L’oroscopo del 27 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 27 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio e Marte in Capricorno nel vostro settore del successo, risvegliano il leader che è in voi: vi lancerete senza esitare in un’iniziativa coraggiosa che vi farà progredire! Al contempo, dopo cinque mesi, Urano riprende il moto diretto e nelle finanze la situazione diventerà più leggera. Se in questi mesi avete gestito il denaro con oculatezza ora potrete concedervi qualche gratificazione e fare acquisti senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, la vostra mancanza di entusiasmo rischia di incidere sulla relazione Parlate, dite cos’è che vi infastidisce. Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica ma chiarirete e ve ne libererete definitivamente. Avete voglia di un amore nuovo di zecca!

Oroscopo 27 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Urano nel vostro segno dopo cinque mesi riprende il moto diretto: è tempo di uscire dalla vostra zona di comfort! Il transito vi regala una rinnovata consapevolezza di voi stessi, è d’aiuto a capire come potete cambiare in meglio la vostra vita. Se avvertite l’esigenza di avere libertà così da dare il via a un nuovo inizio, è il momento di agire! Desiderate esplorare qualcosa? Andate avanti, può aprire la porta a nuove opportunità. Amore: in coppia, per evitare conflitti, in qualsiasi circostanza, cercate di mantenere la calma e il sorriso. Soli: le conversazioni, gli incontri, probabilmente non vi soddisferanno. Non importa se oggi va così, avrete occasioni migliori!

Oroscopo 27 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dopo cinque mesi di nuovi inizi seguiti da rallentamenti, con Urano che torna in moto diretto, è tempo di eliminare dalla vita tutto ciò che non funziona. Se state procedendo per inerzia e non avete fatto grandi passi avanti, questo transito vi permetterà di premere l’acceleratore. Non dovete più accettare situazioni o relazioni in cui vi sentite intrappolati. Riprendete la vostra libertà così da capire cosa apprezzate veramente. Amore: in coppia, un po’ esigenti con il partner, oggi non siete in grado di accontentarvi di ciò che avete. Soli: negli affari di cuore rischiate di essere impulsivi e di puntare sulla persona persona sbagliata.

Oroscopo 27 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Urano in Toro, dopo cinque mesi riprende il moto diretto: il transito vi spingerà a esaminare la lista dei contatti, anche on line, in particolare riguardo a persone che non sentite da tempo o chi vi chiama solo quando ha bisogno di qualcosa o chi ormai avete capito che è un falso amico. E’ un buon momento per fare pulizia. Forse sopravviveranno poche relazioni ma al contempo avrete accanto i veri amici con cui state bene. Amore: in coppia, un po’ nervosi, fate attenzione ad affrontare argomenti delicati, finireste per litigare. Soli: non avete alcuna intenzione di cercare compagnia. Volete stare tranquilli nel vostro carapace!

Oroscopo 27 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Urano In Toro dopo cinque mesi riprende il moto diretto nel vostro settore della carriera: potrebbe scatenare degli scontri con il boss e averne piene le tasche. C’è la forte possibilità che deciderete di dare il via a un’attività in proprio e più in generale, nel lavoro imboccare una nuova ed entusiasmante direzione. Le possibilità che non avete mai preso in considerazione potrebbero dare una nuova prospettiva di vita. Amore: in coppia, siete intraprendenti, al partner proporrete un’uscita e nuovi progetti. Il che va bene ma cercate di non imporre le vostre idee. Soli: studierete una strategia per conquistare la persona che vi attrae. Se darete prova di delicatezza avrete successo.

Oroscopo 27 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Urano in Toro che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, se alcune questioni riguardanti le relazioni di lavoro o personali fino a oggi non hanno trovato delle risposte da parte degli altri, ne avrete abbastanza di girare in tondo, rimanere nella confusione. Il vostro segno è paziente e tollerante ma quando le persone superano i limiti voltate le spalle e non tornate indietro. E’ tempo di chiarezza! Amore: in coppia, ascolterete di più il partner e avrete meno aspettative. Avete capito che per ricevere, è necessario anche dare. Soli: nei confronti di una persona che vi attrae, seguirete l’istinto, che raramente sbaglia, e tirerete fuori l’artiglieria pesante!

Oroscopo 27 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se in una relazione di lavoro o personale sono presenti delle tensioni, prendete l’iniziativa e cercate di appianarle. Con Urano che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, siete probabilmente desiderosi di cambiare le cose in meglio. Se dunque sentite il bisogno di perdonare una persona o avere quella conversazione difficile, il transito vi spingerà a fare un passo avanti e sentirvi finalmente leggeri. Amore: in coppia, se all’esterno le temperature sono gelide in casa saranno bollenti! Serata indimenticabile. Soli: una giornata molto positiva con incontri di qualità, quelli che arricchiscono sia il cuore che la mente.

Oroscopo 27 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Urano in Toro, dopo cinque mesi torna in moto diretto nel vostro settore delle relazioni, il che segnala che al riguardo potreste provare insoddisfazione, avvertire la forte esigenza di maggiore indipendenza e lavoro o vita personale, attraversare dei momenti un po’ complicati. Tuttavia cercate di guardare le relazioni da una nuova prospettiva: ciò vi darà modo di capire di cosa avete veramente bisogno. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi rendono nervosi e irritabili. Con il partner cercate di essere più flessibili. Soli: non siete dell’umore giusto per conquistare, flirtare. Per oggi, praticate un po’ di esercizio fisico. Vi rilasserete.

Oroscopo 27 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Urano in Toro dopo cinque mesi riprende il moto diretto nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro: è qui che potreste introdurre dei cambiamenti – alcuni potrebbero arrivare all’improvviso – mirati a migliorare il programma quotidiano, le abitudini, il lavoro e i progetti. Il che vi permetterà di essere più produttivi e comporterà un progresso. Avrete la positiva, anzi l’entusiasmante sensazione di ripartire da zero. Amore: in coppia, poco in sintonia con il partner o meno attenti alle sue emozioni… Se la vostra mente è presa dal lavoro, ad esempio, ditelo chiaramente così da non sollevare dubbi inutili. Soli: oggi non siete particolarmente sensibili alle attenzioni di chi vi corteggia. Occhio a respingere tutti/e. Tra loro potrebbe forse nascondersi la persona giusta-

Oroscopo 27 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Urano in Toro che dopo cinque mesi torna in moto diretto: la creatività sarà al top, la mente vi porterà in posti diversi e meravigliosi! Potreste lanciarvi in un’idea imprenditoriale che vi entusiasma e varrà la pena di concretizzarla poiché avrà successo. Con questo passaggio le questioni finanziarie e commerciali, inizieranno a riprendere slancio e sarà molto più semplice prendere delle decisioni. Amore: in coppia, la routine vi pesa dunque cercherete di evitare le responsabilità quotidiane. Per una volta lascerete che se ne occupi il tuo partner. Soli: l’impulsività potrebbe prendere il sopravvento sulla ragione. Volete inseguire flirt e divertirvi senza regole!

Oroscopo 27 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Urano in Toro sosta nel vostro settore della famiglia, della casa e dopo cinque mesi riprende il moto diretto. Nel primo trimestre del 2024 annuncia dei cambiamenti ma non saranno scioccanti poiché a deciderli sarete voi: potreste aver voglia di ristrutturare l’abitazione o traslocare in una nuova casa ma prima di lanciarvi, assicuratevi che il vostro piano sia ben strutturato così da non avere qualche sorpresa. Amore: in coppia, in due siete più forti dunque se c’è un problema non esitate a chiedere il parere del partner. Per una volta accantonate l’orgoglio. Soli: il desiderio di indipendenza e di libertà vi impedirà di rimanere coinvolti in una relazione soffocante in cui non avreste la possibilità di essere voi stessi.

Oroscopo 27 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sulla vostra strada c’è un ostacolo da abbattere, potrebbe trattarsi di una persona gelosa, invidiosa di voi e che sembra faccia di tutto per minare la sicurezza in voi stessi. Anche se detestate il conflitto non dovete lasciare all’altro il campo libero! Con Urano in Toro avete la possibilità di trovate un alleato, un amico fidato, qualcuno che possa dare dei consigli così da poter adottare la giusta strategia. Amore: in coppia, l’umore è mutevole e questa instabilità nella relazione crea un’atmosfera poco positiva e men che meno armoniosa. Soli: è una giornata poco favorevole agli incontri o appuntamenti, La cosa migliore è rimandare.