Oroscopo 27 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 27 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 27 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (progressi nei progetti) e Scorpione (passi avanti nella carriera).

Oroscopo 27 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): i progetti fanno progressi

Oroscopo Cancro 27 febbraio: umore

Con la Luna Piena in Vergine, il fine settimana per il vostro segno sarà piacevole, vi regalerà un senso di libertà, farete ciò che vi piace e vi distrarrete. Non è escluso che riguardo ad alcune situazioni le emozioni prenderanno il sopravvento ma la nota positiva è che vi metteranno in una posizione migliore per fare delle scelte, prendere delle decisioni.

Avrete inoltre l’opportunità meravigliose per apprendere cose nuove e fare concreti progressi nei progetti personali o di lavoro.

Oroscopo Cancro 27 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: ad attendervi c’è una serata piacevole, sarà all’insegna della tenerezza e della passione.

Soli: farete di tutto per incontrare l’anima gemella. E, probabilmente, oggi ci riuscirete.

Oroscopo 27 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): passi avanti nella carriera

Oroscopo Scorpione 27 febbraio: umore

Se alcune delle persone che vi circondano più che amiche sembrano rivali, in competizione con voi, riflettete su questo. Con il Plenilunio in Vergine potrebbero emergere emozioni sepolte e rimanere sorpresi dal fatto che ci sia chi è geloso, invidioso di voi.

Se ritenete che alcuni rapporti siano nocive, sapete cosa dovete fare. E’ ora di prendere le distanze definitivamente. Al contempo, è un momento in cui alcuni contatti con persone influenti potrebbero essere d’aiuto a fare passi avanti nella carriera.

Oroscopo Scorpione 27 febbraio: amore

In coppia: riesplodono i sentimenti, sono sempre più forti. Guarderete il partner con occhi diversi.

Soli: sembra che oggi trascorrerete parecchio tempo sui social, in cerca della persona giusta.

Oroscopo 27 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): la soluzione definitiva a un problema

Oroscopo Pesci 27 febbraio: umore

Il Plenilunio in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni e al riguardo fa emergere emozioni forti che potrebbero prendere il sopravvento. Se avete ignorato un problema potrebbe essere il momento in cui vorrete risolverlo definitivamente.

Nell’aria c’è un cambiamento. Se una relazione di lavoro è difficile, la Luna Piena vi metterà in grado di gestirla pacificamente. Il transito a voi chiede di essere creativi, inventivi e senza complessi. Infischiatevene, dunque, di ciò che nei vostri confronti potrebbero dire o pensare gli altri.

Oroscopo Pesci 27 febbraio: amore

In coppia: il plenilunio potrebbe scatenare nervosismo, sentirvi un po’ destabilizzati ma troverete il modo per andare oltre.

Soli: placate le emozioni e restate aperti alla possibilità di nuovi incontri. E ce ne saranno…

