 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Chi si vanta di essere brutalmente sincero, di solito è più brutale che sincero. E oggi dovete fare attenzione a non trasformarvi in kamikaze della verità, ovvero essere sinceri a tutti i costi con il rischio di ferire – inutilmente – chi avete di fronte. Se con una persona riuscirete a evitare di giudicarla o accusarla puntando il dito su quelle che ritenete siano delle sue mancanze, potreste dare il via a una conversazione che porterà al cambiamento di cui avete bisogno. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare delle critiche che riterrete del tutto ingiustificate. Avrete difficoltà a mantenere la calma ma non sarebbe l’atteggiamento giusto. Soli: l’atteggiamento di chi vi attrae potrebbe essere motivo di delusione. Per oggi, evitate di trarre conclusioni.

Oroscopo 26 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un ottimo momento per stringere nuovi contatti, anche online, poiché dalle conversazioni e dagli incontri, nasceranno situazioni di lavoro molto positive. Se, inoltre, avete intenzione di proporre un’idea o un progetto troverete le parole giuste e riuscirete a convincere il vostro interlocutore. Unica accortezza: evitate di mostrarvi impazienti e ansiosi, cercate di placare la mente con il pensiero positivo. Amore: in coppia, sapete che alcuni rimproveri che vi ha fatto il partner sono giustificati e deciderete di impegnarvi per sistemare le cose. Dovete solo capire bene quanto tutto questo vi pesa… Soli: più disposti ad ascoltare una persona che vi corteggia per comprendere meglio determinati comportamenti che vi hanno lasciato perplessi. E fate bene.

Oroscopo 26 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con la Luna in Ariete siete un po’ nervosi, non sarà facile andare d’accordo con tutti, forse vi provocheranno o il loro atteggiamento non vi piacerà, vi accorgerete che qualcuno vuole decidere tutto, dirigere tutto e non lasciarvi spazio. In ogni caso, non dovete tacere. Lavoro, affari o vita privata, dite chiaramente ciò che pensate. Se non direte mai nulla, non vi imporrete, non cambierà nulla. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi dal risultato. Amore: in coppia, avete la possibilità di realizzare un progetto a due. Prendete l’iniziativa e avete ragione, non dovete cambiare nulla. Il partner sembra conquistato dal vento di rinnovamento che soffia nella vostra relazione. Soli: è un giovedì che promette dolci incontri. Lanciatevi: non avete nulla da perdere.

Oroscopo 26 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Qualcosa oggi potrebbe scatenare il vostro nervosismo, ad esempio riemergerà una questione che pensavate di aver risolto. La prossima settimana potrebbe essere un’opportunità per esaminare la situazione a patto che eviterete di fissarvi su alcuni dettagli a cui attribuirete eccessiva importanza e su cui dovreste invece sorvolare per non sentirvi sotto pressione. Praticare un po’ di esercizio fisico per canalizzare l’esubero di energie vi sarà di grande aiuto. Amore: in coppia, tra voi e il partner c’è un’intesa segreta che vi fa riscoprire il desiderio. Ciò consoliderà nuovamente il legame, il vostro amore nonché il morale di entrambi! Soli: l’aria profuma d’amore! Accettate ogni invito che arriva, potrebbe essere l’occasione per incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 26 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Portate velocemente a termine gli impegni e le responsabilità così da trascorrere il resto della giornata occupandovi di ciò che vi piace, vi interessa, vi regala benessere. Sentirvi sereni, appagati oggi dovrebbe essere la vostra priorità. D’altra parte se la vita non vi soddisfa, come potete pensare di essere un buon dipendente, un buon amico o un buon familiare? Il vostro tempo libero dovrebbe essere soltanto vostro. Usatelo per ricaricare le batterie e rilassarvi. Amore: in coppia, l’armonia può essere preservata solo se ci mettete davvero buona volontà. Non dovreste reagire in modo eccessivo al minimo disaccordo, la situazione potrebbe degenerare! Soli: rischiate di idealizzare le persone e dunque gli incontri potrebbero in seguito rivelarsi deludenti.

Oroscopo 26 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nessuno è perfetto, nemmeno voi. Allora perché vi state attenendo a uno standard così alto? Pensate che a suon di perseveranza e tenacia tutto sia possibile ma non è così. Tenete conto dei vostri limiti e se occorre chiedete una mano per ciò che non potete fare da soli. Non c’è nulla di male nel chiedere aiuto e la testardaggine non va a vostro vantaggio, non vi porta a raggiungere l’obbiettivo. Sollecitate e troverete chi vi darà il sostegno di cui avete bisogno. Amore: in coppia, mettete uno stop ai pensieri irrazionali. La relazione sta andando bene ma avete la tendenza a pensare al peggio. Mantenete la consueta lucidità, Soli: molto diffidenti, oggi rischiate di vedere il male ovunque e in tutti. Credete, esistono anche persone gentili e sincere.

Oroscopo 26 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Ariete, potreste dire cose che vanno oltre ciò che veramente pensate riguardo a una questione o a una persona. Non avete filtri dunque fate del vostro meglio per rimanere in silenzio, soprattutto nelle situazioni in cui ci sono delle tensioni oppure se avete delle conversazioni impegnative. Pensate alle conseguenze che potrebbero comportare le vostre parole. E se qualcuno, lavoro o vita privata, dovesse provocarvi, ignoratelo: non dovete abbassarvi al suo livello. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio alla relazione oggi introdurrete qualche giochetto sexy e funzionerà alla grande! Sembra che entrambi ci prenderete gusto. Soli: i nuovi incontri sono favoriti, le nuove conoscenze saranno interessanti. Una persona si distinguerà dalle altre, vi innamorerete.

Oroscopo 26 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Ariete potreste dover sostenere una spesa imprevista. E se non avete il denaro, forse è il momento di intraprendere un secondo lavoro o pensare a come aumentare le entrate. Per fortuna, dovete solo parlare, chiedere e arriveranno delle opportunità. Tuttavia, anche se siete a corto di soldi, tenete presente che potreste lanciarvi impulsivamente in qualche acquisto. Assicuratevi in ogni caso, di poter eventualmente restituire l’oggetto. Amore: in coppia, vivete l’amore con intensità! Con il partner siete una sorta di bomba atomica di passione che esplode nell’intimità. Soli: potrebbe scattare una forte attrazione fisica. Appassionati e ottimisti non esiterete a lanciarvi con entusiasmo tra le braccia di questo potenziale nuovo amore.