L’oroscopo del 27 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 27 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Seguire l’intuito oggi è un ottimo atteggiamento potrebbe permettervi di cogliere un’offerta o un’opportunità. Se pensate sia perfetta per voi, qualcosa che potrebbe migliorare la vostra vita, accettate senza pensarci due volte! E se qualcuno, forse per gelosia, dovesse tentare di insinuare nella vostra mente dei dubbi, qualunque cosa dica mantenete la sicurezza in voi stessi, non lasciatevi influenzare. Andate avanti e otterrete il successo. Amore: in coppia, tra obblighi e responsabilità, vi sentite soffocare e desiderare maggiore libertà. Con il partner rischiate di diventare bruschi. E’ un fatto passeggero, non ne fate un dramma! Soli: potreste essere spinti a contattare una vecchia conoscenza. Perché no?

Oroscopo 27 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata favorevole a una messa a punto della vostra situazione. Concentratevi sull’essenziale. Se gli obblighi e le responsabilità vi stressano parecchio, per quanto vi è possibile, liberatevene – meglio ancora delegate qualche compito – e concedetevi un momento di solitudine così da ritrovare la pace interiore. Visto che la forma psicofisica non è al top, evitate di imporvi un ritmo serrato. Rilassatevi: domani tornerà il consueto slancio. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di guardare al passato. Sapete bene che non può essere cambiato, è necessario imparare a conviverci. Soli: potreste essere tentati di contattare un/a ex. Evitate e ricordate invece il motivo per cui la vostra storia è finita.

Oroscopo 27 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nel lavoro, potrebbe arrivare un’offerta allettante, ad esempio la possibilità di entrare in società con persona oppure proporvi un nuovo contratto. Tuttavia, anche se ritenete che sia un’opportunità irripetibile, prima di lanciarvi prendete tempo. Con Mercurio retrogrado in Sagittario, riguardo a questo potenziale impegno, in seguito potreste scoprire qualcosa che non avevate preso in considerazione e che forse vi spingerebbe a rinunciare. Amore; in coppia, avvertite il desiderio o il bisogno di gridare al partner il vostro amore! Un’ondata di passione vi spingerà tra le sue braccia, con la sua più grande felicità. Bella serata. Soli: colpo di fulmine, un’attrazione irresistibile. In ogni caso, non fidatevi delle apparenze…

Oroscopo 27 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se oggi dovessero emergere dei problemi di lavoro, cercate di mantenere la calma. Potreste smarrire, ad esempio, un oggetto di cui avete bisogno o riscontrare delle difficoltà tecniche. Avrete capito che è una giornata eccezionalmente stressante e potrebbe essere necessario osservare come reagite alle varie problematiche. Cercate di gestirle in modo produttivo anziché intestardirvi o alzare le braccia in segno di resa. Amore: in coppia, qualche disaccordo ma se volete evitare conflitti, è meglio non cercare di convincere il partner a tutti i costi o di imporre il vostro punto di vista. Proponete dei compromessi. Soli: giornata poco favorevole agli incontri. Se in programma c’è un appuntamento è meglio rimandare.

Oroscopo 27 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui circolano emozioni forti, per cui cercate di tenere sotto controllo le vostre reazioni, le parole. Evitate di arrabbiarvi se qualcuno dirà una frase spiacevole o vi accusa di qualcosa ingiustamente. Fate un respiro profondo, contate fino a dieci (o più se necessario) dimostrando di essere superiori e migliori. Trovate un modo per far sapere a chi avete di fronte ciò che provate senza tuttavia essere offensivi e aggressivi. Amore: in coppia, circola confusione ma evitate di nutrire dubbi, parlate sempre il modo chiaro ma gentile. Soli: potrebbe essere difficile resistere all’impulso di mandare un messaggio a un/a ex. Cercate di distrarvi con qualcosa che vi impedisca di premere il tasto “invia”.

Oroscopo 27 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune situazioni potrebbero essere ingannevoli, non essere come sembrano all’apparenza. Per oggi e domani non date nulla per scontato e cercate invece di rilassarvi. Tra pochi giorni sarà tutto più chiaro. Al contempo un amico o un familiare potrebbe parlarvi di un problema che lo preoccupa. Ascoltate ma evitate di precipitarvi per risolvere la situazione. A volte lasciare che gli altri si sfoghino è migliore di qualsiasi consiglio improvvisato. Amore: in coppia, c’è reciproca dolcezza. Entrambi inoltre non avete voglia di affrontare argomenti delicati, l’atmosfera della giornata è leggera e serena. Soli: negli affari di cuore soffia un vento di novità. Recarvi in un posto nuovo potrebbe permettervi di fare uno splendido incontro. .

Oroscopo 27 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Introdurre bellezza e armonia nella vostra casa, in questo momento dovrebbe essere la massima priorità. Che vogliate semplicemente spostare i mobili o dare il via a un importante progetto di ristrutturazione, è il momento giusto per trasformare l’abitazione nel caldo rifugio ideale dal mondo esterno. Avete alcune interessanti idee creative, dunque condividetele con le persone care. Saranno aperte ed entusiaste di apportare un cambiamento. Amore: in coppia, serata all’insegna del relax, è ciò che occorre a entrambi per stare bene. Avrete molti momenti romantici. Insieme vi sentite più forti! Soli: un incontro imprevisto catapulta in una situazione che non controllate completamente. Il desiderio di rivedere la persona vi tormenterà.

Oroscopo 27 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le questioni di denaro potrebbero scatenare dei malintesi nelle relazioni. Potreste, è evidente, avere il coraggio di affrontare la situazione con i diretti interessati ma evitate di esprimervi con un tono sospettoso o accusatorio. Potreste sentire che in alcune situazioni è necessario un cambiamento, ad esempio se la retribuzione non è all’altezza della vostra prestazione. Parlate della necessità di essere corretti e gli altri saranno ricettivi. Amore: in coppia, il vostro lato romantico è accentuato ed è probabile che vi facciate in quattro per rendere felice la dolce metà. Soli: potreste provare un po’ di frustrazione: sognate il grande amore ma non sapete come trovarlo. Coraggio, non ci vorrà ancora molto tempo.

Oroscopo 27 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Sole-Giove, siete in gran forma e avete la possibilità di distinguervi dalla massa. Il transito vi rende più intraprendenti e dunque potreste essere pronti ad affrontare una sfida. Tuttavia fate attenzione, scegliete bene le persone con cui parlarne. Qualcuno potrebbe provare a spegnere il vostro entusiasmo e convincervi a lasciar perdere. In questo caso, ignorate ciò che dice, fate di testa vostra e andate per la vostra strada. Amore: in coppia, se ci sono delle tensioni, sarete spinti a riflettere e a porvi le domande giuste. Per alcuni potrebbe essere difficile, poiché la mente è un po’ confusa. Non saprete come procedere. Soli: difficoltà a decidere se impegnarvi seriamente. Avete un motivo? Sta a voi valutare i pro e i contro.

Oroscopo 27 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La comprensione verso gli altri è un atteggiamento lodevole ma se nei vostri confronti qualcuno si comporta male non dovete giustificare il suo atteggiamento. Nessuno deve mettervi i piedi in testa! Se necessario stabilite dei confini chiari che non andranno oltrepassati. Che si tratti di una persona che tenta abilmente di convincervi a fare qualcosa o di un amico che fa continue richieste e avete difficoltà a dire dei “no”, sta a voi difendervi. Amore: in coppia, nella relazione c’è una rinascita, il partner vi offre tutte le attenzioni che meritate e prospettive rassicuranti per il futuro. Soli: accettate tutti gli inviti degli amici e uscite di casa! Farete una strage di cuori. L’anima gemella è comunque nei paraggi…

Oroscopo 27 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La giornata può essere ottima o l’esatto contrario: dipende da voi ma la cosa migliore per garantirvi che tutto vada bene è essere positivi! Evitate le persone pessimiste a cui piace concentrare la loro attenzione solo sui lati negativi delle persone e delle situazioni. Avete molto di cui essere grati alla vita, dunque concentratevi su quello. Al contempo, se state cercando qualcuno per portare avanti un progetto, una persona del passato potrebbe essere la soluzione perfetta. Amore: in coppia, alcuni argomenti potrebbero scatenare delle discussioni. Prima di esprimervi, riflettete e moderate le parole. Soli: se una persona vi attrae oggi avrete difficoltà a mostrare il vostro interesse. Prima di lanciarvi in una dichiarazione aspettate di sentirvi pronti.

Oroscopo 27 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Vietato impegnare tutte le vostre energie per rendere felici chi vi circonda. Spostate l’attenzione su voi stessi e fate di più per gratificarvi. Per oggi, concedetevi qualcosa di bello. Iniziate col rimandare un incontro che sapete sarà noioso, andate a cena nel vostro ristorante preferito, regalatevi un oggetto su cui avete messo gli occhi da tempo. Ogni tanto avete il diritto di fare qualcosa solo per voi dunque non dovete sentirvi in colpa. Amore: in coppia, uscita divertente con gli amici condita da tante risate ma non solo: abbracci sensuali all’altezza delle reciproche aspettative. Passione al top! Soli: se state cercando una persona speciale, i passaggi odierni vi serviranno su un piatto d’argento uno splendido incontro!