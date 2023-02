L’oroscopo del 27 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

È il momento di brillare! Sul posto di lavoro qualsiasi conversazione oggi andrà a vostro favore. Parlate dunque di ciò che desiderate realizzare o migliorare con piena fiducia nelle vostre capacità. Boss e colleghi vi ascolteranno con attenzione! In ogni caso se qualcuno ha opinioni diverse, sentite cosa ha da dire, senza interrompere la conversazione. Amore: in coppia, il senso dell’umorismo e la disponibilità al dialogo vi permettono di avere conversazioni dolci e armoniose con il partner, Soli: avete la possibilità di moltiplicare incontri e conversazioni ma la tendenza odierna è di chiudervi. Non dovete dunque lamentarvi della solitudine.

Oroscopo 27 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sarete spinti a conoscere una persona poiché pensate che potrebbe esservi utile. Non dovete sentirvi in colpa, tutte le relazioni funzionano su questo principio, anche se non è immediatamente ovvio. Non c’è niente di sbagliato nello sfruttare al massimo le opportunità che si presentano. E questa amicizia potrebbe dunque giovare a entrambi. Amore: in coppia, vi capite al volo, non c’è bisogno di parlare. Giornata ideale per risolvere un malinteso o sistemare le cose con la dolce metà, tra le lenzuola… Soli: utilizzate questo lunedì per lanciare degli inviti ma senza prendervi sul serio!

Oroscopo 27 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete splendide energie, siete motivati ed entusiasti: dovete dunque raggiungere con determinazione i vostri obbiettivi, se occorre anche chiedendo una mano ai vostri contatti. Nella vita sociale siete brillanti e inoltre avete più coraggio per apportare quei cambiamenti che ritenete necessari nella vostra vita. Amore: in coppia, oggi sarete voi a dover prendere delle decisioni e le condividerete dolcemente con il partner. Circola serenità. Soli: non è il momento di avere un atteggiamento romantico, fatevi notare per l’intraprendenza e il senso dell’umorismo: funzionerà.

Oroscopo 27 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fidatevi dell’intuito e non lasciatevi ingannare da fatti che potrebbero essere fuorvianti. Potreste rimanere intrappolati nei pro e nei contro di una situazione e finire per girare in tondo. Il vostro cuore sa cosa è meglio per voi. Il quarto di Luna in Gemelli rappresenta un invito ad andare oltre i pensieri e seguire le vostre emozioni. Amore: in coppia, l’amore è un motore formidabile e lo sapete. Tuttavia, ci sono momenti in cui la solitudine è necessaria per fare il punto su se stessi. Non esitate a parlarne con il partner, capirà. Soli: avete intenzione di dichiarare i vostri sentimenti a una persona? Scegliete il momento giusto. Il rischio è che l’altro/a non sia ricettivo.

Oroscopo 27 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La fortuna è al vostro fianco dunque non dovete temere di chiedere qualche favore, condividere le idee o attirare l’attenzione, soprattutto se ciò può essere d’aiuto a raggiungere gli obiettivi che avete a cuore. Al contempo, con la Luna in Gemelli è possibile che darete il via a un interessante progetto insieme ad altre persone. Amore: in coppia, l’atmosfera è favorevole alla comunicazione. Cercate dunque di parlare di eventuali problemi e non rimandate le spiegazioni. Insieme, troverete una soluzione. Soli: la vostra vita amorosa ha una svolta inaspettata. Un incontro in un posto di lavoro è molto promettente!

Oroscopo 26 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro è un momento in cui avete voglia di mettervi in gioco e brillare. Siete pronti a mollare qualsiasi esitazione o paura che potrebbero impedire di raggiungere il successo, un obbiettivo o concretizzare qualche ambizione. L’importante è che pur così motivati e competitivi, non disperdiate le energie in mille direzioni. Amore: in coppia, l’unione fa la forza e insieme al partner riuscirete a raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Soli: con una persona incontrata all’inizio del mese, ripartirete da zero. Ammetterete i reciproci errori e deciderete che la vostra storia merita di andare avanti.

Oroscopo 27 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni accentuano il vostro desiderio di vivere esperienze fuori dall’ordinario, il vostro entusiasmo per un piano o un’idea è particolarmente forte. E’ tempo di fare nuove scoperte ,cogliere delle opportunità: se qualcosa sollecita il vostro interesse, seguitelo. Su un altro piano: non è escluso che firmerete un accordo. Amore: in coppia, evitate di discutere poiché rovinereste la giornata e entrambi. Chiudete un occhio e stasera vi ritroverete tranquilli e sereni. Soli: potreste perdere la testa per una persona ma fate attenzione: le sue intenzioni potrebbero essere poco sincere. Approfondite la conoscenza e solo dopo deciderete.

Oroscopo 27 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il primo quarto di Luna in Gemelli, potreste essere agitati, ansiosi, sentirvi sotto pressione nel lavoro e non sapere bene come muovervi. Mettetevi al riparo dallo stress anche perché tra mercoledì e venerdì sarete molto più rilassati e attribuirete meno importanza ai vostri impegni, siano essi di tipo professionale o familiare. Amore: in coppia, piccole preoccupazioni familiari potrebbero destabilizzarvi ma queste difficoltà rafforzeranno l’intesa con il partner. Soli: potrebbero corteggiarvi due persone, legate tra loro da amicizia, e non saprete cosa fare. Fermatevi e riflettete, vedrete la situazione più chiaramente.

Oroscopo 27 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il primo quarto di Luna in Gemelli sarete spinti a reprimere la vostra sensibilità e a essere poco attenti a quella di chi vi circonda. Il che potrebbe scatenare dei conflitti. Evitate dunque delle manifestazione di leggerezza davanti a chi è preoccupato per un qualsiasi motivo, anche se pensate che sia un atteggiamento sciocco. Amore: in coppia, evitate di affrontare argomenti delicati, il dialogo potrebbe trasformarsi in un litigio. Eventualmente, ammettete con sincerità i vostri errori. Soli: se state aspettando l’amore senza alzare un dito, l’attesa sarà lunga. Senza uno sforzo da parte vostra, è improbabile che la situazione migliori. Forse è il momento di cambiare i vostri obiettivi di vita così come le aspettative.

Oroscopo 27 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Cercate di capire cosa volete introdurre nella routine lavorativa, riflettete su quali abitudini volete eliminare privilegiando invece quelle d’aiuto a essere più produttivi. Un programma semi-flessibile potrebbe essere la migliore linea d’azione. Anche se l’impazienza potrebbe essere un ostacolo, il vostro istinto per le priorità è forte e potreste chiarire situazioni che vi hanno appesantito. Amore: in coppia, lealtà, serietà e impegno: su questi punti e e sull’eros con il partner c’è un accordo meraviglioso. Soli: un incontro dal sapore romantico, anche se di breve durata, sarà piacevolissimo. Scambierete i numeri di telefono e scoprirete di abitare nella stessa zona.

Oroscopo 27 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete intraprendenti, molto produttivi, desiderosi di entrare in azione e oggi potreste essere spinti a dare il via a un progetto che vi permetterà di far lievitare le entrate. Non dovete rimandare: nel giro di poco tempo otterrete ottimi risultati finanziari! Concentratevi e sicuramente avrete successo. Amore: in coppia, tante attenzioni e gesti teneri per il partner, che ricambierà. Nella relazione c’è complicità, generosità e tenerezza. Soli: arriverà un invito da una persona conosciuta di recente, Vivrete momenti piacevoli e romantici. In vista una prossima uscita…

Oroscopo 27 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il primo quarto di Luna in Gemelli dovete seguire una linea d’azione più razionale così da trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Chiedetevi a cosa volete dare la priorità nel programma quotidiano. Il modo migliore per mettere ordine nei pensieri è parlarne con una persona di cui vi fidate o scrivere tutto punto per punto. Amore: in coppia, il partner accende il vostro desiderio e a voi piace giocare al gatto e al topo. Tra di voi regna la massima fiducia. Soli: se pensate che la persona che attira la vostra attenzione sia solo di passaggio, sbagliate! Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una vera storia d’amore.