L’oroscopo del 27 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Cancro – fino all’11 luglio – sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: fa emergere il vostro lato premuroso e sarete pronti ad apportare un cambiamento positivo. Alcune conversazioni con le persone care, mirate anche a un eventuale un chiarimento, saranno comunque d’aiuto a creare un’atmosfera armoniosa. Amore: in coppia, riguardo a una questione prenderete posizione il che dispiacerà al partner. Potrebbe essere una buona idea spiegare anziché imporre la vostra decisione. Date spazio al dialogo. Soli: misurate ogni azione, ogni parola e impegnate le energie solo se pensate che porterà a qualcosa. Ma negli affari di cuore non va bene essere troppo razionali.

Oroscopo 27 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con Mercurio in Cancro, nel vostro settore della comunicazione, siete convincenti al massimo! Se avete covato un’idea riguardo a un progetto di lavoro, dovete condividerla con i vostri contatti. Potreste trovare chi potrebbe essere interessato a renderla una realtà. Approfittate di questo momento, anche per stringere nuove e utili relazioni. Amore: in coppia, con il partner è amore con la A maiuscola, che si tratti di emozioni o desideri siete in perfetta sintonia, innamorati come il primo giorno. Soli: ravvivate la vostra vita e non abbiate paura degli imprevisti. Avete le carte in regola per conquistare!

Oroscopo 27 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino all’11 luglio Mercurio in Cancro rappresenta un invito a puntare l’attenzione sulle finanze, esaminare le abitudini di spesa e all’occorrenza modificare il budget. In questo periodo sarete più istintivi e le decisioni essere meno razionali per cui occhio a lanciarvi in qualche acquisto solo per soddisfare il desiderio del momento. Amore: in coppia, il partner partner vi dimostrerà quanto vi ama e vi desidera. Sta a voi rispondere creando una sorpresa e puntando sulla sensualità. Soli: per compiacere chi vi attrae potreste fingere di essere d’accordo su ogni cosa che dirà. Occhio a mostrarvi diversi da come siete…

Oroscopo 27 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio, da oggi e fino all’11 luglio, sosta nel vostro segno: è il momento di mettervi al centro della scena e brillare. La creatività al top vi permette di avere splendide idee, avvertirete il bisogno di parlare dei piani che avete in mente e trovare un modo per realizzarli. In generale, con questo transito vi esprimerete con maggiore gentilezza. Amore: in coppia, sulla stessa lunghezza d’onda del partner, nella relazione c’è un nuovo slancio e fantasia. Realizzerete inoltre dei progetti a due. Soli: determinati, intraprendenti e audaci. Siete pronti a dare una scossa alla vita amorosa. I pianeti annunciano una nuova storia d’amore.

Oroscopo 27 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno, il che significa che dovete rallentare il ritmo, anche nella vita sociale e rilassarvi. Non vuol che diventerete degli eremiti ma che farete un’accurata selezione degli inviti. E’ il momento ideale per fare le cose che vi piacciono ma per cui non trovate mai tempo. Amore: in coppia, prima ancora di rivoluzionare tutto, sarebbe saggio verificare se è fattibile o meno. Ma visto che non siete gli unici a decidere, confrontate le vostre idee con quelle del partner. Ricordatelo. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri importanti. Evitate qualsiasi decisione che impegni a lungo termine, ci sono poche possibilità che la rispetterete.

Oroscopo 27 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Mercurio in Cancro, fino all’11 luglio, sarete più inclini a uscire e socializzare, molto più curiosi nei confronti degli altri e desiderosi di stringere nuove amicizie soprattutto se condividono i vostri stessi ideali e interessi. In generale, con questo transito, le interazioni nella vita sociale saranno più frequenti, leggere e divertenti. Amore: in coppia, se ci sono dei problemi prima ne parlerete e prima risolverete. Al contempo, tenete d’occhio il budget familiare, evitate spese superflue. Soli: se riuscirete a fare pace con il passato e con gli errori commessi, vi darete la possibilità di dare il via a una storia importante.

Oroscopo 27 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Cancro rappresenta un’opportunità per socializzare con le persone che contano, anche nell’ambito del posto in cui lavorate, e che possono essere d’aiuto a fare passi avanti nella professione, nella carriera. Il che potrebbe far arrivare delle occasioni che forse avete perso ma che ora dovrete sfruttare al massimo. Amore: in coppia, i pianeti sono d’aiuto a rilanciare l’amore! Iniziative, proposte, la fantasia non vi mancherà. L’atteggiamento positivo del partner dimostrerà che avete colto nel segno. Soli: incontro con una persona molto diversa da voi ma non al punto da rendere impossibile una storia d’amore.

Oroscopo 27 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Cancro, fino all’11 luglio, vi regala ottimismo, entusiasmo che trasmetterete a chi vi circonda. Il transito potrebbe accendere il desiderio di viaggiare, di vivere nuove esperienze oppure se al momento non potete permettervi di partire, potreste frequentare un corso di studi per affinare un’abilità. Amore: in coppia, amate follemente il partner e il desiderio è molto presente. Avvertite la dolce metà che stasera non avete intenzione di andare a dormire presto… Soli: più determinati che mai a incontrare la persona che farà vibrare di nuovo il vostro cuore. I passaggi odierni vi daranno una mano a scovarla.

Oroscopo 27 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio in Cancro, fino all’11 luglio se volete modificare qualcosa in un contratto o un accordo, è il momento di prendere il toro per le corna e dare il via a una conversazione con il boss così da ottenere ciò che desiderate. Per quanto riguarda le relazioni e incontri nella vita sociale, date la priorità alla qualità rispetto alla quantità. Amore: in coppia, se volete vincere il gran premio dovete scommettere sulla felicità. Questo è lo slogan della vita, applicatelo in ogni circostanza. Soli: i vostri amici e la famiglia sono sempre stati un supporto meraviglioso, non dimenticateli ora. Siete sul punto di vivere una splendida storia.

Oroscopo 27 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Cancro fino all’11 luglio sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. La parola chiave è la collaborazione con chi vi circonda, E’ inoltre un buon momento per negoziare e per appianare eventuali disaccordi. Con questo transito dovete mettere fine a qualsiasi conflitto pesante e fare la pace. Amore: in coppia, un po’ nervosi ma riuscirete a mantenere la calma e nei confronti del partner avrete mille attenzioni. Sarà sorpreso/a ma felice! Soli: un’uscita con amici simpatici e divertenti, potrebbe essere piacevole. Anche se non avete voglia di accettare l’invito, provateci. Sarà d’aiuto a tirare su il morale.

Oroscopo 27 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Cancro fino all’11 luglio rappresenta un invito a prendere cura del vostro benessere psicofisico, eliminando qualche abitudine malsana – senza esagerare – ma al contempo anche a organizzarvi al meglio nel lavoro così da essere più produttivi. Prima di dire sì a una richiesta del boss o di un collega dovete essere certi di mantenere l’impegno. Amore: in coppia, le continue richieste del partner potrebbero rendere l’atmosfera pesante, sarete infastiditi, irritati e lo direte chiaramente! Soli: incontro con una persona che vi affascinerà per la bellezza ma non per le sue idee. Flirterete con la consapevolezza che non sarà la storia della vostra vita.

Oroscopo 27 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Cancro per il vostro segno è uno splendido transito: potreste riprendere gli studi o seguire un corso per approfondire un argomento che vi appassiona oppure per imparare qualcosa di nuovo. Potreste inoltre stringere un’amicizia con una persona che nella vostra vita avrà un ruolo importante. Amore: in coppia, i vostri sogni combaciano perfettamente con quelli del partner e insieme oggi farete progetti di viaggio, un nuovo posto dove vivere… La vostra complicità è impressionante! Soli: prima di pensare a una possibile relazione romantica, pensate a riconquistare la sicurezza in voi stessi!