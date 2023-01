L’oroscopo del 27 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Pesci per quattro settimane sosta alle spalle del vostro segno: è un momento di riflessione, avrete voglia di stare un po’ da soli così da entrare in contatto con le vostre emozioni, ritrovare l’equilibrio. Prendete nota di qualsiasi idea creativa o riguardante le finanze – per guadagnare di più – poiché in seguito ne farete buon uso. Amore: in coppia, è giornata di riconciliazione o dei baci! È il momento di ravvivare un po’ la vita amorosa e, volendo, troverete qualche bella idea… Soli: proverete emozioni che non potrete condividere o che rimarranno virtuali oppure potreste vivere una storia segreta.

Oroscopo 27 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere in Pesci accende il desiderio di entrare in contatto con persone che condividono i vostri stessi interessi. Con questo transito al centro della scena c’è la generosità, l’aiuto reciproco, solidarietà e quando lo farete proverete un senso di benessere. Il che ovviamente non esclude che siate voi ad avere bisogno di una mano. Amore: in coppia, e promette di essere pieno di sensualità. Questo aspetto planetario risveglia tutti i tuoi sensi ed è un eufemismo… In coppia, il il desiderio è decuplicato e nell’eros siete particolarmente intraprendenti. In programma ci sono momenti bollenti. Soli: fascino al top! E’ difficile resistervi. Sfruttate la presenza di Venere per dichiarare il vostro amore.

Oroscopo 27 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Pesci sosta nel vostro settore degli obbiettivi: sfruttate questo transito per fare una buona impressione. Avrete la capacità di capire cosa pensano gli altri, cosa stanno pianificando e ciò sarà d’aiuto a elaborare una solida e vincente strategia. Potreste concludere un accordo o ricevere una somma che vi hanno promesso. Amore: in coppia, la tenerezza e gli abbracci rendono questa giornata un lungo momento d’amore, mostrate il reciproco attaccamento. Soli: con Venere in Pesci, potreste alla fine decidere che il vostro status non è poi così sgradevole…

Oroscopo 27 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Pesci è in eccellente aspetto con il vostro segno: è il momento di essere aperti a nuove idee e culture diverse, viaggiare per lavoro o semplice divertimento, recarvi in posti dove non siete mai stati. Ma solo: siete affascinanti più del solito, ammirati, apprezzati e inclini a cercare le cose e le persone che vi rendono felici! Amore: in coppia, con la dolce metà potreste pianificare un viaggio: vivrete un momento splendido in cui imparerete di più su voi e l’altro/a. Soli: prendete in considerazione gli appuntamenti al di fuori della vostra solita routine. Scoprirete che hanno la magia che state cercando.

Oroscopo 27 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 20 febbraio Venere sosterà in Pesci: è un transito che vi spingerà a dedicare più tempo ed energie a un progetto. È possibile raggiungere un accordo in modo conciliante riguardante il denaro oppure potreste saldare un debito con maggiore facilità. Evitate in ogni caso situazioni finanziarie poco chiare che potrebbero causare stress. Amore: in coppia, Venere rende l’amore super intenso, accende emozioni forti! L’eros sarà al top! Fate attenzione alla possessività, alla gelosia… Soli: potrebbe scattare un’attrazione forte: non sarà l’amore per sempre ma utile comunque a compensare il vuoto della solitudine.

Oroscopo 27 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Con questo transito potreste stringere nuovi legami con persone vi saranno utili e al contempo vivere in armonia con le persone care. È un ottimo momento per fare la pace, essere concilianti. Avrete la possibilità di concludere accordi reciprocamente vantaggiosi. Amore: in coppia, grazie a Venere vivrete giornate complici, godrete pienamente dei dolci momenti che vi faranno sentire ancora più vicini! Soli: è il periodo perfetto per lanciare segnali a chi vi attrae. La persona si rivelerà l’anima gemella che cercate da tempo.

Oroscopo 27 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La presenza di Venere nel vostro settore del benessere, del lavoro rende più più facile andare d’accordo con i colleghi e le persone con cui entrate in contatto nel quotidiano. Sarete pronti a lavorare insieme per trovare la soluzione a eventuali problemi. In ogni caso, il pianeta potrebbe spingervi a qualche peccato di gola di troppo… Amore: in coppia, troverete un equilibrio tra lavoro e vita privata che ti permetterà di staccare la spina dalla routine e di vivere momenti sensuali e magici con la dolce metà. Soli: Venere in Pesci vi rende molto romantici, avrete voglia di amare ed essere amati… Esprimerete il vostro interesse in modo diverso, con piccole attenzioni delicate.

Oroscopo 27 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere in Pesci vi dota di grande fascino, magnetismo, voglia di interagire, di divertirvi. E sarete molto richiesti! Il transito, più in generale, creerà un’atmosfera leggera, vi sentirete meno sotto pressione. Fino al 20 febbraio, potreste dare il via a un entusiasmante progetto creativo o stringere nuove relazioni con persone stimolanti. Amore: in coppia, Venere annuncia un periodo molto romantico, non è escluso che pianificherete un viaggetto voi due da soli per ritrovare la magia dei primi tempi. Soli: il transito di Venere è il momento ideale per incontrare la persona giusta! In caso d’incontro, lanciate chiari segnali non aspettate che sia l’altro/a a fare il primo passo…

Oroscopo 27 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere in Pesci entra nel vostro settore della casa, della famiglia: sarà più semplice risolvere eventuali problemi con le persone care e trovare una soluzione che vada bene a tutti. Per quanto riguarda la casa, potreste dare il via a qualche cambiamento positivo nell’arredamento così da rendere più confortevole il vostro nido. Amore: in coppia, con Venere in Pesci vi farà molto molto più piacere rilassarvi in casa con il partner, dedicarvi reciproche, dolci attenzioni. Soli: l’amore è nell’aria! Accettate gli inviti a uscite, feste o gite poiché potreste incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo 27 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Pesci, per il vostro segno è un ottimo transito. Se avete riunioni a cui partecipare o qualcosa di urgente da discutere, voi e gli altri esaminerete con calma tutti gli aspetti della situazione e prenderete di comune accordo delle decisioni. Cercate inoltre di programmare più incontri e colloqui importanti: la capacità di comunicare è al top! Amore: in coppia, con il partner sarete dolcissimi! Potreste decidere di seguire insieme un corso per imparare qualcosa di nuovo. Soli: con Venere in Pesci, se una persona vi attrae troverete le parole giuste per dire cosa provate e affascinarla!

Oroscopo 27 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Pesci annuncia un periodo di prosperità e armonia. Potrebbero arrivare delle opportunità che vi permetteranno di guadagnare di più – forse un secondo lavoro – o una somma di denaro consistente che aspettate da tempo. Al contempo sarete circondati dall’affetto delle persone care e proverete benessere e gioia. Amore: in coppia, amate e siete amati! Con Venere in Pesci avrete voglia di coccolare il partner con bei regali, cene costose… Cercate di non spendere troppo! Soli: cambiate qualcosa nel look, fatevi belli! Il pianeta rosa farà arrivare una dolce storia d’amore: vi regalerà stabilità e serenità.

Oroscopo 27 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere nel vostro segno fino al 20 febbraio rappresenta un invito a fare la cosa che vi riesce meglio: a entrare in contatto con amici, familiari e chiunque abbia bisogno di empatia e comprensione. In generale il pianeta accentua il vostro fascino, l’attrattiva personale: è il vostro momento per brillare e stringere nuovi, splendidi contatti. Amore: in coppia, l’amore per il partner è sempre più forte e sentite che è ricambiato! Soli: Venere nel vostro segno rappresenta il momento ideale per uscire, socializzare e, ovviamente, conquistare l’anima gemella! Potreste innamorarvi, ricambiati.