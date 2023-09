L’oroscopo del 26 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 26 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Luna-Marte è la giornata ideale per organizzare una serata divertente con gli amici più cari soprattutto se ultimamente vi siete frequentati poco. E’ un martedì all’insegna della solidarietà: sarete pronti a dare una mano a chi ne ha bisogno e al contempo se sarete voi ad aver bisogno di un aiuto non vi rifiuteranno nulla. In questo caso, siate riconoscenti. Amore: in coppia, i sentimenti sono reciproci, sinceri e formato XXL! Siete un sostegno l’uno per l’altro e l’amore arricchisce entrambi. Soli: gli altri avvertono il vostro stato d’animo gioioso e leggero. Siete entusiasti e una persona potrebbe corteggiarvi con passione.

Oroscopo 26 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se volete cambiare qualche abitudine, migliorare il vostro benessere, con l’armonia Luna-Marte è la giornata ideale per entrare in azione. Uno stile di vita sano ora è una priorità dunque seguite una dieta corretta e praticate esercizio fisico. Su un altro piano: anche se alcuni obblighi e responsabilità oggi vi pesano, evitate di rimandare. Anche perché vi sentireste in colpa. Amore: in coppia, qualche battibecco impedirà delle conversazioni serene. Riflettete prima di parlare e moderate le parole. Soli: anche se una persona vi attrae, prima di lanciare chiari segnali o persino in una dichiarazione aspettate di essere pronti e sicuri di voi stessi.

Oroscopo 26 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui sfruttare al massimo eventi inaspettati e offerte entusiasmanti. Siate dunque aperti agli inviti che arrivano anche all’ultimo minuto! Potreste anche avere la bella sensazione di esservi liberati di qualcosa o qualcuno che vi appesantiva. E anche se fosse solo in parte, avrete totale fiducia nelle relazioni e ciò sarà motivo di benessere. Amore: in coppia, forza, ammirazione e tenerezza vi garantiscono un bellissimo equilibrio nella relazione. Con il partner c’è intesa, vi amate sinceramente e parlate con la voce del cuore. Soli: gli incontri odierni vi regaleranno grandi, inaspettate soddisfazioni personali e sentimentali. Per conquistare chi vi attrae farete leva sull’audacia.

Oroscopo 26 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete tenuto nascosto un segreto o tenuto per voi una questione personale che vi preoccupa? E’ il martedì giusto per parlarne sinceramente con un amico o un parente di cui vi fidate. Mostrate la vostra fragilità e ammettete la difficoltà che state vivendo poiché non c’è motivo di soffrire in silenzio! Chi vi vuole bene capirà, non vi giudicherà e vi starà ancora più vicino. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a seguire le idee del partner: vi sembrano più eccentriche che costruttive. Esaminatele invece con obbiettività, potrebbero portare a un rinnovamento. Soli: volete conquistare in modo originale e non è detto che agli altri piaccia. Tornate a metodi più tradizionali e darete il via a una relazione appagante. Oroscopo 26 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Con l’armonia Luna-Marte se avete discusso con un collega o un socio oppure una persona cara è la giornata giusta per tendere una mano e fare pace! Fate tabula rasa e date il via a conversazioni sincere. Su un altro piano: se avete provato indecisione riguardo a un contratto, fate le domande che hanno scatenato esitazione. Provateci, potreste ottenere le risposte giuste. Amore: in coppia, con il partner avete tanti progetti e tanta voglia di evadere. Non vi mancherà l’immaginazione: una vacanza improvvisata, un luogo insolito per fare l’amore, guardare insieme un film romantico, una uscita al ristorante preferito, ecc. Soli: stato d’animo allegro, siete spinti a vivere pienamente il momento presente, senza complicazioni o castelli in aria. Avrete un incontro delizioso.

Oroscopo 26 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere una mole non indifferente di lavoro ma non dovete entrare in ansia dicendo a voi stessi che non ce la farete. Il problema è siete tanto efficienti quanto ostinati nel voler svolgere tutto da soli. Se oggi doveste trovarvi in difficoltà bando all’orgoglio e chiedete un aiuto a qualcuno le cui competenze sono pari alle vostre. Perché volete stressarvi inutilmente? Amore: il benessere all’interno della relazione non dovrebbe dipendere da eventi esterni spiacevoli. Lasciate fuori casa le discussioni sul posto di lavoro. L’armonia nel dolce nido è preziosa, è il posto dove rigenerare le energie. Soli: potreste pensare che la persona che vi attrae provi lo stesso interesse ma comunque avere dei dubbi e non sapere come muovervi. Ma troverete il modo…

Oroscopo 26 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Condividete il buon umore, entrate in contatto con gli altri e concedetevi momenti di distrazione. L’atmosfera della giornata è infatti all’insegna della leggerezza. Mettete dunque da parte la routine, farete un regalo a voi stessi! Su un altro piano: se avete in corso una trattativa importante grazie al vostro atteggiamento oggi potreste concludere con successo. Amore: in coppia, i pianeti rafforzano la relazione, torna la fiducia. C’è solidarietà ed equilibrio. Il partner vi supporta e voi fate altrettanto! Soli: c’è una trasformazione: gli incontri portano gioia e buon umore. I pianeti parlano d’amore e di amicizia, non è da escludere un incontro in un luogo di attività.

Oroscopo 26 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Ci sono dei momenti in cui tacere e altri in cui è meglio parlare sinceramente. Il buon aspetto Luna-Marte oggi rappresenta un invito a esprimere con le persone care, ciò che provate. Se, ad esempio, un familiare vi ha ferito con un suo comportamento, parlarne vi farà sentire meglio! Tenere tutto per voi non risolverà nulla. Trovate il momento giusto e dite la vostra! Amore: in coppia, grazie a un progetto da pianificare, riscoprirete il piacere di stare insieme. I piccoli disaccordi su come organizzarlo vi faranno ridere, capirete che non vale la pena discutere. Soli: affascinanti e socievoli, accetterete un appuntamento solo per curiosità. Eppure la persona vi stregherà al punto che vorrete andare oltre…

Oroscopo 26 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Luna-Marte accentua la vostra gioia di vivere: aprite le ali e spiccate il volo! La vita sociale e le nuove conoscenze potrebbero essere un serbatoio di opportunità. Con chiunque entrerete in contatto le conversazioni saranno interessanti, Riceverete informazioni che potrebbero rivelarsi molto utili e che, inoltre, vi faranno sviluppare belle idee. Amore: in coppia, è una giornata in cui nella relazione non è escluso il fattore fortuna: gli eventi saranno decisivi per la riuscita realizzazione dei vostri progetti e di conseguenza della vostra vita. Soli: una persona accenderà la vostra curiosità. Cercherete di saperne di più poiché se all’inizio sarete solo intrigati in seguito sarete conquistati!

Oroscopo 26 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi astrali potrebbero spingervi a stare un po’ per conto vostro: assecondate l’istinto e anche se gli amici vi invitano a una serata divertente, rimanere in casa è la soluzione migliore. Capiranno il motivo del rifiuto. È un buon momento per approfondire le vostre idee e riflettere su quali obbiettivi avete intenzione di raggiungere nel giro di poco. Amore: in coppia, per rendere solida la relazione avete stabilito regole e abitudini. Pur rassicurante rischia di diventare noioso. Forse è il momento di ripensare alle convinzioni, ai desideri nascosti dei primi tempi così da dare nuovo slancio all’amore! Soli: non evitate di cogliere qualsiasi opportunità tanto per non rimanere soli: impegnatevi con la persona giusta, con cui vivere una bella storia.

Oroscopo 26 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto della Luna nel vostro segno e Marte, avete delle splendide idee riguardanti il settore delle finanze mirate a garantire la stabilità in questo momento e in futuro. Grazie alla creatività al top, potreste esplorare nuove piste, scovare dei nuovi modi per guadagnare di più così da sentirvi tranquilli e allontanare eventuali preoccupazioni. Amore: in coppia, il partner è in vena di romanticismo e vi inviterà a trascorrere del tempo solo per voi due. E’ una giornata in cui circola grande passione e Saturno rende inossidabile la relazione! Soli: un ex con cui avete chiuso di recente potrebbe bussare alla vostra porta: la situazione si sblocca e potreste tornare insieme. C’è una trasformazione radicale!

Oroscopo 26 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui dovete fare attenzione a lanciarvi in qualche promessa che in seguito non potrete mantenere. E’ nella vostra natura dire “sì” a chi vi chiede una mano ma oggi rischiate di rimanere intrappolati in una strada senza via d’uscita. Non sapete infatti se avrete tempo né se in quel momento avrete altri impegni. Prima di acconsentire, dunque, pensateci due volte. Amore: in coppia, giornata tranquilla, nessuna discussione in vista ma nemmeno grandi effusioni. Tuttavia visto che insieme sarete felici entrambi non avrete nulla di cui lamentarvi! Soli: l’amore oggi non è al centro dei vostri pensieri oppure scambierete con una persona solo due o tre messaggi poiché non avrete nulla da dirvi.