Oroscopo 27 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 27 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (per conto vostro) e Pesci (evitate di pensare troppo).

Oroscopo del 27 dicembre, gli astri dicono al Cancro che ha bisogno di solitudine e al Pesci che pensare troppo crea stress.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 27 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): bisogno di stare per conto vostro

Oroscopo Cancro umore

Con la Luna in Gemelli siete chiusi a riccio ma è possibile che una persona cara voglia parlare con voi, intrattenere una conversazione seria. Sembra che farete di tutto per rimandare. L’oroscopo annuncia che avete bisogno di stare per conto vostro per riflettere, trovare nuove idee o la soluzione a un problema.

Spiegatelo chiaramente a chi vi circonda e dite altrettanto chiaramente che non le state ignorando. Avete semplicemente bisogno di solitudine, di rigenerare le energie. In questo modo non creerete fastidiosi malintesi e vi lasceranno in pace.

Oroscopo Cancro 27 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: avete intenzione di apportare nella relazione un rinnovamento e il partner vi seguirà a occhi chiusi.

Soli: alla ricerca dell’amore, è possibile che oggi vi lancerete nelle app di incontri, senza mettere barriere.

Oroscopo 27 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): condividere le emozioni

Oroscopo Scorpione umore

Potreste essere tentati di infiocchettare un’idea per renderla più accattivante ma con l’aspetto Sole-Urano potrebbe essere saggio evitare le complicazioni e optare invece per qualcosa di semplice e innovativo. Più sarte disposto a pensare fuori dagli schemi, più l’idea avrà successo. L’oroscopo inoltre annuncia che oggi terrete per voi le emozioni, ciò che provate.

Ma fareste invece bene a condividere. Parlarne, anche con leggerezza, vi farà un gran bene soprattutto se state vivendo un momento un po’ difficile. Allora, prendete l’iniziativa, anche se è noto che non è il vostro forte.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: uscite dalla routine, cambiate qualcosa. Dovete rinnovare la relazione senza rimandare.

Soli: una persona potrebbe corteggiarvi ma attenzione, non avere intenzione di impegnarsi. Non girate film!

Oroscopo 27 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: pensare troppo crea stress

Oroscopo Pesci umore

Con la Luna in Gemelli, vi sentite un po’ pigri, la voglia è quella di rimanere in santa pace in casa. Fate bene ma al contempo cercate di non mettere eccessivamente in moto i neuroni. Rilassatevi mentalmente poiché il rischio è che riflettiate troppo. Il vostro segno raramente condivide ciò che pensa, vi controllate e finite per stressarvi.

Più in generale, l’oroscopo annuncia che se in famiglia ci sono conflitti e polemiche, dovrete cercare di gestire tutto con buon senso e logica.

Oroscopo Pesci amore

In coppia:se state per conto vostro, forse navigando su internet, e non vi filate il partner è normale che avrà da ridire.

Soli: flirtate a tutto spiano ma senza realmente incontrare l’amore. Nessuno farà scattare il clic dell’attrazione.

Per tutti gli altri segni clicca qui.