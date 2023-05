L’oroscopo del 27 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 27 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Saturno il vostro senso del dovere è accentuato ma grazie al senso pratico e alla vostra capacità di trovare delle soluzioni riuscirete a svolgere tutto senza stressarvi e mantenendo ugualmente l’attenzione ai dettagli. Fate solo attenzione a non creare delle tensioni nelle relazioni, tenete sotto controllo la permalosità. Amore: in coppia, trascorrerete più tempo con il partner, vi sembrerà fondamentale condividere hobby o semplicemente godere di momenti in reciproca compagnia. Soli: un incontro è possibile ma dovete metterci del vostro. Accettate un invito, partecipate a un un evento o a una gita e i pianeti vi faranno trovare l’amore.

Oroscopo 27 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Saturno avvertirete un po’ di stanchezza,, siete poco motivati e un po’ nervosi. Ci sono giornate così, domani andrà meglio. Cercate di fare qualcosa che vi rilassi, in grado di distrarvi e placare la mente. In alternativa, provate a praticare degli esercizi di respirazione in quattro fasi. Amore: in coppia, qualche disaccordo, battibecco rendono l’atmosfera tesa. E’ probabile che cercherete il sostegno e la compagnia degli amici. Soli: Si chiudete in un cassetto la malinconia o il ricordo di un/a ex, e godetevi invece la vita, ciò che ha da offrire.

Oroscopo 27 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbe essere necessario prendere una decisione riguardante la casa e la dissonanza Luna-Saturno indica che sarà difficile trovare un accordo con i familiari. Se volete risolvere dovete andare incontro. Andate oltre i punti di vista diversi e concentratevi per ottenere il miglior risultato possibile per tutti. Il vostro progetto avrà successo. Amore: in coppia, non è facile mantenere il solito entusiasmo ma cerca di trovare il giusto equilibrio, l’atmosfera a casa dipende da questo. E’ complicato, ma possibile! Soli: insoddisfatti, avete mille dubbi, siete poco motivati. Con uno sforzo potreste ritrovare il buonumore. Provateci!

Oroscopo 27 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo fine settimana al centro della scena c’è la comunicazione: piccoli spostamenti, le conversazioni, i contatti con le persone care ma per oggi la dissonanza Luna-Saturno vi rende taciturni. Non avrete voglia di comunicare con chi vi circonda, preferite stare per conto vostro e forse perché volete riflettere. Amore: in coppia, andrà tutto bene dal momento in cui sarete disposti a fare delle concessioni. E se volete assaporare le gioie dell’amore, prendete l’iniziativa. Soli: un incontro vi farà battere forte il cuore e per una volta non vi chiederete quale esito o evoluzione avrà la relazione. Vivrete il momento, il presente.

Oroscopo 27 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine rappresenta un invito alla cautela per quanto riguarda le spese. Se avete stabilito un budget attenetevi senza lanciarvi in acquisti extra, anche se è molto possibile che siate tentati. Tuttavia, se non potete permettervelo, visto che la creatività è al massimo potreste sviluppare delle idee per guadagnare di più, forse attraverso un secondo lavoro. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di passione! Avrete tante piccole attenzioni che trasformeranno una giornata banale in un sabato straordinario. Soli: ampliate la cerchia delle amicizie. E’ esplorando nuovi orizzonti che avrete un incontro e scatterà un’attrazione!

Oroscopo 27 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: lo stato d’animo non è dei migliori e potreste essere spinti a isolarvi, Potreste anche pensare di aver preso una decisione sbagliata e rimpiangere qualcosa o qualcuno. Il punto è che rimuginare per ore è inutile: rilassatevi. Le emozioni vi impediscono di essere razionali. Amore: in coppia, alcuni sbalzi d’umore potrebbero spingervi a mettere le distanze con il partner e ciò avere un impatto negativo sulla relazione. Soli: deciderete di stare un po’ da soli e dedicare più tempo a voi stessi, riflettere come migliorare la vostra situazione affettiva.

Oroscopo 27 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Luna-Saturno concedetevi una mattinata all’insegna della pigrizia, del riposo che vi permetta di ricaricare le batterie. E’ una giornata in cui pensare prima di tutto a voi, dedicare il tempo ed energie al vostro benessere: scegliete attività, cibo e compagnia che siano d’aiuto a mantenere al meglio il corpo e la mente. Amore: in coppia, perché non seguire insieme al partner una dieta sana? L’atmosfera della giornata favorisce una spiccata sensibilità per la salute psicofisica. L’amore va vissuto anche nel quotidiano. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri per cui deciderete saggiamente di trascorrere la serata con gli amici o davanti alla tv.

Oroscopo 27 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Luna-Saturno potrebbe scatenare un po’ di ansia e la prima cosa che farete una volta svegli sarà quella di accendere il pc e il telefonino. Se avete bisogno di distrarvi ma avvertite l’esigenza di stare per conto vostro, anziché rimanere incollati davanti allo schermo, concentratevi su un progetto che vi appassiona. Amore: in coppia, evitate di cadere nella trappola dei rimproveri o di essere troppo puntigliosi. Guardate invece ciò che funziona nella vostra relazione! Soli: il desiderio di amare ed essere amati è forte ma prima di lanciarvi in una storia a occhi chiusi ponetevi delle domande così da mettervi al riparo da una delusione. Non mettete il carro davanti ai buoi.

Oroscopo 27 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per fare vostri un’opportunità, un lavoro o una possibilità di progredire nella carriera, sarete molto competitivi ma ciò – nei prossimi giorni – scatenare una certa tensione e ulteriore stress. Puntare a ottenere qualcosa è giusto ma un approccio più rilassato vi permetterà di essere vincenti senza provare così tanta ansia. Amore: in coppia, avete belle idee per esprimere i sentimenti, le vostre iniziative – tra cui forse un prossimo viaggio – deliziano il partner e ciò farà rinascere il vostro entusiasmo. Soli: se una persona vi attrae, oggi direte addio all’esitazione e vi lancerete. Avete capito che dovete sfruttare ogni buona opportunità.

Oroscopo 27 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Luna-Saturno, indica che le persone care potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza, probabilmente a causa di reazioni un po’ aggressive. Visto che il transito per voi non è negativo, saprete prendere le distanze dall’agitazione circostante, probabilmente uscendo di casa per una passeggiata all’aria aperta. Amore: in coppia, avete voglia di dare una scossa alla routine, fare qualcosa di diverso e il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: siete consapevoli che in amore non dovete bruciare le tappe per cui anche se una persona vi ha fatto perdere la testa, rimarrete con i piedi per terra. Lascerete che tutto si snodi in modo naturale.

Oroscopo 27 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se volete trascorrere una giornata serena, eliminate i pensieri cupi soprattutto riguardanti le finanze. Rischiate che le questioni di denaro diventino un chiodo fisso. Forse avete bisogno di risparmiare una somma per acquistare un immobile, ad esempio, o qualcos’altro che al momento non potete permettervi. Ma con un po’ di pazienza ce la farete. Amore: in coppia, un po’ giù di corda, lo stato d’animo non è al top ma la dolce metà farà di tutto per vedervi sorridere. Date al partner una possibilità! Soli: circola malumore ma se avete un appuntamento non dovete rinunciare per timore che vada nel peggiore dei modi. Tiratevi su!

Oroscopo 27 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Saturno come sempre sarete pronti ad accontentare chi vi circonda per timore di deludere ma potrebbe essere stressante. La cosa migliore è dire dei “no” con fermezza. Saturno rappresenta un invito a imboccare questa direzione per il vostro bene, ovvero non essere troppo accomodanti. Amore: in coppia, dando la priorità alle amicizie anziché alla relazione, rischiate di creare delle tensioni con la dolce metà. Organizzatevi diversamente. Soli: potrebbe esserci un incontro ma premendo l’acceleratore rischiate di passare dall’estasi al caos. Emergeranno le bugie, gli imbrogli della persona e vi troverete in una situazione spiacevole.